Bao nhiêu năm làm đẹp, bạn đã biết công thức tự chế tẩy trang làm trắng da chưa?

Các công thức tự chế tẩy trang bằng nguyên liệu tự nhiên dưới đây vừa đạt được mục đích làm sạch, làn da cũng được cung cấp dưỡng chất cần thiết cho việc làm trắng. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng mascara không thấm nước thì loại tẩy trang này sẽ không thực sự hiệu quả tuyệt đối.

Nguy hiểm cho làn da khi không được tẩy trang

Nếu bạn chỉ chăm chăm vào việc bảo vệ da bằng kem chống nắng, hay dưỡng da bằng serum, kem dưỡng mà không chú ý tới bước làm sạch, đặc biệt là tẩy trang thì quả là tai hại. Có thể bạn đã biết, lỗ chân lông là nơi tiết ra các tuyến bã nhờn, mồ hôi cấp ẩm tự nhiên cho làn da. Cộng với các tạp chất, bụi bẩn từ môi trường, mỹ phẩm tích tụ trong khoảng thời gian dài sẽ khiến lỗ chân lông bị bít tắc gây viêm nhiễm và mụn cho da.

Nhiều người có quan điểm, chỉ ở trong nhà hoặc chỉ sử dụng kem chống nắng thì không cần tẩy trang , đó là quan điểm sai lầm. Bởi, kem chống nắng ít nhiều vẫn có thành phần chống trôi khó loại bỏ bằng nước nước, thậm chí là sữa rửa mặt. Và nước thường cũng không thể len sâu vào lỗ chân lông để loại bỏ bụi bẩn – thứ mà bạn sẽ không thể quan sát bằng mắt thường.

Da không được làm sạch sẽ nhanh chóng bị lão hóa

Nếu làn da phải chịu đựng tình trạng này trong thời gian dài, cấu trúc tế bào da cũng dần bị phá hủy. Theo chuyên gia, nếu làn da không được làm sạch trước khi đi ngủ, lượng collagen trên da sẽ không được tái tạo tốt, khiến da khô, xỉn màu và xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.

Đặc biệt, nếu bạn sở hữu làn da yếu, đang gặp vấn đề về mụn nhưng không được làm sạch, tẩy trang sẽ hết sức nguy hiểm. Bụi bẩn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm trên da, khiến da ngày càng hư tổn. Đó là lý do có chăm da đến mấy nhưng da không được làm sạch cũng không thể đẹp hơn.

Mặt khác, trên thị trường hiện nay có vô vàn các loại tẩy trang với đủ thành phần, nguồn gốc xuất xứ… khiến chúng ta khó khăn để lựa chọn. Bên cạnh đó, việc lựa chọn tẩy trang không phù hợp, nhất là đối với da nhạy cảm hay da mụn, nó càng khiến da trở nên xấu xí và khó phục hồi hơn.

Tự chế tẩy trang từ nguyên liệu thiên nhiên

Để tăng hiệu quả làm sạch, làm trắng và làm mịn màng làn da chỉ với bước tẩy trang, bạn nên kết hợp sữa chua với mật ong và chanh để tạo nên hỗn hợp hoàn hảo nhất.

Như bạn đã biết, sữa chua là nguyên liệu có chứa axit lactic tự nhiên và enzyme – giúp loại bỏ tế bào chết và kích thích sản xuất collagen , elastin. Những lợi ích làm đẹp của sữa chua bao gồm làm dịu và làm mịn màng làn da. Ngoài ra, vì sữa chua có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm, làm sạch tuyệt vời.

Tẩy trang chứa cồn thường khiến da bị kích ứng

Không kém cạnh, mật ong có tính kháng khuẩn siêu cấp giúp tiêu diệt vi khuẩn, phá vỡ những liên kết có trong mỹ phẩm. Từ đó giúp làm sạch lớp trang điểm, loại bỏ bụi bẩn đến tận sâu trong lỗ chân lông. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong mật ong còn giúp điều kiểm soát tuyến bã nhờn, cân bằng độ ẩm và giúp da trắng sáng hơn. Đặc biệt, đối với mật ong nguyên chất thành phần probiotic cao hơn ngăn ngừa mụn phát triển và tái phát lại.

Với các làn da hỗn hợp, thêm nước cốt chanh vào hỗn hợp giúp se khít lỗ chân lông một cách tự nhiên. Nước chanh cũng giúp kiểm soát dầu nhờn, cải thiện làn da xỉn màu, các khuyết điểm của làn da, trị mụn nhọt hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, nước chanh rất nhạy cảm, dễ khiến da bị kích ứng… Bạn nên cân nhắc sử dụng nếu da mỏng manh, đặc biệt cần bôi kem chống và và bảo vệ da vào ban ngày.

Hỗn hợp tẩy trang, làm trắng da hiệu quả

Bạn trộn 2 thìa sữa chua, 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh, bạn có thể bỏ thêm sữa chua nếu muốn hỗn hợp sánh mịn. Một thử nghiệm với hỗn hợp tẩy trang từ mật ong, sữa chua và nước cốt chanh đã cho kết quả độ PH là 4,5 (trong khi đó làn da khỏe mạnh có độ PH từ 4,5 – 5,5). Tuy nhiên, dù độ PH ở mức 4,5 nhưng chanh có tính axit nhẹ, do đó người có làn da nhạy cảm cũng nên cân nhắc. Hoặc có thể giảm lượng nước cốt chanh để có thể sử dụng thường xuyên.

Ngoài ra, nha đam cũng có thể được sử dụng để làm sạch da hiệu quả. Lưu ý, bạn cần kiên trì thực hiện, không nhất thiết phải thực hiện thường xuyên. Sau khi tẩy trang bằng hỗn hợp xong, bạn vẫn cần rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn còn sót lại trên da. Mặc dù là nguyên liệu tự nhiên, bạn cũng nên thử nghiệm trước trên vùng da cổ tay trước khi sử dụng trên da mặt để đảm bảo an toàn.

