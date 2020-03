Ăn đứt mỹ phẩm tiền triệu, vài bước đơn giản với rau mồng tơi bạn đã có ngay làn da trắng nõn nà

Chẳng phải đi đâu xa, loanh quanh trong vườn nhà, bạn cũng có thể tìm cho mình những biện pháp làm trắng da an toàn mà hiệu quả. Rau mồng tơi cũng là một phương pháp dưỡng da đáng sử dụng.

Nếu bạn còn đang loay hoay tìm cách dưỡng trắng da tại nhà cho an toàn và hiệu quả, thì xin bật mí với bạn một phương pháp cực kỳ đơn giản ngay sau đây, với rau mồng tơi.

Có lẽ, chả còn ai xa lạ gì với loại rau này, nó luôn có mặt trong vườn nhà hay trên các mâm cơm gia đình ngày hè. Không chỉ chỉ là thực phẩm thanh đạm, bổ dưỡng mà rau mồng tơi còn có công dụng làm đẹp , dưỡng trắng da đến bất ngờ đấy!





Rau mồng tơi không chỉ để ăn mà còn có tác dụng làm trắng da hiệu quả

Sở dĩ nói như vậy, bởi rau mồng tơi chứa nhiều dưỡng chất, chất khoáng, các loại vitamin nhóm B, A, C, nguyên tố sắt, canxi,… vô cùng có lợi cho làn da. Ngoài công dụng làm trắng, mồng tơi còn giúp làm mờ vết thâm, cải thiện mụn, đánh bay da sạm, cải thiện da nhăn nheo,…



Dưới đây, Báo SKCĐ xin giới thiệu đến quý độc giả 3 công thức làm trắng da bằng rau mồng tơi, để có những trải nghiệm tuyệt vời.

Công thức làm trắng da từ rau mồng tơi với muối

Nguyên liệu



1 nắm rau mồng tơi



1 thìa muối biển



Tiến hành





Lá mồng tơi đem rửa sạch với nước rồi mang ngâm nước muối khoảng 10 phút



Sau đó, vớt ra, để ráo nước và cho lá mồng tơi vào máy xay sinh tố làm nhuyễn, lọc lấy nước cốt.



Phần nước cốt thu được, bạn cho ra chén nhỏ rồi cho thêm một ít muối biển, khuấy đều đến khi tan.



Tiếp đến, bạn rửa sạch vùng da cần làm trắng rồi bôi nước cốt mồng tơi lên da, massage nhẹ nhàng và thư giãn trong 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.



Cuối cùng, làm sạch lần nữa với nước lạnh để giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả.





Công thức này, bạn nên áp dụng 2-3 lần/tuần để đạt hiệu quả như ý muốn nhé!





Công thức rau mồng tơi, dưa leo, mật ong

Nguyên liệu

1 nắm lá rau mồng tơi



Nửa trái dưa chuột



2 thìa mật ong nguyên chất

Thực hiện

Rửa sạch các rau mồng tơi, dưa chuột bằng nước, sau đó ngâm với muối cho sạch, vớt ra để ráo nước.

Tiếp đến, cho 2 nguyên liệu trên vào máy, xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt rồi cho vào một chén nhỏ.



Đổ thêm 2 thìa mật ong, trộn đều.









Sau khi làm sạch da, bạn thoa hỗn hợp trên lên vùng da cần dưỡng trắng. Masage nhẹ nhàng, nằm thư giãn 20 phút, sau đó rửa lại lần nữa với nước sạch.



Áp dụng cách này, bạn sẽ có cảm giác làn da mình căng, sạch hơn.

Công thức làm trắng da với mồng tơi, dưa leo, sữa ong chúa

Nguyên liệu



1 nắm rau mồng tơi



1 nửa quả dưa chuột



2 muỗng sữa ong chúa



Tiến hành







Đem rửa rau mồng tơi, dưa chuột và ngâm nước muối để ráo, cắt nhỏ và cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

Lọc lấy nước cốt và hòa chung với sữa ong chúa rồi thoa đều lên da.



Để thư giãn trong 15 phút và rửa lại bằng nước sạch.



Áp dụng công thức này 2 lần/tuần.



Kiên trì thực hiện, đảm bảo làn da của bạn vừa trắng nõn nà như ý muốn, vừa đánh bay tế bào da chết, thẩm thấu dinh dưỡng tận sâu bên trong da.





Lưu ý:





Khi áp dụng những công thức trên, bạn chớ nên nóng vội mà thực hiện quá nhiều lần, gây tác dụng ngược lại.



Trong quá trình sử dụng, mỗi khi ra ngoài nên thoa kem chống nắng để bảo vệ da khỏi các sắc tố bên ngoài tác động.



Chọn các nguồn thực phẩm an toàn, không có thuốc hóa học, trừ sâu.

Chúc các bạn thành công!





Cách Làm Trắng Da Trong 5 Phút Bằng Lá Mồng Tơi Cực Kỳ Đơn Giản- Hồng Beauty





Minh Tú (t/h)