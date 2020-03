Rượu sim cực ngon lại còn làm trắng da, chị em không biết sớm quả là thiếu sót

Rượu sim là loại đồ uống chứa nhiều công dụng. Nó không chỉ tốt cho Sức Khỏe , ngăn ngừa nhiều bệnh; người ta còn khai thác được cách làm đẹp da bằng rượu sim vô cùng hữu ích. Đặc biệt, chị em nào muốn làn da trắng sáng thì không nên bỏ qua.

Rượu sim trong làm đẹp da

Nghiên cứu tại trường Đại học Washington cho rằng, khi ngâm quả sim với rượu sẽ tạo thành rượu vang đỏ - loại đồ uống chứa hợp chất polyphenol (cụ thể là Resveratrol). Thành phần này được biết đến là có tác dụng chuyển đổi lượng mỡ trắng thành mỡ nâu. Mỡ nâu có thể sản sinh ra nhiệt, tác dụng đốt cháy năng lượng, giúp cơ xương chắc khỏe hơn rất nhiều so với những chất béo, mỡ màu trắng sinh ra. Do đó, rượu sim có lợi ích đối với sức khỏe

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và chứng minh, loại chất Resvetatrol có trong rượu sim giúp da ngăn ngừa tình trạng da bị lão hóa sớm. Khi chất này hấp thụ vào trong da sẽ bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Từ đó, ngăn chặn được tia cực tím làm hại da, giúp da khỏi tổn thương, luôn trắng sáng và mịn màng.

Cận cảnh quả sim rừng được dân thành thị săn lùng

Rượu sim không chỉ có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, nó còn có tác dụng xóa mờ những vết thâm sạm và các nếp nhăn do quá trình lão hóa gây ra. Do đó, bạn chỉ cần kiên trì thực hiện đều đặn, đây sẽ là phương pháp làm đẹp vô cùng hiệu quả.

Sim ngâm rượu trở thành thức uống bổ dưỡng

Những nghiên cứu khoa học khác cũng cho thấy, những người sử dụng rượu sim thường xuyên sẽ có được vóc dáng cân đối, làn da trắng hồng, mịn màng. Đặc biệt, sử dụng rượu sim sẽ giúp kích thích vị giác, ăn có cảm giác ngon miệng hơn.

Cách làm trắng da bằng rượu sim

Đối với da khô, da nhạy cảm, chị em có thể kết hợp 1 thìa rượu sim với 1 thìa nước cốt chanh, ½ thìa mật ong và 1 thìa sữa chua không đường. Trộn đều hỗn hợp sau đó thoa lên mặt, kết hợp massage cho tinh chất thấm sâu vào da. Đợi khoảng 10 phút sau đó rửa lại mặt với nước sạch. Bạn nên áp dụng 1-2 lần/tuần để có hiệu quả rõ rệt.

Đối với da dầu, da hỗn hợp, bạn vẫn có thể áp dụng công thức mặt nạ trên. Thêm vào 1 lòng trắng trứng vào hỗn hợp sau đó thoa lên mặt.

Rượu sim vừa làm đẹp dáng lại vừa giúp trắng da

Đối với làn da lão hóa, bạn trộn 1 thìa rượu vang sim cùng 1 thìa sữa chua không đường. Thoa hỗn hợp lên da sau khi làm sạch, kết hợp massage nhẹ nhàng. Thư giãn khoảng 15-20 phút thì rửa mặt lại với nước. Bạn nên áp dụng 2-3 lần/tuần để có hiệu quả tối đa.

Rượu sim có độ cồn nhất định, nhiều chị em sẽ ái ngại khi thoa lên da mặt. Để khắc phục điều này, chị em có thể cho rượu vào nước sôi, chờ nguội rồi trộn vào hỗn hợp theo công thức. Tuy nhiên, độ cồn trong 1 thìa rượu sim hoàn toàn không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến làn da. Do đó, chị em hoàn toàn có thể sử dụng mà không cần tách hỗn hợp. Đối với da nhạy cảm, để an toàn, chị em nên thử trước ở vùng da cổ tay nếu không gây kích ứng mới đưa lên da mặt.

