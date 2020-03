Sắc nước nấm lim xanh uống rồi lấy bã đắp mặt, chẳng mấy mà da trắng nõn nà

Lượng dưỡng chất có trong nấm lim xanh như selenium, Ling Zhi-8 protein, axit hyaluroni, axit ganoderic… giúp làm đẹp da một cách tự nhiên. Đặc biệt, người ta có thể thường sử dụng nấm lim xanh giúp làm trắng da.

Vì sao nấm lim xanh giúp làm đẹp da?

Việc uống nấm lim xanh kết hợp đắp mặt nạ giúp cân bằng nội tiết tố đồng thời loại bỏ melanin (hắc sắc tố). Nguyên nhân gây nám da là do sự tích tụ các hắc tố sâu dưới biểu bì. Các hắc tố này lại hình thành bởi sự suy giảm nội tiết tố trong cơ thể. Do đó, để loại bỏ nám, làm sáng da cần cân bằng nội tiết tố và phá hủy các hắc tố bên dưới da.

Nấm lim xanh chứa dưỡng chất làm trắng da, chống oxy hóa hiệu quả

Selenium, axit Hyaluroni, polysaccharide, vitamin và khoáng chất thường được dùng để bào chế mỹ phẩm. Các hoạt chất này có trong nấm lim xanh ở dạng hữu cơ rất dễ hấp thụ vào da. Ngoài trị nám, chúng còn có tác dụng tái tạo tế bào gốc cho da. Nhờ vậy, việc sử dụng nấm lim xanh sẽ giúp chị em sở hữu làn da trắng hồng, tươi tắn.





Ngoài ra, nấm lim xanh làm trẻ hóa da nhờ hoạt chất có tác dụng kháng viêm, chống khuẩn. Các hoạt chất này bảo vệ làn da khỏi vi khuẩn gây mụn, chống lại quá trình oxy hóa.

Nấm lim xanh còn có công dụng giảm cân nhanh chóng

Ngoài công dụng làm đẹp da, nấm lim xanh còn là thảo dược thiên nhiên có công dụng rất tốt cho sức khỏe. Bởi các dược chất trong nim xanh có công dụng bổ máu, cân bằng hệ miễn dịch. Uống nấm linh xanh thường xuyên sẽ giúp cân bằng nội tiết tố; nâng cao hệ miễn dịch, phòng ngừa ung thư; tăng cường Sức Khỏe sinh lá cả nam và nữ; đồng thời giải tỏa căng thẳng lâu ngày.

Cách dùng nấm lim xanh làm trắng da

Cách làm đẹp da, trị nám, trắng da bằng nấm lim xanh rất đơn giản. Mặt nạ từ bã nấm lim xanh cũng rất dễ rửa sạch, không bị dính. Sau khi uống nước nấm lim xanh, bạn lấy bã nấm đem nghiền nhỏ, trộn với nửa thìa mật ong. Sau đó, bạn đem đắp mặt nạ, đợi khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch với nước.

Bạn nên đắp mặt nạ vào buổi tối – là khoảng thời gian da tái tạo tế bào. Bổ sung dưỡng chất từ nấm lim xanh vào lúc này sẽ giúp da hấp thụ hiệu quả nhất. Mỗi tuần, bạn nên đắp mặt nạ khoảng 3 lần. Sau khoảng một tháng uống kết hợp đắp mặt nạ, các vết nám mờ dần, làn da sáng mịn và giảm hẳn mụn. Lâu dần, các vết nám có thể hết hẳn, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ.

Nên kết hợp uống nước và đắp mặt nạ nấm lim xanh để tăng hiệu quả

Uống nấm lim xanh thường xuyên vừa giúp làm đẹp da, giảm cân an toàn và chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Mỗi lần uống, bạn lấy khoảng 30g nấm lim xanh rừng tự nhiên đem sắc với khoảng 2 lít nước. Đun khoảng 30 phút để nấm còn khoảng 1,5 lít; để nguội và chia làm 5-7 lần uống trong ngày.

Để công dụng làm đẹp của nấm lim xanh được phát huy tối đa, chị em nên dùng nồi đất để sắc nấm. Nếu là lần đầu tiên dùng loại nấm này, nên bắt đầu với 5g/ngày. Kiên trì sử dụng nước nấm cây lim rừng ít nhất 2-5 tháng để có hiệu quả.

Bên cạnh việc sử dụng nấm lim xanh, để làm đẹp cho da chị em nên có chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học. Đặc biệt là cần chú ý giấc ngủ, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh…

Tác dụng của nấm rơm. Nguồn: Dược Phẩm Nhất Nhất

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Như Quỳnh (t/h)