Khi anh em cũng muốn trắng da, hãy áp dụng bí quyết đơn giản sau

Do dộ dày, mật độ collagen, cấu tạo và khả năng giữ ẩm… khác biệt, nên quá trình dưỡng trắng da cho nam giới cũng cần lưu ý một số điều.

Đối với mong muốn làm trắng da, dù làn đàn ông hay phụ nữ cùng cần tuân thủ những quy tắc cơ bản. Đặc biệt ưu tiên phương pháp làm đẹp sử dụng nguyên liệu tự nhiên vừa đạt được mục đích, vừa bảo vệ cho da được khỏe mạnh.

Đặc điểm làn da nam giới

Thông thường, độ dày của làn da sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như vị trí địa lý, độ tuổi và giới tính. Theo đó, các hormone nam (như testrosterone) tạo nên hiệu ứng tăng độ dày của làn da, do đó làn da nam giới thường dày hơn da của phụ nữ khoảng 25%. Do người đàn ông cũng mỏng dần theo độ tuổi, trong khi độ dày làn da của phụ nữ được duy trì ổn định cho đến tuổi 50.

Mặt khác, bất kể tuổi tác, nam giới có mật độ collagen cao hơn so với nữ giới (chỉ số collgen tương ứng với độ dày của làn da). Các nhà nghiên cứu cho rằng, mật độ collagen này giải thích được việc phụ nữ thường già nhanh hơn so với đàn ông ở cùng độ tuổi. Tất nhiên, lão hóa da còn liên quan tới nhiều yếu tố như thói quen sinh hoạt, chăm sóc da…

Nam giới có tốc độ lão hóa chậm hơn nữ giới do mật độ collagen

Thực tế, cả đàn ông và phụ nữ đều sẽ mất khoảng 1% collagen của họ mỗi năm sau tuổi 30. Đối với phụ nữ sẽ đặc biệt hơn, quá trình hao hụt collagen diễn ra mạnh mẽ trong 5 năm đầu sau khi mãn kinh và sau đó tốc độ chậm lại còn 2% một năm.

Chúng ta cũng có thể quan sát thất, kết cấu da của nam giới rất khác biệt so với nữ giới. Kết cấu da của nam giới thô và lớp sừng dày hơn. Sau tuổi dạy thì, việc sản xuất bã nhờn ở nam giới nhiều hơn là nữ giới, do đó đàn ông thường có nhiều Mụn trứng cá hơn phụ nữ. Tuổi dạy thì cũng kích thích mọc râu ở nam giới và gia tăng tiết mồ hôi. Mồ hôi của họ cũng có độ PH thấp hơn 0,5 so với mồ hôi cũng nữ giới. Tuy nhiên, da của nam giới giữ ẩm tốt hơn da của phụ nữ.

Bởi những lý do trên, việc điều trị hay chăm sóc da cho nam giới cũng có sự khác biệt so với nữ giới. Đặc biệt, nam giới muốn làm trắng da cần có một số nguyên tắc cơ bản cần nắm rõ.

3 cách làm trắng da mặt cho nam giới

Điều tiên quyết cần nắm rõ khi bước vào mỗi quy trình chăm sóc da đó chính là làm sạch, đặc biệt là tẩy trang. Bước này sẽ chịu trách nhiệm loại bỏ bụi bẩn, nhân tố gây hại tích tụ gây hại tồn tại trên da. Cùng với đó nó sẽ tạo điều kiện cho làn da hấp thụ tối da dưỡng chất trong các bước dưỡng da khác.

Đây là bước rất đơn giản, nhưng chúng ta cần thực hiện cẩn thận và tỉ mỉ, bởi phần lông mày thường bị bỏ qua. Nam giới có thể không sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, nhưng không thể bỏ qua bước tẩy trang (làm sạch). Việc tích tụ bụi bẩn dễ khiến làn da nổi mụn, nhờn, lỗ chân lông to… dần dần khiến làn da lão hóa và xỉn màu. Do đó, nam giới muốn làm trắng da, trước tiên cần rửa mặt sạch 2 lần (sáng, tối) trước khi đi ngủ. Từ đó giúp làn da mềm mại, thông thoáng lỗ chân lông, mịn màng và cũng rạng rỡ hơn.

Làm sạch da rất quan trọng

Bên cạnh đó, nhu cầu làm đẹp hiện nay không còn quá xa lạ đối với các “đấng mày râu”. Nam giới có thể lựa chọn mặt nạ giấy có đặc tính làm trắng sử dụng hàng ngày sau bước làm sạch. Mặt nạ giấy chứa nhiều tinh chất bên trong giúp làn da được nuôi dưỡng, thư giãn sau một ngày dài căng thẳng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thay thế bởi các mặt nạ có thành phần tự nhiên để làm trắng da, vừa hiệu quả lại tiết kiệm. Trong đó, mặt nạ dưa chuột được khuyến khích sử dụng nhiều nhất. Thành phần dưa chuột có chứa hơn 80% là nước. Bên cạnh đó, nó còn chứa nhiều vitamin C, khoáng chất của silaca, kẽm, magie… Nhờ đó, nó dược ví như “dược liệu” làm trắng da, giảm nám, tàn nhang và nếp nhăn hiệu quả. Bạn chỉ cần cắt lát tròn mỏng đắp lên da, thư giãn khoảng 15 phút sau đó rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Bạn có thể thực hiện hàng ngày trong tuần để có làn da trắng sáng và rạng rỡ hơn.

Mặt nạ trắng da đơn giản từ dưa chuột

Ngoài ra, cà chua cũng là một sự lựa chọn để làm mặt nạ trắng da . Nguồn vitamin C sản xuất colllagen giúp da mịn màng, vitamin B làm chậm quá trình lão hóa da và vitamin A có trong cà chua giúp làn da tươi tắn và trắng sáng tự nhiên. Bạn nên chọn quả chín để có lượng dinh dưỡng dồi dào, rửa sạch, thái lát mỏng hình tròn và đắp trực tiếp lên da mặt. Thư giãn trong khoảng 30 phút rồi rửa lại mặt bằng nước sạch. Với cách này, bạn nên thực hiện 2-3 lần/tuần.

Để duy trì Sức Khỏe và vẻ đẹp cho làn da, nam giới cũng cần kết hợp chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Đặc biệt cần uống tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày, tập thể dục thường xuyên giúp loại bỏ độc tố, giup da mịn màng và săn chắc từ bên trong.

Your browser does not support HTML5 video.

Mẹo sở hữu khuôn mặt V-line nhanh chóng. Nguồn: Happy Skin Vietnam

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Như Quỳnh (t/h)