Cách làm trắng da cấp tốc bằng nhụy hoa nghệ tây saffron

Nếu được sử dụng đúng cách, nhụy hoa nghệ tây saffron sẽ phát huy tác dụng đáng kinh ngạc trong việc tăng cường Sức Khỏe làm đẹp đặc biệt là làm trắng da.

“Tiên dược” của làn da

Nhụy hoa nghệ tây saffron còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như saffron, hoa nghệ tây. Saffron là loại thảo dược , loại gia vị đắt nhất thế giới. Nhụy hoa nghệ tây có mùi thơm ngọt khá dễ chịu. Đặc biệt, saffron được mệnh danh là vua của các loại thảo dược bởi được dùng làm dược liệu, gia vị từ hàng ngàn năm qua.

Theo nghiên cứu, saffron có chứa rất nhiều loại sắc tố tan trong dầu như alpha-carotene, beta-carotene… giúp trung hòa các sắc tố trên da, đẩy lùi thâm sạm và làm trắng da. Thành phần của nhụy hoa nghệ tây còn chứa lượng lớn các thành phần như flavonoid và vitamin A – sự kết hợp hai thành phần này có khả năng loại bỏ tạp chất trên da, tẩy tế bào chết giúp cải thiện làn da không đều màu và làm da trắng sáng mịn màng. Đặc biệt là vùng da thâm quầng dưới mi mắt, vết thâm sẹo…

Saffron được coi là loại gia vị đắt nhất thế giới

Các khoáng chất và vitamin trong nhụy hoa nghệ tây giúp kháng khuẩn và giảm sưng hiệu quả. Ngoài những công dụng làm đẹp đa tuyệt vời thì nhụy hoa nghệ tây còn nuôi dưỡng tóc chắc khỏe từ góc đến ngọn.

Mặt khác, các nghiên cứu khoa học chỉ ra nhụy hoa nghệ tây giúp tăng cường sức khỏe của hệ tim mạch nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa . Đặc biệt, hoạt chất crocetin giúp kiểm soát lượng cholesterol LDL xấu, giảm thiểu nguy cơ bị xơ cứng, xơ vữa động mạch.

Cách làm trắng da bằng saffron

Lotion mask với nhụy hoa nghệ tây không chỉ có tác dụng cấp ẩm, làm da căng mọng mà còn làm sáng da, xóa mờ vết thâm, đốm nâu sau mụn.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị lọ thủy tinh sạch, loại lotion (nên chọn lotion lỏng giúp thấm hút vào da hiệu quả hơn, hạn chế dùng lotion chứa cồn), 7 viên mặt nạ nén cùng 10 sợi saffron. Bạn đổ một ít lotion vào lọ thủy tinh, cho saffron vào ngâm khoảng 10 phút đến khi dung dịch chuyển sang màu vàng nhạt. Cho viên maske nén vào, bạn có thể đổ thêm lotion nếu chưa ngập mask. Bạn có thể để mặt nạ vào tủ lạnh để dùng dần.

Dưỡng trắng da với mặt nạ saffron

Với mỗi loại mặt nạ khi kết hợp với nhụy hoa nghệ tây làm đẹp đều mang lại công dụng vượt trội và làm trắng da nhanh chóng. Trong đó sự kết hợp của saffron và bột gỗ đàn hương được nhiều người sử dụng. Hỗn hợp này có tác dụng kháng khuẩn, làm sạch da, se khít lỗ chân lông. Bên cạnh đó, saffron còn làm đều màu da, phù hợp với làn da có nhiều vết thâm mụn, hiệu quả đáng kể khi kiên trì thực hiện. Bạn trộn 1 thìa café bột gỗ đàn hương với 2 thìa café sữa tươi không đường và 5-7 sợi saffron. Rửa mặt sạch sau đó đắp hỗn hợp lên mặt trong khoảng 20 phút, kết hợp massage để tinh chất thẩm thấu dễ hơn. Cuối cùng rửa sạch mặt với nước, tuần sử dụng 1-2 lần để mang lại hiệu quả cao.

Hiệu quả nhanh chóng trong 1-2 lần sử dụng

Nếu không có bột gỗ đàn hương, bạn có thể thay thế bằng cám gạo (cho thêm vài hạt muối). Hoặc kết hợp saffron với mật ong giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng, tăng tuần hoàn máu, dưỡng ẩm, làm mờ quầng thâm mắt…

Về đường uống, chất dinh dưỡng có trong saffron đóng vai trò như một chất lão hóa làm đẹp da từ bên trong. Bạn chỉ cần thả 3-4 sợi saffron vào nước sôi hoặc cốc sữa ấm trong vòng 3-5 phút để sợi saffron thoát hết tinh chất. Có thể bỏ thêm 1 thìa café mật ong. Cách này, dưỡng chất có trong saffron vừa giúp tăng cường sức khỏe , lại làm trắng da từ bên trong.

