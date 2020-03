Top 5 công thực mặt nạ giúp da trắng sáng nhanh nhất

Làn da trắng bật tone là mơ ước của nhiều chị em. Tuy nhiên, với thị trường mỹ phẩm thật giả lẫn lộn như hiện nay, chị em sẽ rất vất vả để tìm được sản phẩm an toàn. Đừng lo lắng, bài viết dưới đây sẽ bật mí với chị em các công thức mặt nạ giúp trắng da trong thời gian ngắn nhất.

Mặt nạ từ nha đam, sữa chua và mật ong

Nha đam (lô hội) có hình mũi mác dày, mọng nước. Chất nhựa trong suốt của nha đam có chứa nhiều axit cinnamic, vitamin (B1, B2, B6), axit folic… cùng nhiều vi chất khác giúp tái sinh tế bào, loại bỏ tế bào chết giúp da mịn màng, căng tràn sức sống. Trong dân gian, nha đam được sử dụng làm lành da tự nhiên rất hiệu quả.

Sữa chua chứa vô số các dưỡng chất cần thiết giúp phục hồi và kích thích tế bào da mới phát triển như kẽm, canxi, vitamin… Đặc biệt là axit lactic là một trong những thành phần làm trắng và dưỡng ẩm cho da khô, giúp làn da trắng mịn màng hơn.

Mặt nạ trắng da nhanh chóng từ mật ong, nha đam và sữa chua

Trong khi đó, mật ong có chứa chất chống oxy hóa đồi dào giúp đẩy lùi gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương trên da, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa nếp nhăn. Ngoài ra, hàm lượng vitamin (C, B, E) có trong mật ong giúp cải thiện độ sáng cho làn da, ngăn ngừa hình thành sắc tố melanin gây sạm đen trên da.

Kết hợp nha đam (đã được lột vỏ, rửa sạch nhựa), sữa chua và mật ong giúp làm trắng da, giữ ẩm, ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Nguyên liệu cho mặt nạ gồm có 1 nhánh lô hội, 1 muỗng cà phê sữa chua và 1 muỗng cà phê mật ong. Bạn trộn các nguyên liệu với nhau để tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Thoa lên mặt sau khi được làm sạch, đợi khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Mặt nạ sữa tươi và chuối

Nhờ vào hàm lượng vitamin, axit lactic dồi dào, sữa tươi là nguồn nguyên liệu làm trắng da vô cùng hiệu quả. Trong khi đó, chuối rất giàu dinh dưỡng có lợi như sắt, kẽm, các loại vitamin… giúp tăng cường độ ẩm, hạn chế tối đa tình trạng khô ráp, giảm nếp nhăn, chống lão hóa và giúp da trắng hồng.

Mặt nạ sữa tươi và chuối giúp nuôi dưỡng làn da trắng, mịn, giữ độ ẩm cân bằng cho da. Bạn chỉ cần trộn chuối chín đã xay nhuyễn với một vài muỗng cà phê sữa tươi không đường để tạo ra hỗn hợp mịn. Thoa hỗn hợp trực tiếp lên mặt sau khi làm sạch. Để khoảng 1 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Mặt nạ từ nước vo gạo và lô hội

Trong nước vo gạo có chứa hàm lượng vitamin B5 dồi dào, do đó sử dụng thường xuyên sẽ làm chậm quá trình lão hóa da, giúp da trở nên trắng hồng, mịn màng nhanh chóng.

Nước vo gạo có chứa vitamin B5 giúp trắng da hiệu quả

Hỗn hợp mặt nạ lô hội và nước vo gạo giúp da trắng sáng, mịn màng, trị nám và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Bạn vo gạo lấy nước lần hai, để khi cám gạo lắng xuống thì trộn đều với phần thịt nha đam theo tỷ lệ 5:1. Đắp hỗn hợp lên mặt, kết hợp massage trong 30 phút, sau đó rửa mặt lại với nước ấm. Áp dụng thường xuyên để có hiệu quả nhanh chóng.

Mặt nạ từ đu đủ, muối biển và dầu dừa

Hỗn hợp mặt nạ từ đu đủ chín, muối biển và dầu dừa giúp cung cấp độ ẩm cho da, điều trị các vấn đề của da mụn, giúp cho làn da trắng sáng và mịn màng.

Bạn trộn 1 ít muối biển cùng ½ quả đu đủ chín và 3 muỗng café dầu dừa để tạo thành hỗn hợp hợp đặc mịn. Thoa hỗn hợp kết hợp massage giúp máu lưu thông và thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn.

Mặt nạ từ nước chanh và dầu dừa

Nước chanh giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, trong khi đó dầu dừa cung cấp độ ẩm, nuôi dưỡng làn da căng mọng và trắng sáng.

Hỗn hợp dầu dừa, chanh tươi làm trắng và dưỡng ẩm cho da

Bạn trộn 1 muỗng cà phê nước chanh cùng 2 muỗng dầu dừa sau đó thoa lên mặt. Đợi khoảng 20 phút sau đó rửa mặt lại bằng nước ấm. Lưu ý, da nhạy cảm bạn nên giảm bớt nước chanh tránh gây kích ứng cho da.

Làm gì để phục hồi da mỏng yếu?

Như Quỳnh (t/h)