Mách chị em cách làm trắng da đơn giản bằng rượu long nhãn

Theo Đông y, quả nhãn có công dụng chữa bệnh rất tốt. Ruột nhãn thường được phơi, sấy khô gọi là long nhãn, quế viên hay nguyên nhục dùng làm vị thuốc chữa bệnh. Long nhãn là vị thuốc có vị ngọt, tính ấm, bình, không độc, giúp trừ vi trùng lao, bổ ích tâm tùy, làm tăng trí nhớ, tăng tuổi thọ cho người già.

Long nhãn được dùng phổ biến trong các bài thuốc trị mất ngủ, yếu sinh lý

Vì rượu long nhãn cũng là dược phẩm nên khi sử dụng cũng cần tuân thủ một số nguyên tắc: đúng người, đúng bệnh và đúng liều lượng. Nếu sử dụng rượu long nhãn để điều trị bệnh thì trước hết người bệnh cần phải được thăm khám và chẩn đoán bệnh thật tỉ mỉ mới có thể lựa chọn được phương pháp bào chế cho phù hợp. Liều lượng rượu long nhãn được khuyến cáo sử dụng không quá 30ml/ngày, chia đều 2-3 lần/ngày.

Bạn hãy dùng 150-200g long nhãn ngâm với rượu trắng trong vòng 15 ngày. Sau đó, mỗi ngày lấy ra một ít để dùng, giúp lưu thông khí huyết, da sẽ trở nên trắng hồng hào sau một thời gian.

Dùng rượu long nhãn làm trắng da hiệu quả

Long nhãn được y học cổ truyền sử dụng dưới nhiều dạng như thuốc sắc, thuốc cao, thuốc hoàn, rượu thuốc… Riêng rượu thuốc có thể ngâm phối hợp với các vị thuố khác. Ví dụ trong “Diên linh tửu”, long nhãn được ngâm cùng kỷ tửu, đương quy, bạch truật và đậu đen. Trong “Diên thọ tửu”, long nhãn được ngâm cùng quế hoa và đường trắng.

Thông thường, nếu dùng độc vị có thể ngâm từ 150-200gram long nhãn cùng 1 lít rượu trắng, sau 15 ngày là dùng được. Mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần chỉ dùng tối đa từ 15-20 ml.

Cách nấu chè hạt sen long nhãn. Nguồn: Bếp Cô Minh