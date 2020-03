Bật mí 6 món ăn phụ nữ Hàn mê mẩn, dưỡng da trắng sáng từ bên trong

Một nghiên cứu chỉ ra, những người sử dụng thực đơn kiểu Hàn trong vòng 10 tuần sẽ cho thấy kết quả giảm mụn khoảng 27%, kích thước bã nhờn giảm 25% và tình trạng sưng Viêm da giảm tới 50%. Và các món ăn được phụ nữ xứ sở hoa anh đào sử dụng cũng không mấy lạ lẫm, thậm chí chị em phụ nữ Việt có thể tự làm và thưởng thức tại nhà.

Một số món ăn được phụ nữ Hàn ưa chuộng, giúp bổ sung dưỡng chất từ bên trong, nuôi dưỡng làn da khỏe khắn, trắng sáng mịn màng như:

1. Rong biển

Tại Hàn Quốc, rong biển được xem là món ăn truyền thống không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực. Người dân gọi rong biển là “siêu thực phẩm” nhờ hương vị đậm đà, dồi dào chất dinh dưỡng, giàu chất xơ lại ít calo… do đó, nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Rong biển có lợi cho Sức Khỏe và làn da

Đặc biệt, người ta còn phát hiện hàm lượng Omega-3, khoáng chất dồi dào có trong rong biển giúp tăng sinh lớp biểu bì da, giúp da duy trì được độ ẩm, bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng mặt trời… Vì vậy, bổ sung rong biển thường xuyen giúp làn da luôn tươi tắn, trắng sáng mịn màng. Chị em có thể nấu canh hoặc làm salad rong biển, cách thực hiện vô cùng đơn giản.

2. Nhân sâm

Nhân sâm là loại thảo dược quý hiếm và rất khó trồng. Ngoài tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh… nhân sâm còn biết đến công dụng làm đẹp da vô cùng nổi bật. Các dưỡng chất có trong nhân sâm có khả năng phục hồi và tái tạo làn da hư tổn; tăng cường độ ẩm cho da; cải thiện sắc tố trên da; làm sạch da từ sâu bên trong; ngăn ngừa các nếp nhăn hiệu quả.

Tùy vào cách sử dụng, hiệu quả của mỗi phương pháp sẽ khác nhau. Nhìn chung, sử dụng nhân sâm là phương pháp làm đẹp an toàn, giúp làn da trở nên trắng sáng, mịn màng tự nhiên hơn bao giờ hết. Do đó, dù có giá cao nhưng nhân sâm vẫn được chị em phụ nữ ưa chuộng.

3. Trà lúa mạch rang (Boricha)

Trà lúa mạch rang là loại trà thảo mộc lành mạnh có hương vị khói nhẹ. Loại trà này được làm từ lúa mạch rang với nước đun sôi. Boricha có chứa một số lượng lớn các chất chống oxy hóa, chất này có khả năng ngăn ngừa sự hình thành của peroxynitrite. Chất oxy hóa tấn công các mô da và tạo ra thiệ hại DNA – nguyên nhân chính hình thành nên nếp nhăn.

Trà lúa mạch rang chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Loại trà này rất sẵn ở các gia đình hay nhà hàng Hàn Quốc. Có thể uống lạnh hoặc nóng tùy khẩu vị.

4. Kim chi

Kim chi làm món ăn đặc trưng, truyền thống của đất nước Hàn Quốc. Được thực hiện bằng các làm lên men bắp cải ướp với tỏi, đường, bột ớt và muối. Món ăn này có chứa vi khuẩn có lợi có khả năng chống lại sự xâm nhập hay gia tăng của các sinh vật có hại gây bệnh. Do đó, kim chi rất tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột.

Bác sĩ nhận định, khi cơ thể có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, làn da cũng nhờ đó mà cải thiện đáng kể. Ngoài việc giảm Mụn trứng cá , kim Kim chi có thể ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, làm sáng da hiệu quả. Tuy nhiên, kim chi là món ăn cay nóng, do đó chị em cũng không nên ăn quá thường xuyên.

5. Makegeoli

Makegeoli là rượu gạo sủi bọt mang đặc trưng của Hàn Quốc. Rượu có vị ngọt, nồng độ rượu chỉ từ 6-8% được làm từ gạo, men bia và nước tinh khiết. Một chai Makegeoli có chứa lượng probiotic tương đương như 100 cốc sữa chua, rất óc lợi cho hệ thống tiêu hóa, làm đẹp da hiệu quả.

Rượu gạo làm trắng da hiệu quả

Thậm chí, phụ nữ Hàn Quốc còn thoa rượu gạo trực tiếp lên da. Mặt nạ rượu gạo có chứa đầy đủ các axit amin và các vitamin nhóm B giúp da trắng hồng rạng rỡ. Tuy nhiên, để có được những hiệu quả làm đẹp cao nhất, chị em nên thường xuyên uống makegeoli tươi.

6. Đậu nành

Từ rất lâu, phụ nữ Hàn Quốc đã biết tới cách làm đẹp từ đậu xanh. Dưỡng chất dồi dào có trong đậu nành có tác dụng làm giảm hoạt động của tuyến bã nhờn, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

Đơn giản nhất, chị em nhúng miếng bông tẩy trang vào sữa đậu nành, thoa đều lên da mặt trong vòng 15-20 phút. Thực hiện 1-2 lần mỗi tuần, làn da sẽ nhanh chóng trắng sáng mịn màng, căng mọng.

Cách makeup style Hàn Quốc căng bóng và lôi cuốn. Nguồn: Pony Makeup

Như Quỳnh (t/h)