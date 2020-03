Phụ nữ Nhật Bản có làn da trắng sáng, mịn màng là nhờ cả vào nguyên tắc dưỡng da này

Phụ nữ Nhật Bản chọn cho mình những nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên và đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc từ bên trong giúp làm da vừa trắng, mịn màng và khỏe khoắn.

1. Luôn sử dụng kem chống nắng

Trong quá trình chăm sóc để có được làn da mịn màng, tươi trẻ, phụ nữ Nhật Bản luôn chú ý việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Điều này giúp làn da của họ được bảo vệ khỏi các tác động tiêu cực từ tia UV, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Nám, xỉn màu và tàn nhang.

Bôi kem chống nắng giúp chống lão hóa và ngăn chặn da xỉn màu

Bắt đầu từ 20 tuổi, làn da bắt đầu đã có những dấu hiệu của sự suy giảm collagen. Nếu không được bảo vệ đúng cách, làn da sẽ trở nên nhạy cảm và suy yếu trầm trọng.

2. Làm trắng đi kèm với dưỡng ẩm

Một nguyên tắc dưỡng da cũng được phụ nữ Nhật Bản hết sức lưu tâm đó là việc làm trắng luôn đi kèm với dưỡng ẩm. Điều này giúp làn da mịn màng, rạng rỡ và khỏe khoắn. Bởi chỉ khi làn da khỏe mạnh, đủ độ ẩm thì mới có thể trắng một cách hoàn hảo.

Nếu da bạn gặp phải các vấn đề như thô ráp, thiếu độ ẩm hoặc mụn hãy tập trung cải thiện các tình trạng da này trước rồi mới tới bước làm trắng. Bạn có thể sử dụng các dòng sản phẩm vừa có tác dụng dưỡng ẩm, vừa làm trắng da . Tuy nhiên, để tốt nhất bạn nên lựa chọn sản phẩm chuyên dụng ở dạng serum (kem dưỡng ẩm riêng) để các chất dinh dưỡng được hấp thụ vào da một cách hiệu quả nhất. Nên lựa chọn thương hiệu mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với loại da. Hoặc, bạn lựa chọn kem dưỡng trắng tự chế từ nguyên liệu thiên nhiên.

3. Thực đơn đa dạng

Chế độ ăn uống của người Nhật luôn được đáng giá là chế độ ăn uống cực kỳ lành mạnh. Các bữa ăn của họ có đầy đủ cá, đậu, ray và nhiều loại trà tự nhiên. Họ cũng hạn chế dầu mỡ trong các món ăn bằng cách chế biến như hấp, hàm, nướng thay vì chiên, xào… Do đó, phương pháp làm đẹp da của phụ nữ Nhật Bản cũng phụ thuộc vào chế độ ăn uống.

Đầy đủ dưỡng chất giúp da khỏe mạnh, tươi tắn và trắng sáng tự nhiên

Việc sử dụng nguồn thực phẩm lành mạnh giúp làn da được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng từ bên trong. Do đó, quá trình làm trắng da cũng được hỗ trợ một cách tối đa.

4. Uống trà xanh mỗi ngày

Trà được coi là một đặc trưng trong nền văn hóa của đất nước Nhật Bản, đặc biệt là trà xanh. Với nhiều công dụng như tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo, chống viêm, chất chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi tác động của tia UV… trà xanh được hầu hết phụ nữ Nhật Bản sử dụng để chăm sóc Sức Khỏe và làn da hàng ngày.

Ngoài việc uống 1-2 tách trà tươi mỗi ngày, bạn có thể sử dụng bột matcha để làm mặt nạ đắp mặt thông thường. Kiên trì thực hiện, tone da sẽ được cải thiện một cách đáng kể.

5. Sử dụng các thành phần làm đẹp tự nhiên

Từ thời xa xưa, phụ nữ Nhật Bản đã biết tới sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và trắng sáng. Bởi nó có chi phí thấp, dễ sử dụng, an toàn cho da và hiệu quả cũng đáng kể. Các thành phần tự nhiên làm trắng da được phụ nữ Nhật sử dụng phổ biến như dầu tự nhiên, nước gạo, trà xanh, rượu gạo, bột đậu đỏ, đậu phụ, giấm…

Theo nghiên cứu, nước gạo rất giàu axit amin tự nhiên, chất chống oxy hóa và hàm lượng vitamin (B1, B2, E) dồi dào. Đặc biệt là các enzyme có khả năng làm sạch, tái tạo làn da trắng mịn và bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Đây là lý do phụ nữ Nhật Bản thường sử dụng nước gạo để làm sạch da thường xuyên. Sau khi rửa gạo, bạn giữ nước vo gạo lần hai vào một cái bát lớn, để qua đêm trong tủ lạnh và lấy phần bột trắng đục bên dưới. Thêm một chút nước để tạo thành hỗn hợp sệt – có thể dùng để tắm hoặc rửa mặt. Massage nhẹ nhàng trên da trong khoảng 3- 5 phút, thực hiện 2-3 lần/tuần, làn da sẽ nhanh chóng mịn màng và trắng sáng.

Phụ nữ Nhật Bản ưu tiên chăm sóc da bằng nguyên liệu tự nhiên

Phụ nữ Nhật Bản cũng thường xuyên sử dụng bột đậu đỏ để tẩy tế bào chết, làm đẹp cho da. Theo nghiên cứu, bột đậu đỏ rất giàu vitamin và chất dinh dưỡng như protein, kali và sắt – hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên, giúp tăng cường độ săn chắc và cải thiện sắc tố cho làn da. Đặc biệt, bột đậu đỏ còn có tác dụng chống oxy hóa, giúp da duy trì sự tươi tắn, trẻ trung và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Bạn có thể trộn 1 thìa bột đậu đỏ và 1 thìa mật ong nguyên chất để tăng hiệu quả cấp ẩm cho da. Thoa hỗn hợp lên mặt, massage nhẹ nhàng trong khoảng 3-5 phút, sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch. Công thức này hoàn toàn phù hợp cho cả da mặt và da body. Thực hiện 1-2 lần/tuần để có hiệu quả làm trắng tốt nhất.

Không cần quá nhiều mỹ phẩm, bạn chỉ cần thực hiện các bước chăm sóc da cần thiết kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, làn da bạn sẽ dễ dàng trở nên mịn màng, trắng sáng tự nhiên.

Your browser does not support HTML5 video.

7 động tác Yoga chống lão hóa cho da mặt. Nguồn: Đẹp 365

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Như Quỳnh (t/h)