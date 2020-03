Mẹo làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa cho phụ nữ sau sinh

Trong thời gian thai kỳ, nội tiết tố nữ và hàm lượng collagen trong cơ thể người phụ nữ bị sụt giảm đáng kể. Đó là lý do phụ nữ sau sinh thường đối mặt với nhiều vấn đề về da nhất.

Làn da của chị em phụ nữ sau sinh nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ càng trở nên nghiêm trọng và nhanh chóng có các dấu hiệu lão hóa như xỉn màu, nám, tàn nhang, chảy xệ… Để hiểu và có cách chăm sóc da đúng cách, Phụ nữ sau sinh cần lưu ý một số mẹo dưới đây.

Phụ nữ sau sinh có nguy cơ lão hóa da cao

Nhiều chuyên gia cho rằng, sự lão hóa trong cơ thể con người chủ yếu liên quan dến chiều dài telomere của tế bào. Telomere là chuỗi DNA lặp đi lặp lại có độ dài nhất định ở cuối nhiễm sắc thế (hiểu đơn gản telamere là đỉnh của nhiễm sắc thể). Đầu càng dài thì nhiễm sắc thể càng được bảo vệ.

Chiều dài telomere trong tế bào của phụ nữ sau sinh khá ngắn

Các nghiên cứu ở phụ nữ sau sinh cho thấy, chiều dài telomere trong tế bào của họ khá ngắn. Cụ thể, các nhà khoa học từ Đại học George Mason (Mỹ) đã đo chiều dài telomere ở bà mẹ thấy rằng telomere của họ ngắn hơn ở phụ nữ chưa sinh con và lớn hơn ở các bà mẹ lớn tuổi. Đây là lý do tại sao làn da của các bà mẹ bị xuống cấp nhanh chóng. Các nếp nhăn dễ xuất hiện hơn và làn da cũng xỉn màu hơn.

Ngoài ra, lượng tiết tố nữ và collagen trong cơ thể người phụ nữ sau sinh bị suy giảm đáng kể, khiến da kém săn chắc và không còn trắng hồng như trước. Kèm theo các vấn đề như mất ngủ, tăng cân, áp lực chăm sóc con nhỏ và không có thời gian chăm sóc bản thân… khiến quá trình lão hóa da nhanh hơn.

Mẹo làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa cho “mẹ bỉm”

1. Giữ tinh thần luôn thoải mái

Nội tiết tố thay đổi trong thời gian thai kỳ khiến tính cách của phụ nữ sau sinh cũng trở nên nhạy cảm hơn. Họ dễ nổi giận bởi nhiều yếu tố như công việc, gia đình, các mối quan hệ, chăm sóc con nhỏ đến ngoại hình… Việc thường xuyên biểu hiện những trạng thái cảm xúc tiêu cực như giận dữ, cau mày… dễ khiến da nhăn hơn, khuôn mặt kém tươi tắn hơn nhiều.

Bởi vậy, chị em sau sinh nên rèn luyện bản thân để kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ tích cực, giữ tinh thần thoải mái… Từ đó làn da cũng trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn.

2. Ngủ đủ

Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vấn đề tiêu cực trên làn da. Đặc biệt, việc chăm sóc trẻ sơ sinh khiến nhiều “mẹ bỉm” mất ngủ nghiêm trọng – khiến làn da mất đi sự đàn hồi, da xỉn màu, dễ bị nám và xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Ngủ đủ giấc giúp làn da tươi tắn

Bởi vậy, chị em nên tận dụng để có giấc ngủ sâu, cố gắng nhờ sự trợ giúp để ngủ đủ giấc mỗi ngày.

3. Uống đủ nước

Nước rất quan trọng đối với Sức Khỏe của cơ thể và đối với làn da, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Ngoài việc bổ sung lượng nước phù hợp, bạn nên cung cấp cho cơ thể các loại nước ép từ rau củ quả tươi, giúp tăng cường vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Lưu ý, hạn chế tiêu thụ lượng đường nhất có thể. Điều này giúp tăng cường sức khỏe cho làn da từ bên trong, chống lại những yếu tố gây hại cho làn da.

4. Bổ sung collagen và elastin

Bổ sung collagen giúp ngăn ngừa lão hóa, làm trắng da cho phụ nữ sau sinh

Mọi người đều biết tầm quan trọng của collagen và elastin đối với độ đàn hồi cũng như vẻ đẹp của làn da. Do đó, chị em phụ nữ sau sinh nên thường xuyên bổ sung các thực phẩm giúp kích thích cơ thể sản xuất collagen và elastin như giá đỗ, lúa mì, các loại hạt, cá hồi, mật ong, quả việt quất, rau quả giàu vitamin C… Ngoài ra, chị em cũng có thể sử dụng thực phẩm chức năng để tăng lượng collagen trong cơ thể.

5. Chăm sóc da cơ bản

Đối với phụ nữ sau sinh, làn da vẫn còn mỏng manh, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Do đó, chị em không nên sử dụng nhiều loại mỹ phẩm, thay vào đó tập trung vào các bước chăm sóc da cơ bản. Đặc biệt, chị em cần thoa kem chống nắng và che chắn cẩn thận trước khi ra ngoài. Vì làn da dễ bị nám khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

6. Tập thể dục thường xuyên

Mẹ bỉm nên cố gắng dành ra 15-30 phút mỗi ngày để tập thể dục. Điều này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai mà còn hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố qua tuyến mồ hôi hiệu quả. Từ đó giúp tăng cường lưu thông máu, giúp da săn chắc, trắng hồng rạng rỡ.

Cách rửa mặt sạch sâu cho làn da bóng mịn. Nguồn: Lindsie Pham

Như Quỳnh (Theo MISS TRAM)