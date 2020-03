Da trắng bật tông nhờ bí quyết 'vàng' từ sữa tươi

Sữa tươi rất giàu dưỡng chất, dưỡng ẩm và các loại vitamin, cung cấp khoáng chất và độ ẩm cần thiết cho da. Lượng acid lactic cao khiến sữa tươi không đường trở thành "mỹ phẩm" giúp loại bỏ tế bào chết, làm sạch da, ngăn ngừa mụn, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, giúp da căng mịn, tươi trẻ và đầy sức sống.



Với nhiều tác dụng tuyệt vời, chắc chắn bạn sẽ thấy bất ngờ khi áp dụng cách làm trắng da bằng sữa tươi đơn giản ngay tại nhà. Đặc biệt, sữa tươi vốn là nguyên liệu khá lành, không gây kích ứng cho da. Bởi vậy, chị em có thể thoải mái thử phương pháp làm đẹp này mà không cần lo lắng về tác dụng phụ.



Cách làm trắng da bằng sữa tươi hiệu quả cấp tốc cho các nàng



Sữa tươi làm sữa rửa mặt



Chuẩn bị nguyên liệu: 1/2 ly sữa tươi; 7-8 giọt chanh tươi.



Cách làm: Khuấy đều hỗn hợp. Rửa mặt sạch, để khô tự nhiên. Thoa đều hỗn hợp lên mặt kết hợp với việc massage nhẹ nhàng theo vòng tròn khoảng 10 phút để các dưỡng chất thẩm thấu vào da. Khoảng 15-20 phút sau rửa sạch mặt bằng nước mát.



Áp dụng 3-4 lần/tuần.



Dùng sữa tươi để tẩy da chết



Chuẩn bị nguyên liệu: 1/2 ly sữa tươi, 1 ít dầu dừa, muối tinh.



Cách làm: Trộn đều hỗn hợp. Rửa mặt sạch, để khô tự nhiên. Thoa đều hỗn hợp lên mặt và massage khoảng 5 phút thì rửa lại bằng nước âm ấm. Thoa tiếp 1-2 lớp sữa tươi lên mặt để xoa dịu làn da, giúp các tế bào da mới hấp thu dưỡng chất.



Áp dụng 1 lần/tuần.



Bên cạnh đó, nếu không có thời gian để dùng các sản phẩm tẩy trang chuyên dụng, bạn có thể lấy một ít bông gòn thấm vào sữa tươi không đường, lau nhẹ nhàng lên mặt và cổ, sau đó rửa sạch bằng nước mát.



Mặt nạ trắng da bằng sữa tươi



Sau khi rửa sạch mặt, thay vì dùng kem dưỡng ẩm, bạn có thể dùng bông gòn thấm sữa tươi, lau khắp mặt khoảng 3-4 lần. Dùng tay massage nhẹ nhàng theo vòng tròn lần lượt khắp mặt để các dưỡng chất thẩm thấu trong da. Khoảng 20 phút sau thì rửa lại mặt bằng nước mát.



Cách làm trắng da bằng sữa tươi và khoai tây



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 củ khoai tây, 2 muỗng canh sữa tươi không đường.



Cách làm trắng da bằng sữa tươi và mật ong



Cách làm: Trộn đều hỗn hợp. Rửa mặt sạch, để khô tự nhiên. Thoa đều hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng. Nằm thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát.



Cách làm trắng da bằng sữa tươi và dầu oliu



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 muỗng sữa tươi, 1 vài giọt dầu oliu, 1 muỗng bột mì.



Cách làm: Trộn đều hỗn hợp. Sau khi rửa sạch mặt thì thoa đều hỗn hợp lên mặt, thư giãn khoảng 15-20 phút thì sửa sạch mặt bằng nước ấm.



Lưu ý khi làm trắng da bằng sữa tươi:



Nếu muốn làm trắng và đẹp da bằng sữa tươi, nên chọn loại sữa tươi không đường vì chúng thường nguyên chất và tự nhiên nhất.



Sau khi đắp mặt nạ sữa tươi, nên tránh tiếp túc với ánh nắng mặt trời. Do đó, tốt nhất nên áp dụng vào buổi tối.

Không nên lạm dụng các biện pháp này hàng ngày vì có thể dẫn đến phản tác dụng.

Your browser does not support HTML5 video.

Trị mụn ẩn bằng nước gạo. Nguồn: Góc của rư.