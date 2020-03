Độc đáo công thức dưỡng da căng mịn, trắng hồng bằng mặt nạ socola đen

Bạn biết không, socola đen chứa nhiều catechin, polyphenol và flavanol có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Socola đen được chiết xuất từ hạt cacao, một loại quả có hàm lượng chất chống oxy hóa cực kỳ cao.

Công dụng socola đen giúp bạn bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, nhờ thành phần flavonol, đồng thời, nó còn cải thiện độ ẩm trên da bạn, tăng khả năng lưu thông máu.

Những khi tâm trạng gặp căng thẳng, gặp stress, ăn socola có thể giúp giảm lượng hormone gây căng thẳng thần kinh càng hiệu quả.

Bột của socola còn có thể chữa lành các triệu chứng Viêm da dị ứng. Thành phần polyphenol có trong cacao có khả năng giảm viêm và chữa khỏi một số triệu chứng Dị ứng da khác.

Dưới đây là những công thức dưỡng trắng, làm đẹp da vô cùng hấp dẫn và thú vị cùng với mặt nạ socola.

Mặt nạ socola đen dưỡng trắng dành cho da dầu và da mụn

Socola đen và mật ong đều có đặc tính chống oxy hóa, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn nhưng không làm khô da. Bạn có thể áp dụng công thức này 2 lần/tuần.

Socola có công dụng làm trắng da cực hữu hiệu

Nguyên liệu:

1 muỗng bột canh cacao

1 nhúm bột quế

1 muỗng mật ong nguyên chất

Cho toàn bộ bột cacao, mật ong và bột quế trộn vào chung một cái bát rồi trộn đều thành hỗn hợp sệt. Thoa hỗn hợp này lên trên mặt và cổ của bạn, để trong vòng 20-30 phút, sau đó rửa sạch.





Dưỡng trắng da, chống lão hóa với mặt nạ socola đen và sữa tươi

Đun chảy socola đen với sữa, chờ khi hỗn hợp nguội, bạn nhẹ nhàng massage mặt với hỗn hợp 2-3 lần 1 tuần để ngăn ngừa sự hình thành của nếp nhăn.

Hoặc bạn cũng có thể cho thêm vào đó nước trà xanh. Bằng cách, trộn đều một thìa bột socola đen với nước . Đem đun sôi 1 thìa lá trà xanh với nước, đến khi nước trà chuyển màu, tắt bếp, để nguội. Sau đó, bạn cho nước trà trộn đều với hỗn hợp socola cùng 1 thìa sữa tươi. Đem thoa đều lên mặt và chờ trong 20 phút, rồi rửa lại bằng nước ấm để tận hương cảm giác căng mịn làn da.





Công thức mặt nạ trái cây và socola đen làm dịu da

Mặt nạ trái cây và socola đen giúp cấp nước và giữ ẩm cho da, giúp da bạn khỏe mạnh hơn. Trong mùa hè, sử dụng loại mặt nạ này có tác dụng làm dịu da.

Bạn cần có 500gr socola đen tan chảy



1 quả chuối

1 cốc dâu tây

1 chén dưa hấu

Thực hiện:

Trộn các loại trái cây đã nghiền nhuyễn lại với nhau, thêm socola đen vào trộn đều. Đắp mặt nạ này lên mặt trong ít nhất 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm.





Mặt nạ socola đen cho da xỉn màu

Nguyên liệu:

4 muỗng canh bột cacao không đường

4 muỗng bột cà phê

8 muỗng heavy cream, nếu không, bạn có thể dùng sữa hạnh nhân, sữa chua thay thế.

2 muỗng canh sữa dừa

Thực hiện:





Đem tất cả những thành phần trên trộn đều cùng nhau, thoa hỗn hợp lên vùng mặt và cổ. Để yên trong vòng 20-30 phút rồi rửa sạch lại với nước. Áp dụng công thức này 1 lần/tuần.





Mặt nạ cho da căng bóng, trắng sáng rạng ngời

Nguyên liệu:





Bột socola

Mật ong

Bột yến mạch

Trộn đều hỗn hợp trên và đắp lên mặt, lên cổ rồi để yên trong vòng 15-20 phút. Sau đó, rửa lại bằng nước lạnh, bạn sẽ cảm nhận làn da sạch bóng, căng mịn, trằng sáng hồng hào trong chỉ 1 vài tuần.

Tẩy da chết cho mọi loại da

Thành phần:





Bột socola

Sữa tươi

Sữa chua

Hỗn hợp nàu giúp tẩy tế bào chết cho mọi loại da, giúp da càng thêm trắng sáng.

Bột socola có thể được đun chảy trước hay trong khi trộn đều cùng sữa rồi thêm sữa chua. Thoa hỗn hợp này lên khắp mặt và cổ , chà xát trong vòng 10 phút theo chiều đồng hồ và ngược chiều đồng hồ. Để yên trong 5 phút và rửa sạch với nước lạnh.

Tác dụng làm đẹp da của socola

Minh Tú (t/h)