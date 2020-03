Cách trị nám, làm trắng da rẻ tiền mà hiệu quả không ngờ

Công dụng làm trắng da của rau ngót

Theo số liệu thống kê từ Tổ chức Da liễu thế giới, nám da chiếm hơn 2/3 tỷ lệ phụ nữ trung niên. Mặc dù nám da không gây ảnh hưởng đến Sức Khỏe , nhưng phần lớn khiến làn da da trở nên thiếu sức sống, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày.

Rau ngót được chế biến thành món ăn giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể

Theo đó, người ta tìm thấy rau ngót là loại thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt , giải độc rất tốt. Đối với y học, rau ngót có chứa hàm lượng lớn chất xơ, vitamin C, khoáng chất… rất cần thiết cho quá trình tái tạo làn da và tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt, rau ngót có chứa ephedrin và canxi – những chất cần thiết cho sự phát triển của cơ xương.

Việc thường xuyên sử dụng rau ngót có thể giúp loại bỏ các vết thâm nám, xỉn màu và giúp da trở nên tươi tắn, mịn màng hơn. Nhờ thành phần vitamin A, vitamin C nên rau ngót có khả năng tái tạo tế bào, khiến làn da trắng sáng. Các sử dụng rau ngót rất đơn giản, rau ngót cũng là loại thực phẩm dễ kiếm. Do đó, chị em hoàn toàn có thể tạo ra những công thức làm trắng da tự nhiên bằng rau ngót tại nhà.

Cách làm trắng da bằng rau ngót

Nước ép rau ngót không chỉ có tác dụng mát gan, thanh nhiệt, mà nó còn được sử dụng như một loại mặt nạ chăm sóc da vô cùng hữu hiệu. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Bạn lấy 200g rau ngót ngâm muối, rửa sạch và để ráo nước. Sau đó xay nhuyễn rau ngót với 100ml nước khoáng, vắt lấy nước cốt. Thoa nước ép rau ngót lên da và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Thư giãn khoảng 20 phút thì rửa mặt lại với nước sạch. Bạn cũng có thể tận dụng phần bã để đắp mặt nạ cho da mụn cũng rất hiệu quả.

Nước ép rau ngót đào thải chân nám, làm trắng da từ bên trong

Như bạn đã biết, rau ngót có chứa lượng vitamin cùng dưỡng chất dồi dào. Do đó, bổ sung nước ép rau ngót sẽ giúp đào thải vết thâm nám từ bên trong và ngăn ngừa chân nám ăn sâu. Tương tự như trên, mỗi ngày bạn uống lượng nước ép của 200g rau ngót để giải nhiệt cơ thể, làm sáng da nhanh chóng. Phương pháp này không phù hợp với phụ nữ mang thai , chị em nên lưu ý.

Để nuôi dưỡng làn da trắng sáng từ sâu bên trong, bạn nên kết hợp rau ngót cùng với giấm táo và sữa chua. Hỗn hợp gồm có rau ngót giã nhuyễn, 2 thìa giấm táo và ½ hộp sữa chua. Trộn đều các nguyên liệu, thoa trực tiếp lên da sau khi được làm sạch. Thư giãn khoảng 15 phút kết hợp massage nhẹ nhàng giúp tinh chất thấm sâu vào da. Cuối cùng, bạn rửa mặt lại với nước sạch. Thực hiện 2 lần/tuần để nhanh chóng có hiệu quả. Trong đó, giấm táo và sữa chua giúp loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn, tế bào chết… đồng thời tăng cường độ ẩm, ngăn ngừa mụn giúp làn da trắng sáng mịn màng.

Rau ngót xay nhuyễn đắp mặt nạ làm trắng da hiệu quả

Để trị nám, bạn có thể kết hợp rau ngót với các nguyên liệu tự nhiên khác như cà chua, gừng… để làm mặt nạ. làm đẹp bằng phương pháp tự nhiên, bạn cần kiên trì mới có hiệu quả rõ rệt. Lưu ý, khi làm trắng da, bạn cũng cần kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh; che chắn làn da kỹ càng khi ra ngoài, tránh làn da đen sạm trở lại.

Sai lầm chết người khi ăn rau ngót bạn cần chú ý.

