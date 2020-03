Tất tần tật về phương pháp 'thay da sinh học' đang được chị em chia sẻ rầm rộ

Ngoài làm trắng da, sau khi điều trị bằng phương pháp Chemical Peeling (thay da sinh học), khách hàng còn có thể cảm nhận được sự điều tiết hiệu quả hơn của tuyến bã nhờn, se khít lỗ chân lông, thậm chí cải thiện viết sẹo lâu ngày.

Phương pháp Chemical Peeling là gì?

Phương pháp Chemical Peeling có tác dụng tích cực trong việc tái tạo và trẻ hóa làn da. Nó là quá trình sử dụng tác động của các chất hóa học lên da, làm tan chất keo giữa các tế bào ở lớp sừng, loại bỏ các tế bào da chết. Đồng thời kích thích các tế bào dưới da tái sinh các tế bào biểu bì làm da trắng hồng rạng rỡ.

Chemical Peeling được coi là phương pháp làm trắng da nhẹ nhàng và an toàn hơn so với các phương pháp làm da phổ biến hiện nay. Dung dịch dùng để tái tạo làn da có hàm lượng axit glycolic (AHA) - một chất tự nhiên được chiết xuất từ cây mía và được sử dụng ở các nồng độ khác nhau.

Peel da (thay da sinh học) dựa trên tác động của axit trái cây

Chemical Peeling đặc biệt hiệu quả đối với làn da xuất hiện đốm sắc tố hoặc da bị hư hại bởi ánh nắng mặt trời, da có nhiều nếp nhăn và chảy xệ, da gặp vấn đề về Mụn trứng cá , lỗ chân lông to hay tuyến bã nhờn hoạt động quá mức… Các khu vực thường được điều trị Chemical Peeling thường là mặt và vùng cổ, ngoài ra nó cũng phù hợp cho cả lưng và mu bàn tay.

So với các phương pháp làm trắng da khác (lăn kim, laser, mỹ phẩm…), Chemical Peeling có hiệu quả vượt trội về kinh tế, độ an toàn và rút ngắn thời gian. Hoạt động của axit AHA giúp làm sạch sâu làn da, lấy đi lớp da chết bị sừng hóa lâu ngày. Bên cạnh đó, nó kích thích hoạt động của tế bào sợi (elastin và collagen), từ đó giúp tăng độ đàn hồi và giúp làn da săn chắc hơn. Hiệu quả rõ rệt của phương pháp Chemical Peeling là làm mờ sẹo mụn, kiểm soát tuyến bã nhờn từ đó giảm mụn đầu đen (trắng).

Chị em cũng thường tìm đến Chemical Peeling với mục đích điều trị da tổn thương do ánh nắng mặt trời, làm mờ những nếp nhăn li ti trên khuôn mặt, đặc biệt là cân bằng sắc tố giúp làn da trắng sáng và mịn màng.

Quá trình thực hiện phương pháp Chemical Peeling

Hầu hết các phương pháp điều trị trên da, trước khi thực hiện các bác sĩ sẽ tiến hành thăm khá, chụp và phân tích da của mỗi khách hàng. Từ đó giúp xác định loại da và tình trạng da, vấn đề cần khắc phục và hiệu quả của phương pháp sẽ ở mức độ nào.

Thông thường, để làm trắng da bằng phương pháp Chemical Peeling, bác sĩ sẽ tiến hành tẩy trang và rửa mặt để làm sạch bụi bẩn còn sót lại trên da. Tiếp đến sẽ thoa đều dung dịch Peel lên vùng da cần diều trị, lưu lại trên da khoảng 3- 5 phút (tùy từng loại da). Sau khi Peel, bác sĩ sẽ trung hòa da nhằm loại bỏ hóa chất còn dư thừa trên da và làm dịu da bằng cách đắp gạc nước đá. Kết thúc quá trình thực hiện, bác sĩ có thể bôi dưỡng chất vitamin C và B5 giúp da nhanh chóng phục hồi và trắng sáng. Bạn đừng quên bôi kem chống nắng trước khi đi ra ngoài. Hoạt động của axit AHA làm lỏng da và bắt đầu quá trình tái tạo. Sau thực hiện, làn da trở nên mịn màng, tươi tắn và rạng rỡ hơn.

Sau peel tế bào da chết được đào thải nên bong da nhẹ

Các bác sĩ thường đưa ra lời khuyên điều trị từ 4 - 6 buổi/tuần tùy theo mức độ tổn thương da và loại da được điều trị . Việc điều trị chỉ mất vài phút và hầu như không gây đau đớn. Tác dụng phụ phổ biến có thể là đỏ da kéo dài trong 1-2 ngày sau đó. Đó là do việc sử dụng axit trái cây tác động lên da khiến lưu lượng huyết trên da mặt tăng lên và gây đỏ da. Hoặc xuất hiện tình trạng đẩy mụn, do sau khi Peel lỗ chân lông được thông thoáng và trồi mụn ẩn giúp bạn dễ xử lý hơn. Ngoài ra, sau khi peel, da cũng thường xuất hiện tình trạng bong tróc, đóng mài. Đây là những tế bào da chết đang dần được đào thải, chuẩn bị cho sự hình thành của những tế bào da mới. Sau khoảng 5 ngày kết thúc quá trình, làn da bạn sẽ trở nên trắng hồng và láng mịn.

Chú ý cấp ẩm, bôi kem dưỡng trắng hoặc điện di vitamin C phục hồi da

Để làm dịu da sau khi làm thủ thuật, chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn nên lựa chọn một loại kem cấp ẩm phù hợp. Hơn nữa, 14 ngày sau lần thực hiện Chemical Peeling không nên để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, bạn không nên tự ý bóc da (tránh để da nhiễm khuẩn), tránh sử dụng mỹ phẩm sau khi Peel… Tóm lại, Chemical Peeling là một trong những phương pháp làm đẹp , làm trắng da tương đối an toàn và hiệu quả, đáng để thử.

Các bác sĩ da liễu khuyến cáo những trường hợp không nên lựa chọn làm trắng da phương pháp Chemical Peeling bao gồm: Người có làn da bị nhiễm khuẩn hoặc mắc các bệnh lý về da (vảy nến, chàm, Viêm da, trứng cá đỏ…); phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú; người đang dùng các sản phẩm thuốc uống hoặc sản phẩm chăm sóc da có chứa Retin A.Renova; người đang sử dụng sản phẩm chứa vitamin C (các axit khác hoặc các tác nhân sáng da trong vòng 48 tiếng).





Như Quỳnh (t/h)