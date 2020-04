Vô vàn cách làm trắng da bằng quả me, chị em không biết quả là đáng tiếc

Me cũng là một trong những nguyên liệu tự nhiên có công dụng làm trắng da vô cùng hiệu quả. Bạn có thể sử dụng me để làm đẹp theo các cách dưới đây.

Theo nghiên cứu, quả me có hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú bao gồm vitamin (C, E, B) cùng các khoáng chất (canxi, phốt pho, sắt, kali, mangan và chất xơ thực phẩm). Nhờ đó, quả mẹ có đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Bạn có thể dùng quả me để làm đẹp theo nhiều cách khác nhau. Đối với công dụng làm trắng, bạn có thể kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên khác để tăng hiệu quả.

Làm trắng da bằng me và tinh bột nghệ

Bạn lấy một vài quả me khô ngâm vào nước nóng, chờ đến khi thịt quả mềm thì tách lấy phần thịt trộn với lượng nhỏ tinh bột nghệ . Thoa đều hỗn hợp lên mặt, đợi khoảng 10 phút sau đó rửa sạch mặt với nước.

Bột nghệ kết hợp cùng quả me làm trắng da hiệu quả

Bạn nên thực hiện cách này ít nhất 2 lần/tuần để làn da trắng sáng nhanh chóng. Lượng acid trái cây có trong quả me giúp làm mờ sẹo thâm do mụn, giúp làn da sáng và đều màu.

Làm trắng da bằng me và chanh tươi

Bạn lấy vài quả me ngâm nước nóng rồi tách phần thịt trộn đều cùng 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa đường và ½ thìa baking soda. Thoa đều hỗn hợp lên vùng da cần làm trắng, thư giãn trong khoảng 20 phút cho tinh chất thấm sâu vào da. Cuối cùng rửa lại bằng nước sạch. Có thể bôi thêm kem dưỡng ẩm để tránh da bị khô.

Thực hiện cách này 1 tuần/lần bạn sẽ thấy làn da sáng lên trông thấy.

Tẩy da chết cho da bằng quả me

Bột me có tác dụng tẩy tế bào chết cho da hiệu quả mà không gây kích ứng. Nó giúp loại bỏ các tế bào chết giúp làm sạch, nuôi dưỡng và cải thiện làn da, mang lại làn da tươi mới và rạng rỡ.

Quả me tẩy da chết hiệu quả mà không gây kích ứng

Bạn trộn 1 thìa cà phê bột me, 1 thìa cà phê sữa chua thành hỗn hợp đặc sệt. Thoa hỗn hợp lên da, kết hợp massage trong khoảng 10 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Rửa sạch da bằng nước rồi thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo.

Giải pháp dành cho Cellulite (viêm mô tế bào)

Viêm mô tế bào hay còn gọi là chứng da sần vỏ cam là hậu quả của việc tích trữ dưới da lượng nhỏ nước và mỡ. Chúng khiến làn da lồi lõm, thô nám và chảy xệ…

Bạn trộn đều 2 thìa cà phê nước cốt me tươi với 1 thìa cà phê đường, vài giọt nước cốt chanh và ½ thìa cà phê baking soda. Thoa hỗn hợp lên da theo chuyển động vòng tròn. Đợi khoảng 15 phút sau đó rửa sạch bằng nước.

Dưỡng ẩm, làm toner bằng quả me

Hỗn hợp từ quả me và trà xanh giúp dưỡng ẩm làm sáng da

Nguyên liệu gồm có 15 gram bột me, 2 muỗng cà phê trà xanh. Cho bột me vào nước đun sôi trong khoảng 15 phút. Đun sôi trà xanh khoảng 5 phút sau đó trộn đều cùng nước me thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa hỗn hợp lên da giúp dưỡng ẩm, ngậm nước trở nên tươi tắn rạng ngời.

Trị Mụn trứng cá bằng quả me

Hàm lượng vitamin (A, C) và các chất chống oxy hóa khác có trong me như một phương thuốc trị các tình trạng Viêm da khác nhau, bao gồm mụn nhọt và trứng cá. Nguyên liệu gồm có 1 muỗng canh nước me, ½ muỗng cà phê bột nghệ và 1 muỗng sữa chua

Trộn đều các nguyên liệu với nhau, thoa hỗn hợp lên mặt, thư giãn trong khoảng 15-20 phút sau đó rửa mặt bằng nước ấm. Áp dụng mặt nạ 1 lần/tuần, tình trạng mụn sẽ thuyên giảm đáng kể.

Lợi ích không ngờ của quả me đối với sức khỏe. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Như Quỳnh (t/h)