Vì sao chị em mê mẩn dưỡng trắng da với quả chanh leo?

Chanh leo (chanh dây) chứa rất nhiều acid amin như prolin, valin, tyrosin, treonin, glycin, leucin… tốt cho người bị suy nhược cơ thể. Bên cạnh đó, làm lượng vitamin C nổi bật trong loại quả này có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin A có trong chanh leo giúp cải thiện thị lực và chống nhiễm trùng, hữu ích trong việc thiếu máu, có lợi cho Sức Khỏe tim mạch, hạn chế tình trạng mất ngủ. Đặc biệt, các dưỡng chất như carotenoid và polyphenol dồi dào trong chanh dây có khả năng ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư.

Nhờ nguồn dưỡng chất dồi dào trên đây, chanh dây có nhiều lợi ích nổi trội trong việc chăm sóc làn da. Đặc biệt là làm trắng da vô cùng hiệu quả.

Cách làm trắng da với quả chanh leo

Theo đó, tinh dầu trong hạt chanh leo có đặc tính làm sáng da và không chứa chất nhờn, do đó làn da sẽ được hấp thụ một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, tác dụng cân bằng độ ẩm làn da của quả chanh leo giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, đặc biệt là da mụn.

Hỗn hợp chanh leo mật ong làm trắng da nhanh chóng

Bạn cho 2 muỗng cà phê nước ép quả chanh leo vào nước rửa mặt, sau đó khuấy đều hỗn hợp này lên và dùng tay vỗ nhẹ để dưỡng chất thẩm thấu vào da. Thực hiện như vậy khoảng 3 lần sau đó dùng khăn khô thấm bớt nước. Kiên trì thực hiện một thời gian bạn sẽ nhận thấy tone da được cải thiện rõ rệt. Hoặc bạn lấy nước ép quả chanh leo hòa cùng với mật ong nguyên chất rửa mặt vào buổi sáng. Công thức này cũng sẽ giúp bạn có làn da mịn màng, trắng sáng, cân bằng độ ẩm và ngăn ngừa hình thành mụn.

Trị mụn, dưỡng trắng với chanh leo

Để làm hỗn hợp có công dụng trị mụn cộng với dưỡng trắng, bạn nên kết hợp quả chanh leo với củ cải trắng. Bạn đem xay nhuyễn củ cải trắng cùng với thịt quả chanh leo rồi chắt lấy nước nguyên chất. Sử dụng bông gòn thấm vào nước này thoa lên da theo chuyển động vòng tròn sau đó để khoảng 10-15 phút. Cuối cùng bạn rửa lại da vằng nước ấm và thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo.

Ngoài củ cải trắng, bạn có thể kết hợp chanh leo với bột nghệ để làm hỗn hợp dưỡng trắng da, trị mụn. Tương tự, bạn cũng đem xay nhuyễn phần thịt quả chanh dây rồi trộn cùng 1 thìa cà phê bột nghệ. Thoa hỗn hợp lên da mặt sau khi được làm sạch, thư giãn trong khoảng 20-30 phút. Bạn nên thực hiện 2-3 lần/tuần để làn da nhanh chóng giảm mụn, trắng sáng mịn màng.

Cách tẩy da chết với quả chanh leo

Bước tẩy da chết cũng vô cùng quan trọng trong quy trình chăm sóc da . Nó giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết… từ đó làm thông thoáng lỗ chân lông, làn da trắng sáng mịn màng.

Tẩy da chết tự nhiên bằng vỏ chanh leo

Bạn đem xay nhuyễn phần vỏ quả chanh leo, đắp lên da kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút để tinh chất thấm dần. Hỗn hợp có tác dụng tẩy tế bào chết nhờ lượng acid citric tự nhiên trong vỏ quả. Sau bước tẩy da chết, bạn nên thực hiện các bước chăm sóc da tiếp theo giúp cân bằng độ ẩm lại cho da.

Nước ép chanh leo giữ dáng, đẹp da

Quả chanh leo có chứa hợp chất sterol thực vật nên không làm tăng cholesterol trong máu. Nó đặc biệt phù hợp với những người mắc bệnh cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường… Hàm lượng vitamin C dồi dào nên chanh leo có tác dụng tuyệt vời trong việc thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, giảm cân, tăng sức đề kháng và làm da trắng hồng.

Nước ép chanh leo giảm cân làm đẹp da

Bạn lấy thịt quả đem xay nhuyễn cùng lượng đường vừa phải (không quá ngọt). Sau đó lọc qua rây cho thật kỹ để loại bỏ hạt. Nếu muốn uống mát bạn có thể để trong tủ lạnh hoặc cho thêm đá.

Hướng dẫn cách làm sữa chua vị chanh leo thơm mát ngày hè. Nguồn: Feedy VN

