Dùng nước cơm kiểu này, da dẻ trắng sáng lại trẻ ra cả chục tuổi

Có thể thấy, phụ nữ Nhật Bản rất ít khi dùng mỹ phẩm công nghiệp để làm trắng da. Họ ưa chuộng những phương pháp làm đẹp từ tự nhiên do sự tiết kiệm và an toàn. Trong số đó, nguyên liệu được ưa chuộng nhất chính là gạo. Một trong số những bí quyết làm đẹp từ "hạt ngọc trời" được phụ nữ Nhật truyền tai nhau chính là cách làm trắng da bằng nước cơm.

Đặc biệt, nước cơm còn chứa chất squalene có tác dụng ngăn ngừa các loại tác hại từ ánh nắng mặt trời. Do đó, áp dụng cách làm trắng da bằng nước cơm cũng khiến bạn yên tâm hơn vì làn da không còn lo bị bắt nắng hay xuất hiện tàn nhang.



Mỗi ngày, bạn có thể thoa nước cơm lên mặt sau khi rửa mặt thật sạch, massage và thư giãn, chỉ trong thời gian ngắn bạn sẽ thấy ngay điều bất ngờ trên làn da của mình. Đặc biệt, nước cơm còn rất "lành", không gây kích ứng da, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Cách làm trắng da bằng nước cơm đơn giản tại nhà



Cách làm trắng da bằng nước cơm



Chuẩn bị nguyên liệu:



3 thìa canh nước cơm

2 thìa cà phê sữa tươi không đường

thìa cà phê mật ong nguyên chất



Cách làm:



Khi nấu cơm, chờ đến khi cơm sôi một chút thì múc khoảng 3 thìa nước cơm đặc cho ra bát nhỏ. Đợi nước cơm nguội bớt thì thêm sữa tươi và mật ong, khuấy đều tay để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.



Rửa mặt thật sạch, có thể tẩy da chết 1 lần/tuần để da sạch hơn, dễ dàng thẩm thấu các dưỡng chất có từ mặt nạ. Lấy một chiếc khăn sạch nhúng vào nước ấm, đắp lên mặt khoảng 2 phút trước khi đắp mặt nạ.



Thoa hỗn hợp nước cơm lên da kết hợp với việc massage nhẹ nhàng khoảng 3 phút. Để mặt nạ qua đêm, khi thức dậy thì rửa mặt với nước lạnh. Bạn sẽ thấy ngay kết quả đầy bất ngờ.



Áp dụng 1-2 lần mỗi tuần.



Những công dụng làm đẹp da khác của nước cơm



Không chỉ làm trắng da, giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, trẻ trung, ít nếp nhăn, nước cơm còn có thêm rất nhiều công dụng tuyệt vời khác.



Làm se lỗ chân lông: Dùng bông gòn thấm nước cơm rồi thoa lên mặt khi đã làm sạch, để khô khoảng 15 phút rồi rửa sạch. Các dưỡng chất trong nước cơm sẽ làm se khít lỗ chân lông, khiến da mặt căng hơn.



Trị mụn: Rửa sạch mặt, thoa nước cơm lên mặt rồi để khô. Sau đó rửa lại mặt một lần nữa. Nước cơm có tác dụng giảm sưng đỏ, giúp nốt mụn nhanh se và lành hơn.



Trị bệnh eczema: Lượng tinh bột trong nước cơm còn làm giảm cảm giác mất nước, từ đó làm dịu da và giúp vùng da bị eczema nhanh lành.

