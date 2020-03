Cách làm rượu ổi giúp tăng cường tiêu hóa lại làm trắng da hiệu quả

Một số nghiên cứu cho thấy, thành phần dinh dưỡng “khủng” có trong quả ổi rất tốt cho hệ tim mạch, tiêu hóa đồng thời cũng có tác dụng chống lão hóa, làm đẹp da. Bạn có thể tận dụng loại quả rẻ tiền này để làm rượu ổi giúp trắng da nhanh chóng.

Mỗi ngày 1 ly rượu ổi bổ hơn ăn tổ yến, nhân sâm

Ổi chứa hàm lượng lớn vitamin A, vitamin C (tùy giống ổi, thông thường 100 gram ổi có chứa đến 1 gram vitamin C). Đa số vitamin tập trung trong phần thịt sát với lớp vỏ mỏng bên ngoài. Nguồn dinh dưỡng dồi dào có trong quả ổi rất tốt cho hệ tim mạch, tiêu hóa đồng thời cũng có tác dụng chống lão hóa, làm đẹp da.

Vitamin C có trong vỏ ổi kích thích sản xuất collagen – rất quan trọng đối với sụn, khớp xương, cấu trúc của làn da. Bên cạnh đó, nhờ có đặc tính chống oxy hóa mà vitamin C trong trái ổi còn bảo vệ cơ thể và da trước yếu tố gây bệnh của môi trường.

Ổi chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe

Ngoài ra, ổi chứa ít chất béo bão hóa và nhiều quercetin – một chất chống oxy hóa cực mạnh có tác dụng kháng viêm, chống Dị ứng , rất tốt cho người mắc các bệnh mạn tính như suyễn, thấp khớp, tim mạch hay ung thư.

Rượu ổi làm trắng da nhanh chóng

Dùng rượu ổi giúp bảo toàn những dưỡng chất có trong ổi. Nâng cao đặc tính kháng khuẩn cao nên sẽ giúp phòng chống một số bệnh thường gặp vào mùa lạnh như cảm cúm, cảm lạnh… Uống rượu ổi mỗi ngày giúp giảm lượng cholesterol trong máu, bảo vệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Hàm lượng vitamin C sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, cơ thể dễ dàng đào thải các độc tố tích tụ lâu ngày ra khỏi cơ thể. Dưỡng chất có trong rượu ổi giúp trị các bệnh về đường ruột, đầy hơi, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa hiệu quả. Đặc biệt, các chất oxy hóa có trong rượu ổi có khả năng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, tăng độ đàn hồi giúp làn da căng bóng, mịn màng và trắng sáng.

Cách ngâm rượu ổi

Bạn cần chuẩn bị 1kg ổi găng hoặc ổi mỡ (chọn quả ương, da căng sáng màu, không bị dập hay thâm vỏ); 1 lít rượu trắng hoặc rượu nếp (35 – 38 độ); 300g đường phen; 1 bình thủy tinh lớn có nắp đậy.

Massage bằng rượu ổi trị nám da hiệu quả





Ổi rửa sạch để ráo nước rồi dùng dao cắt bỏ phần cuống và núm quả. Ổi để nguyên vỏ, bạn có thể ngâm cả quả hoặc bổ đôi đều được. Nếu ngâm nguyên quả thì sau khoảng 2 tháng bạn có thể sử dụng, còn bổ đôi thì trong khoảng 1 tháng là có thể dùng dược. Cho ổi vào bình ngâm cùng 1 lít rượu và 300g đường phèn, đậy kín nắp bình, để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Bạn có thể dùng rượu ổi 2 lần/ngày. Mỗi lần dùng 1 ly nhỏ khoảng 35-50ml, không nên dùng quá 100ml mỗi ngày kẻo phản tác dụng.

Để xóa mờ thâm nám, loại bỏ mụn, làm da trắng hồng, căng mướt, ngoài việc uống rượu ổi, mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn massage da mặt với rượu ổi. Kiên trì thực hiện bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi đáng kể của làn da.

Như Quỳnh (t/h)