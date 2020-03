Những loại thảo mộc được mệnh danh là 'thần dược' của làn da

Nếu phương pháp điều trị truyền thống không thành công, hoặc nếu bạn muốn thử một cái gì đó tự nhiên hơn, bạn có thể chuyển sang sử dụng phương thuốc thảo dược. Các biện pháp thảo dược có xu hướng có ít tác dụng phụ hơn so với các phương pháp điều trị hiện đại.

Thảo dược nào tốt cho da?

Mụn trứng cá là do lỗ chân lông bị bít tắc hoặc do vi khuẩn và nó thường rất khó kiểm soát. Các phương pháp điều trị bằng thuốc tây y kê đơn (hoặc không kê đơn) có thể giúp ích, nhưng một số loại thuốc có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Nếu phương pháp điều trị này không thành công hoặc nếu bạn muốn thử một phương pháp tự nhiên hơn, bạn có chuyển sang sử dụng phương thuốc thảo dược.

Thảo dược đã được sử dụng để điều trị Mụn trứng cá và làm trắng da trước khi các phương pháp điều trị hiện đại xuất hiện. Các biện pháp thảo dược có xu hướng có ít tác dụng phụ hơn so với các phương pháp điều trị hiện đại. Một số loại thảo mộc có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và sát trùng. Những đặc tính này có thể giúp giảm vi khuẩn gây mụn, viêm và chữa lành vết thâm, làm sáng da. Một số loại thảo mộc được sử dụng phổ biến như:

Manjistha: Manjistha (rubia cordifolia) là một loại thảo dược lâu năm, được dùng phổ biến trong y học Ayurveda. Nó được nghiên cứu có tác dụng là hỗ trợ hệ bạch huyết của cơ thể - điều rất quan trọng giúp làn da khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy manjistha có khả năng chống viêm, kháng khuẩn và chống ung thư có thể giúp ngăn ngừa và điều trị Mụn trứng cá , làm trắng da.

Thành phần lá neem có tác dụng kháng khuẩn, ngừa mụn, giúp da trắng sáng và mịn màng

Neem: Neem (azadirachta indica) là một loại thảo dược Ayurvedic phổ biến khác. Theo một nghiên cứu năm 2010, tinh dầu neem chứa các hợp chất đó là: kháng khuẩn; thuốc chống nấm; sát trùng; chất chống oxy hóa; chống viêm… Công dụng trị liệu truyền thống của neem bao gồm điều trị các tình trạng da như mụn trứng cá, chàm và bệnh vẩy nến. Theo một nghiên cứu năm 2001, neem có hoạt tính kháng khuẩn chống lại một số vi sinh vật. Điều này bao gồm Staphylococcus, một loại vi khuẩn có liên quan đến mụn trứng cá

Cây chè: Là một loại thảo dược được sử dụng để điều trị các vấn đề về da và vết thương. Nó có khả năng sát trùng và chống viêm, làm giảm số lượng tổn thương do mụn.

Chiết xuất cây phỉ chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng làm mát, làm dịu tổn thương và làm trắng da

Witch hazel (cây phỉ) và các loại thảo mộc khác: Witch hazel chứa tannin làm se da, có thể điều trị mụn trứng cá bằng cách loại bỏ dầu thừa trên da. Nó cũng có tác dụng chống viêm, có thể làm giảm đỏ và bầm tím. Các loại thảo mộc sát trùng, chống viêm khác có thể giúp chữa lành mụn trứng cá, phục hồi da là: cúc vạn thọ, cúc La Mã, hoa oải hương, cây mê điệt…

Cách dùng thảo dược trị mụn, làm trắng da

Witch hazel có thể được áp dụng trực tiếp lên da của bạn bằng cách sử dụng tăm bông hoặc bông gòn. Bạn không nên uống hoặc tiêm hazel. Bạn có thể sử dụng witch hazel như một loại tẩy trang làm sạch làn da. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên thêm vỏ cây phỉ và cành cây vào một cái nồi lớn bằng thép không gỉ. Đun sôi và đun nhỏ lửa trong ít nhất 30 phút. Để nguội qua đêm, lọc thuốc sắc và đổ vào lọ thủy tinh. Bảo quản trong tủ lạnh.

Dầu neem nên được pha loãng với nước hoặc các loại dầu khác, chẳng hạn như dầu dừa hoặc dầu ô liu… trước khi sử dụng. Manjistha thường được sử dụng ở dạng bột và kết hợp với các loại thảo mộc khác như neem. Nó cũng được tìm thấy trong viên nang và xà phòng.

Thảo dược an toàn cho làn da trong việc làm trắng

Tác dụng phụ không mong muốn có thể bao gồm phản ứng dị ứng và kích ứng da. Dầu cây trà có thể gây phát ban phồng rộp. Bạn không nên sử dụng nó nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc bị Dị ứng với thực vật từ họ myrussy như bạch đàn, tiêu và đinh hương. Bên cạnh đó, bạn không nên ăn các loại thảo mộc. Nếu bạn bị viêm, ngứa hoặc rát, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em không nên sử dụng thảo dược để điều trị mụn, làm trắng da trừ khi dưới sự giám sát của bác sĩ. Nhiều loại thảo mộc tốt để sử dụng trên da nhưng độc hại khi tiêu thụ, đặc biệt là với số lượng lớn. Dầu cây trà có độc khi nuốt. Bạn không nên sử dụng nó trên vùng da quanh miệng.

Làm đẹp da bằng các thảo dược từ thiên nhiên.

Như Quỳnh