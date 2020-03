Bí quyết dưỡng da trắng sáng, mịn màng dù phải đeo khẩu trang suốt cả ngày

Với tình trạng ô nhiễm không khí và dịch bệnh trở nên phức tạp như hiện nay, việc đeo khẩu trang là điều hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, môi trường nóng và ẩm (do hơi thở) bên trong khẩu trang, cùng với sự tiếp xúc trực tiếp với da mặt sẽ tạo điều kiện cho các vấn đề về da bùng phát. Do đó, bạn cần lưu ý chế độ chăm sóc da đúng cách dưới đây giúp bạn đeo khẩu trang cả ngày dài nhưng vẫn giữ được sự tươi tắn và rạng ngời.

Tác động của môi trường đối với làn da

Môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính làm gia tăng tình trạng Viêm da , kích ứng Mụn trứng cá , bệnh hồng ban… Theo các bác sĩ da liễu, bụi mịn là yếu tố làm phá vỡ các lipid và collagen tự nhiên trên da, khiến da yếu hơn, nhạy cảm hơn và nhanh chóng có dấu hiệu của sự lão hóa.

Đặc biệt với tình trạng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đeo khẩu trang là vô cùng cần thiết. Theo đó, đeo trẩu trang sẽ giúp da bạn hạn chế tiếp xúc với bụi mịn, hạn chế nguy cơ lây lan virus.

Môi trường nóng ẩm bên trong khẩu trang dễ khiến da nổi mụn

Thế nhưng, do hơi thở không được thoát ra ngoài hoàn toàn nên môi trường trong mặt nạ thường nóng và ẩm. Do đó, làn da dễ bùng phát mụn trứng cá . Nhiệt độ và độ ẩm cao sẽ khiến da sản xuất dầu thừa, bụi bẩn và vi khuẩn có điều kiện tích tụ, làm tắc nghẽn lỗ chân lông dẫn đến Mụn trứng cá . Bên cạnh đó, da mặt mỏng manh khi bị lớp vải cứng của khẩu trang cọ xát dễ bị tổn thương.

Không ngoại trừ trường hợp, bạn sử dụng khẩu trang không đạt chất lượng, không thay khẩu trang thường xuyên, da sẽ bị ngứa, đỏ và khó chịu. Đối với thời tiết nắng gắt, khẩu trang y tế mỏng dễ khiến làn da bị sạm đen, nám và tàn nhang.

Chăm sóc da khi đeo khẩu trang cả ngày

Để hạn chế tối đa khả năng làn da bị ảnh hưởng do sử dụng khẩu trang cả ngày, bạn cần có chế độ chăm sóc da kỹ lưỡng nhưng không cần quá nhiều lớp. Việc đeo khẩu trang trong thời gian dài có thể làm cho cơ chế giữ ẩm của da bị suy yếu, khiến da bị khô ráp. Do đó, bạn không nên sử dụng các loại kem dưỡng ẩm có kết cấu nặng hoặc bôi quá nhiều lớp. Tránh tình trạng lỗ chân lông bị tắc nghẽn và dầu thừa càng tiết ra nhiều hơn.

Đeo khẩu trang cả ngày nhưng cũng không thể bảo vệ da hoàn toàn khỏi tác động tiêu cực của môi trường, đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Kem chống nắng không chỉ bảo vệ làn da khỏi tia UV mà còn là lớp khóa ẩm, duy trì độ ẩm cho làn da. Kem chống nắng cũng giúp da tươi tắn, đều màu và trắng sáng hơn… Do đó, bạn cần sử dụng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ da một cách tốt nhất.

Bôi kem chống nắng là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ da

Nhiệt độ cao, môi trường ẩm ướt cũng ảnh hưởng lớn đến việc trang điểm của các chị em. Nó không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn làm tăng nguy cơ nổi mụn trên da. Nếu bắt buộc phải trang điểm, bạn nên sử dụng kem lót có kiềm dầu và đánh lớp nền càng mỏng càng tốt. Điều này vừa giúp che khuyết điểm trên da, hạn chế tắc nghẽn lỗ chân lông. Bạn có thể sử dụng xịt khoáng để lớp trang điểm lâu trôi hơn và làm dịu da.

Bạn có thể sử dụng khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khẩu trang y tế chỉ nên mua tại các hiệu thuốc hoặc điểm bán uy tín để hạn chế khả năng lây bệnh và không gây hại cho da. Còn với khẩu trang vải, bạn chọn chất liệu mềm mại, thông thoáng, không nên sử dụng khẩu trang màu đen.

Làm sạch da giúp thông thoáng lỗ chân lông

Cuối ngày, bạn cần chú trọng vào bước làm sạch da. Đây là thời điểm cho da nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày dài căng thẳng và chống chịu. Bạn cần kết hợp cả tẩy trang và rửa mặt để làm thông thoáng rỗ chân lông. Đừng quên vệ sinh khẩu trang để sử dụng cho ngày tiếp theo.

Những bí quyết trên đây sẽ giúp bạn có được làn da sạch, trắng sáng và rạng ngời dù có đeo khẩu trang cả ngày dài.

Hướng dẫn đeo khẩu trang y tế đúng cách. Nguồn: Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

