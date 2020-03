Mách chị em công thức mặt nạ từ vú sữa giúp làn da trắng hồng không tì vết

Hàm lượng vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B, chất xơ… dồi dào có trong quả vú sữa đều có công dụng làm đẹp da, giúp da trắng mịn, tươi tắn rạng ngời.

Quả vú sữa thuộc họ hồng xiêm, lớp cùi thịt khi chín ăn rất ngọt. Lá của cây vú sữa ở một số khu vực được dùng làm dạng như chè, có tác dụng chống các bệnh thái tháo đường và thấp khớp. Vỏ cây vú sữa được cho là có chứa chất bổ, có tác dụng kích thích, nước sắc vỏ cây được dùng để chống ho. Đặc biệt, phần quả vú sữa được dùng phổ biến hơn cả.

Lá và vỏ cây vú sữa thường được dùng để chữa bệnh

Ngoài là món tráng miệng thơm ngon, quả vú sữa còn được dùng trong nhiều công thức làm trắng da tự nhiên. Một số công thức đó là:

Mặt nạ quả vú sữa, chanh tươi và chuối

Bạn có thể kết hợp vú sữa cùng các nguyên liệu tự nhiên khác như chanh tươi và chuối để làm mặt nạ nuôi dưỡng và làm trắng da nhanh chóng. Hỗn hợp mặt nạ gồm có 1 quả vú sữa, ½ hộp sữa chua không đường, 1 thìa cà phê nước cốt chanh và ¼ quả chuối. Vú sữa bỏ vỏ và hạt, lấy phần thịt cho vào máy xay nhuyễn cùng chanh, sữa chua không đường và chuối. Thoa hỗn hợp lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng, đợi khoảng 25 phút cho hỗn hợp thẩm thấu vào da. Sau đó rửa mặt lại bằng nước mát. Bạn có thể đắp mặt nạ này 3 lần/tuần.

Chanh trong hỗn hợp có tác dụng tẩy tế bào chết, loại bỏ bụi bẩn sâu dưới lỗ chân lông. Sữa chua không đường rất giàu acid lactic, giúp làm mờ vết thâm, giảm sắc tố da và thúc đẩy sự tái sinh tế bào mới. Chuối rất giàu kali, vitamin và hàm lượng nước giúp dưỡng ẩm cho làn da luôn mềm mịn. Hỗn hợp mặt nạ vú sữa này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho phương pháp làm trắng da có thể thực hiện thường xuyên.





Mặt nạ trắng da từ vú sữa và mật ong

Bạn lấy phần thịt của 1 quả vú sữa xay nhuyễn sau đó trộn cùng 1 thìa mật ong dể tạo thành hỗn hợp mặt nạ đặc sệt. Đắp mặt nạ lên da khoảng 15-20 phút sau đó rửa lại bằng nước ấm. Bạn có thể đắp mặt nạ từ quả vú sữa và mật ong 2-3 lần/tuần để có hiệu quả nhanh chóng.

Mặt nạ vú sữa mật ong giúp dưỡng trắng phù hợp với làn da dầu

Mật ong kết hợp với vú sữa sẽ bổ dung các dưỡng chất cần thiết giúp làn da khỏe khoắn, trắng sáng và mịn màng. Đặc biệt, mật ong có tính kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn hình thành, se khít lỗ chân lông. Thực hiện đều đặn để có hiệu quả rõ rệt.

Vú sữa là một trong những loại quả có công dụng giảm cân rất hiệu quả. Mặc dù có vị ngọt, nhưng hàm lượng nước cùng chất xơ cao nên sẽ khiến no nhanh hơn và hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm khác. Ăn vú sữa thường xuyên vừa giúp đẹp da lại đẹp cả dáng. Đặc biệt, quả vú sữa cung cấp hàm lượng gluxit dồi dào cho cơ thể, giúp đảm bảo hoạt động ổn định của tế bào thần kinh. Nhất là phụ nữ mang thai vì nhu cầu năng lượng từ gluxit chiếm đến 60% tổng năng lượng cơ thể.

Vú sữa là loại quả lợi sữa cho bà bầu

Thường xuyên bổ sung vú sữa còn giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Bởi vú sữa rất giàu dinh dưỡng, việc ăn thường xuyên sẽ giúp bạn ngăn ngừa tình trạng mất nước, tăng cường Sức Khỏe

Cách làm sinh tố vú sữa dừa non cực ngon.

