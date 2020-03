Chị em thờ ơ với rau răm nay cũng phải cuống quýt bởi hiệu quả làm trắng da đến không ngờ

Sử dụng rau răm thường xuyên sẽ duy trì được làn da trắng sáng, khỏe khoắn, mịn màng và ngăn ngừa lão hóa. Chị em có thể tham khảo các cách sử dụng rau răm để làm đẹp dưới đây.

Rau răm có gì?

Rau răm có hương thơm đặc biệt, vị cay tính ấm, có tinh dầu… được sử dụng nhiều trong chế biến món ăn.

Trông Đông y, rau răm là vị thuốc có tác dụng chống viêm hạ khí, kích thích tiêu hóa, trừ phong hàn, hoạt huyết tiêu độc. Rau răm được dùng cả lá, cả cây, được dùng riêng hoặc kết hợp với các vị thuốc khác thành bài. Có thể dùng rau răm tươi hoặc phơi khô, giã sống vắt lấy nước uống, bã đắp. Rau răm không độc.

Rau răm là vị thuốc quý trong Đông y

Rau răm được dùng trong dân gian để điều trị các bệnh như bụng đầy trướng tiêu hóa trì trệ, cảm cúm hắt hơi sổ mũi, chữa rắn cắn, đau bụng tiêu chảy do nhiễm lạnh, nước ăn chăn hoặc mụn nhọt đang ở giai đoạn sưng nóng.

Ngoài lợi ích với Sức Khỏe , người ta còn dùng rau răm để làm đẹp cho da. Theo đó, răm răm là loại thảo dược chứa vitamin thiết yếu, các chất chống oxy hóa có lợi như carotene, vitamin C, flavonoid, catechin. Bên cạnh đó, rau răm còn được nghiên cứu cho thấy tác dụng trẻ hóa làn da, tăng cường hình thành collaen, se khít lỗ chân lông, ngăn ngừa Mụn trứng cá , làm sạch da… từ đó giúp da mịn màng và trắng hồng rạng rỡ.

Cách làm trắng da bằng rau răm hiệu quả nhất

Xông mặt là biện pháp làm đẹp da rất hữu hiệu, nhanh chóng và tiện lợi. Biện pháp này giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn sâu dưới lỗ chân lông, loại bỏ da chết giúp làn da trắng sáng đều màu, mịn màng.

Mặt nạ trắng da từ rau răm và muối biển

Bạn hòa tan 1 muỗng muối biển vào 2 lít nước, cho thêm 1 nắm lá rau răm rồi cho vào nồi đun sôi. Bắc xuống đợi nước nguội bớt thì bạn sẽ chùm kín khăn không cho hơi nước thoát ra ngoài. Bạn cần làm sạch da mặt trước khi xông, để khoảng cách vừa phải (25cm) tránh bị bỏng . Xông hơi được khoảng 10 phút sau đó rửa sạch mặt với nước mát. Bạn có thể lăn đá lạnh trên da để se khít lỗ chân lông. Không nên lạm dụng cách này, 1 lần/tuần là đủ.

Kiên trì sử dụng rau răm còn xử lý được sẹo rỗ

Hoặc, bạn có thể dùng rau răm tươi để làm mặt nạ trắng da. Rau răm có thể kết hợp cùng nhiều nguyên liệu tự nhiên khác giúp nâng cao hiệu quả. Ví dụ có mặt nạ rau răm và muối biển, mặt nạ rau răm và chanh, mặt nạ rau răm và dưa chuột. Mặt nạ rau răm và muối biển, cách thực hiện cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy 1/3 thìa cà phê muối biển trộn đều với lượng rau răm xay nhuyễn vừa đủ cho làn da. Thoa đều hỗn hợp lên da, giữ nguyên trong 15-20 phút rồi rửa sạch với nước. Mặt nạ này giúp làm sạch sâu, cải thiện tone da nhanh chóng.

Với mặt nạ rau răm và chanh tươi, bạn chỉ cần thay thế muối biển bằng vài giọt chanh tươi. Còn với dưa chuột, bạn cắt nhỏ dưa chuột rồi đem ép lấy nước. Trộn nước ép này với rau răm xay nhuyễn, thoa lên da khoảng 15-20 phút rổi rửa mặt sạch với nước.

