Bí quyết se khít lỗ chân lông, dưỡng da trắng mịn màng cho làn da hỗn hợp

Chắc hẳn có nhiều chị em tự hỏi làm thế nào để se khít lỗ chân lông hiệu quả, đặc biệt đối với làn da hỗn hợp, da thiên dầu vì đã thử quá nhiều phương pháp nhưng vẫn không thể cải thiện. Bạn hãy thực hiện các mẹo dưới đây và cảm nhận nhé!

1. Sử dụng dầu oliu

Da hỗn hợp là loại da nhiều dầu ở vùng chữ T, lỗ chân lông lớn và hai bên má thì khô ráp. Nguyên nhân gây nên hiện tượng là sự bài tiết dầu vượt mức và phần da khô do thiếu lipid. Do đó, chăm sóc làn da hỗn hợp không hề đơn giản, nếu không biết cách dễ khiến da tổn thương và lão hóa sớm.

Dầu oliu dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông và làm trắng da

Trong đó, một trong những công dụng phổ biến nhất của dầu oliu là se khít lỗ chân lông. Bạn chỉ nên sử dụng mặt nạ dầu oliu vào buổi tối trước khi đi ngủ. Điều này vừa giúp thư giãn khuôn mặt, vừa mang lại hiệu quả tốt nhất. Bạn trộn 1 thìa dầu oliu cùng 1 thìa nước cốt chanh và 1 thìa mật ong tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó thoa đều lên da mặt, giữ nguyên trong 30 phút rồi rửa mặt lại bằng nước sạch. Bạn nên kiên trì thực hiện cách này từ 5-10 lần/tuần để hiệu quả cao.

2. Sữa tươi

Sữa tươi từ lâu đã được biết đến là thành phần làm đẹp da hiệu quả, hạn chế nổi mụn, giúp da luôn tươi mới và tràn đầu sức sống. Đơn giản, bạn chỉ cần massage vùng da có lỗ chân lông to với sữa tươi không đường (có thể dùng sữa lạnh). Massage khoảng 5-10 phút mỗi ngày, da sẽ được thu nhỏ lỗ chân lông đáng kể, thêm vào đó còn trắng sáng bật tone.





Xem thêm: Không cần đến spa đắt đỏ, đây là 20 Cách làm trắng da tại nhà đơn giản mà hiệu quả bất ngờ

3. Rau răm

Thông thường, mọi người biết đến rau răm như một loại rau gia vị trong bữa ăn. Tuy nhiên, nó còn có công dụng tuyệt vời khác nữa đó là se khít lỗ chân lông trên da mặt.

Rau răm có công dụng làm đẹp da ít ai biết

Bạn xay nhuyễn 100gram lá rau răm và trộn đều với một chút muối, sau đó vắt lấy nước và thoa lên da mặt. Kiên trì thực hiện trong thời gian dài, lỗ chân lông trên da mặt sẽ thu nhỏ lại, làn da sẽ trở nên mịn màng, trắng sáng và săn chắc hơn.

4. Bia

Bia cũng là nguồn nguyên liệu giúp làm đẹp da hiệu quả, đặc biệt là thu nhỏ lỗ chân lông và làm trắng da. Bạn chỉ cần thoa bia lên mặt, giữ nguyên khoảng 8 tiếng mỗi ngày sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch. Thường xuyên thực hiện cách này sẽ giúp lỗ chân lông thu nhỏ, làn da trắng mịn màng, tươi tắn hơn bao giờ hết.

5. Mặt nạ hạnh nhân kết hợp với mật ong

Hạnh nhân là loại thực phẩm giúp tẩy tế bào chết hiệu quả cho da, đồng thời ngăn ngừa bụi bẩn và bã nhờn tiếp xúc với da. Do đó, hạnh nhân cũng giúp se khít lỗ chân lông cực kỳ tốt.

Mặt nạ hạnh nhân và mật ong giúp thu nhỏ lỗ chân lông cho làn da mịn màng

Bạn trộn 3 thìa bột hạnh nhân cùng với 2 thìa mật ong để tạo thành hỗn hợp sệt, sau đó thoa đều lên da. Đợi khoảng 10-15 phút rửa mặt lại với nước mát. Bạn sẽ cảm nhận được sự mịn màng, tươi tắn của làn da.

Điều quan trọng nhất để chăm sóc da hiệu quả đó là bạn cần xác định được mình thuộc loại da nào. Sau đó kiên trì thực hiện để có hiệu quả cao.

Your browser does not support HTML5 video.

Lỗ chân lông to từ đâu mà có?. Nguồn: HTV7

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Như Quỳnh (t/h)