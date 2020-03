Sai phầm phổ biến khi điều trị sẹo thâm tại nhà khiến làn da không thể khởi sắc

Sẹo thâm là kết quả của quá trình tự phục hồi của tế bào da do vết thương hoặc vết mụn… Nếu không có kế hoạch chăm sóc, cùng với độ nghiêm trọng của vết thương, vị trí, những vết sẹo thậm chí có thể tồn tại trên da vĩnh viễn. Do đó, bạn cần đặc biệt tránh những sai lầm dưới đây trong quá trình điều trị sẹo thâm tại nhà giúp làn da khỏe mạnh, hạn chế khuyết điểm và trắng sáng.

1. Điều trị sẹo thâm khi vết thương vừa mọc da non

Khi trên da xuất hiện vết thương hở, mụn trứng da khiến da dễ bị viêm, làm rối loạn sự cân bằng của các tế bào da và tăng sắc tố melanin. Cộng với tác động tiêu cực từ bên ngoài như tia cực tím, bụi bẩn, nhiệt độ… khiến làn da non dễ bị tổn thương, sạm đen, từ đó tạo ra vết thâm.

Không nên sử dụng nước cốt chanh để trị thâm sẹo cho da non

Nhiều người thường áp dụng nghệ tươi, chanh, lô hội… vào làn da non để ngăn ngừa sẹo. Nhưng đây là một sai lầm lớn, khiến vết sẹo càng lộ rõ hơn. Nguyên nhân là do củ nghệ tươi có tính kháng khuẩn, chống viêm, làm trắng và hỗ trợ trị sẹo cho da. Mặt khác nó cũng làm cho da bị bào mòn, làm hỏng lớp da non yếu ớt mới hình thành, vết sẹo sẽ càng thâm và xỉn màu hơn.

Cùng với đó, nước chanh tươi có chứa vitamin C – chức năng loại bỏ da chết và hỗ trợ tái tạo da mới hiệu quả. Nhưng sử dụng chanh nồng độ đậm đặc khiến da bị bào mòn và kích ứng. Nha đam cũng là nguyên liệu xưa nay “nổi tiếng” với công dụng làm đẹp cho da. Tuy nhiên, nha đam không thực sự hiệu quả cao trong điều trị sẹo thâm với làn da non, hơn thế nó còn dễ gây kích ứng. Do đó, bạn cần đợi làn da mới thực sự ổn định mới bắt đầu quá trình trị sẹo. Sử dụng nguyên liệu tự nhiên không nên quá lạm dụng (tối đa 2-3 lần/tuần).

2. Sử dụng nhiều phương pháp đồng thời

Nếu bạn quá nóng vội mà sử dụng cùng lúc nhiều sản phẩm trị thâm lên da như trị thâm bằng nguyên liệu tự nhiên, kem dưỡng trắng da hay keo trị thâm sẹo chuyên dụng… Những vết thâm không những không biến mất mà làn da còn bị hư hại nghiêm trọng. Đặc biệt khiến làn da mỏng hơn, kích ứng da và da nhạy cảm hơn. Bởi vậy, bạn cần sử dụng thống nhất một phương pháp điều trị và kiên trì với nó.

3. Sử dụng sản phẩm trị sẹo thâm không rõ nguồn gốc

Sản phẩm kém chất lượng ảnh hưởng đến hiệu quả và sự an toàn của làn da

Giống như mỹ phẩm, không phải tất cả kem trị thâm sẹo đều phù hợp với tất cả loại da. Nếu bạn lựa chọn “vô tội vạ”, tin lời quảng cáo mà không chú ý đến các thành phần, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ… thì khả năng cao nó sẽ không có tác dụng. Thậm chí, nó còn gây ra tác dụng phụ không mong muốn cho làn da và Sức Khỏe

4. Không có chế độ chống nắng triệt để

Như bạn đã biết, mức độ nghiêm trọng của những vết thâm sẹo quyết định phần ớn bởi những tác động tiêu cực từ môi trường. Hơn nữa, việc điều trị sẹo thâm sẽ làm cho da mỏng hơn và dễ bắt nắng hơn. Do đó, nếu bạn không dùng kem chống nắng và bảo vệ da tốt, sau khi vết thương bắt đầu hình thành làn da non, việc điều trị sẹo sẽ không có kết quả khả quan gì.

5. Không chú ý đến chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống lành mạnh giúp làm đẹp da, cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến quá trình điều trị sẹo thâm. Bởi vì khi da được cung cấp độ ẩm, vitamin và khoáng chất cần thiết sẽ tăng sức đề kháng, cần thiết cho quá trình tái tạo tế bào da mới. Từ đó sắc tố melanin sẽ được loại bỏ nhanh chóng. Nếu không có chế độ ăn uống lành lạnh, đầy đủ dinh dưỡng và uống nhiều nước, quá trình điều trị sẹo thâm sẽ không chỉ khó khăn, làn da của bạn cũng dễ bị xỉn màu.

6. Không kiên trì

So với các vấn đề khuyết điểm khác trên da như nám, tàn nhang, Mụn trứng cá , sẹo rỗ, sẹo lồi… sẹo thâm là tình trạng được cho là dễ khắc phục nhất. Tuy nhiên, mỗi phương pháp điều trị cũng cần có thời gian để da phục hồi, đặc biệt là điều trị sẹo thâm tại nhà. Quá nóng vội sẽ không cho kết quả tích cực, làn da sẽ không thể có vẻ trắng sáng, rạng rỡ như ban đầu.

Lưu ý khi sử dụng nguyên liệu tự nhiên điều trị sẹo thâm Với làn da nhạy cảm, dễ kích ứng không phù hợp với các nguyên liệu điều trị thâm như củ nghệ tươi, nước cốt chanh, tỏi tươi, nha đam, dưa chuột. Với làn da nhiều dầu, bạn không nên dùng sữa tươi, dầu dừa hay dầu oliu để điều trị sẹo thâm. Còn với làn da khô, chanh tươi hay tỏi tươi sẽ không phù hợp để sử dụng.





Vết thương nên để kín hay để hở?. Nguồn: Y Học Cộng Đồng

Như Quỳnh (t/h)