Thần kỳ với loại nước miễn phí nhưng làm trắng da hơn cả mỹ phẩm đắt tiền

Muối vốn là loại gia vị quan trọng trong nhà bếp, góp mặt trong hầu hết các món ăn. Không chỉ mang lại vị mặn đặc trưng, muối còn có khả năng kháng khuẩn, mang lại hiệu quả làm sạch tự nhiên. Bởi vậy, các bà nội trợ thường dùng nước muối để rửa rau, thịt và nhiều loại thực phẩm khác.

Đặc biệt, muối biển chính là sự lựa chọn tốt nhất để làm trắng da bởi nó có lượng khoáng chất cao hơn so với muối ăn thông thường. Muối biển chứa 21 khoáng chất thiết yếu cho việc nuôi dưỡng làn da như Vitamin E , kẽm, canxi, Vitamin C , A, clo... giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi và tái tạo làn da. Do đó, với Cách làm trắng da bằng nước muối, bạn nên dùng muối biển sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.