Cớ gì loạt sao đình đám ưa chuộng độc chiêu làm trắng da toàn thân bằng rượu vang?

Những cô đào xinh đẹp như Kate Upton, Emma Waston, Kristen Stewart… đều không đứng ngoài trào lưu tắm trắng da toàn thân bằng rượu vang. Tại sao phương pháp này có sức hút mãnh liệt đến vậy?

Phái đẹp phương Tây ưa chuộng

Kate Upton luôn tạo ấn tượng với người đối diện bởi “vòng 1” ngoại cỡ cùng đường cong nóng bỏng . Bên cạnh đó, cô đào cũng là một trong số ít những ngôi sao Hollywood sở hữu gương mặt mộc xinh đẹp và tươi tắn. Làn da trắng sáng, mịn màng và căng tràn sức sống của Kate là kết quả của quá trình chăm chỉ dưỡng da bằng rượu vang mỗi ngày. Kate cho biết, đây là phương pháp mẹ đã truyền lại cho cô.

Kate Upton yêu thích tắm trắng da bằng rượu vang

Nàng phù thủy nhỏ Emma Waston là một trong những diễn viên rất được yêu thích tại Hollywood. Ngoài khả năng diễn xuất, cô còn ghi điểm bởi ngoại hình xinh xắn cùng làn da sáng mịn. Trước đây, làn da của Emma rất nhiều tàn nhang, đốm nâu xuất hiện. Màn lột xác này nhờ vào việc cô tắm trắng da bằng rượu vang mỗi ngày.

Làn da trắng mịn của Emma Waston nhờ tắm rượu vang thường xuyên

Kristen Stewart cũng là cô đào luôn tạo được sức hút mỗi lần xuất hiện trên thảm đảo. Stewart thu hút bởi làn da sáng mịn cùng đôi mắt đầy ma mị. Là ngôi sao lười làm đẹp , nhưng cách làm trắng da bằng rượu là phương pháp mà Stewart không thể bỏ qua.

Cách làm trắng da bằng rượu vang

Sở dĩ rượu vang có tác dụng làm trắng da vì thành phần của nó có chứa Polyphenol nho – chất giúp kích thích quá trình trao đổi chất và có khả năng làm giảm hắc tố melnanin trên da. Từ đó giúp da trắng dần và đều màu hơn. Loại men này đặc biệt có khả năng loại bỏ tế bào chết, thúc đẩy tối đa sự tái tạo collagen dưới biểu bì mang lại làn da trắng hồng, giảm nhờn và trị mụn hiệu quả.

Hiện nay có 2 loại rượu vang được sử dụng phổ biến là rượu vang đỏ và rượu vang trắng. Trong đó, rượu vang đỏ được sử dụng nhiều hơn trong các công thức làm trắng da. Bởi, rượu vang đỏ không chỉ giúp làm trắng da, nó còn có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông cho thành phần SOD – chất có tính năng cân bằng nước vafd ầu, se khít lỗ chân lông.

Rượu vang còn có tác dụng giảm nếp nhăn , chống lão hóa nhờ thành phần chống oxy hóa gấp 50 lần vitamin E, gấp 25 lần vitamin C, có thể chống lại các gốc tự do. Do đó, tắm trắng da bằng rượu vang, làn da sẽ trở nên mịn màng và căng mướt.

Rượu vang giúp tẩy tế bào chết, làm trắng da và thu nhỏ lỗ chân lông

Bạn có thể tắm trắng bằng rượu vang nguyên chất. Sau khi làm sạch da bằng nước, bạn hòa 5 chén nhỏ rượu vang vào bồn tắm, ngâm mình dưới nước kết hợp massage theo chuyển động hình tròn dể các dưỡng chất thấm sâu. Thư giãn khoảng 15-20 phút, bạn tắm lại bằng nước sạch rồi lau khô người bằng khăn mềm.

Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp rượu vang và mật ong để tạo thành hỗn hợp tắm trắng, dưỡng ẩm. Thành phần của mật ong có chứa nhiều chất oxy hóa, bảo vệ da khỏi tia cực tím, làm mờ nếp nhăn, dưỡng ẩm cho da. Bạn trộn hỗn hợp gồm có 30ml rượu vang, 50g bột yến mạch, 3 thìa mật ong. Thoa hỗn hợp lên da sau khi đã làm sạch, massage da nhẹ nhàng trong khoảng 15-20 phút. Cuối cùng tắm lại bằng nước sạch, thực hiện đều đặn 3 lần/tuần để có hiệu quả cao.

Lưu ý, với mỗi phương pháp làm trắng da nói chung, bạn cần lưu ý che chắn, bảo vệ da kỹ càng. Tránh để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, dễ khiến da sạm đen trở lại.

Your browser does not support HTML5 video.

Làm trắng da đơn giản bắng lá mồng tơi

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Như Quỳnh (t/h)