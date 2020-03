Cách phục hồi làn da sau mụn hiệu quả, vừa giải quyết sẹo vừa làm trắng từ trong

Nếu bạn muốn phục hồi sự mịn màng, trắng sáng cho làn da sau quá trình bị mụn, sẽ cần phải tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản: Thứ nhất là kiểm soát sự lây lan mụn, thứ hai phải phục hồi sâu và thứ ba là giải quyết sẹo.

Kiểm soát sự lây lan của mụn trứng cá

Các tuyến bã nhờn trên bề mặt da, tế bào chết, bụi bẩn… làm cho hàm lượng oxy giảm đến mức tối thiểu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn hình thành, gây viêm và hình thành Mụn trứng cá

Bởi, khi lỗ chân lông càng bị tắc nghẽn, vi khuẩn càng nhân lên nhiều hơn, hệ thống miễn dịch sẽ nhận biết được “mối đe dọa cần được giải quyết”. Để tiêu diệt nó, cơ thể chống lại bằng một loạt chất gây vieemc ó nguồn gốc từ các tế bào bạch cầu như TNF a, Interleukin-6 thuộc nhóm Cytokine.

Tặn nặn mụn khiến vi khuẩn lây lan

Trong quá trình tiêu diệt vi khuẩn, lỗ chân lông cũng bị suy yếu dần, các tế bào và mô xung quanh cũng bị tác động tiêu cực. Kết quả là những vết thâm sẹo được hình thành. Theo các dễ hiểu nhất, Mụn trứng cá là do sợi bã nhờn ở da bị nhiễm trùng . Và chỉ cần lỗ chân lông và vi khuẩn không có điều kiện để nhân lên, bạn sẽ kiểm soát được mụn trứng cá.

Để khắc phục tình trạng mụn trứng cá lây lan, bạn cần hạn chế việc tự nặn mụn tại nhà, nên giữ gìn vệ sinh cho da. Bên cạnh đó, bạn cần chú trọng bước làm sạch, giúp kiểm soát mụn trứng cá sản sinh.

Phục hồi sâu

Khi làn da bị tổn thương, các tế bào mẹ của Melanocytes được kích thích để sản xuất melanin với sự tham gia của enzymes tyrosine. Melanin sau đó sẽ được đóng gói trong túi melanosome, túi melanosome di chuyển qua lớp biểu bì, khi đến khu vực mục tiêu melanin sẽ cư trú ở đó. Và đó là quá trình hình thành những vết thâm sau mụn.

Làm sạch sâu cũng có nghĩa là ngăn ngừa melanin dư thừa. Giải pháp hoàn hảo và đầy đủ là nuôi dưỡng các tế bào sừng khỏe mạnh. Khi đó, collagen có cấu trúc ổn dịnh là chìa khóa quan trọng giúp làn da phục hồi sự mịn màng và trắng sáng.

Không nên ăn rau muống sau khi bị nụn và nặn mụn

Để làm được điều này, bạn cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, kích thích quá trình sản sinh collagen. Trong đó, proline có trong lòng trắng trứng, thịt, phô mai, đậu nành và bắp cải; anthocyanidin trong thành phần của quả việt quất, anh đào và quả mâm xôi; Vitamin C có trong cam, quýt, dâu tây, ớt và bông cải xanh… ; Đồng có trong hàu, ốc, thịt đỏ và vitamin A thường có trong các sản phẩm từ động vật và thực vật như Beta-carotene là một số chất dinh dưỡng hỗ trợ sự hình thành collagen.

Ngoài các thành phần tự nhiên, một số thành phần có thể giúp điều trị thâm mụn từ bên ngoài như benzoyl peroxide và niacinamide… giúp phục hồi chuyên sâu. Nếu như benzoyl peroxide thực hiện khả năng tiêu diệt vi khuẩn, tham gia vào quá trình lột lớp sừng và tẩy da chết; trong khi đó niacinamide giúp da sáng lên rõ rệt, loại bỏ đốm nâu và vết thâm nhanh chóng.

Giải quyết sẹo

Nó là một lớp hỗ trợ bên dưới bề mặt da, chiếm khoảng 2% kết cấu da và 75% cầu thành lớp biểu bì collagen cần thiết cho một làn da mịn màng. Đối với những người ít mụn, ít sẹo thì chỉ cần tập trung vào việc bổ sung các thực phẩm kể trên trong bữa ăn hàng ngày, giúp lấy lại sự trẻ trung, tươi tắn cho làn da.

Lăn kim giúp hoạt chất chống lão hóa vào da nhanh hơn

Tuy nhiên, đối với những người bị sẹo rỗ, sẹo nặng do mụn trứng cá lâu năm, việc can thiệp bằng các phương pháp thẩm mỹ chuyên sâu có thể cải thiện tình hình. Theo đó, chị em có thể sử dụng phương pháp lăn kim giúp lấy lại vẻ đẹp ban đầu cho làn da. Lăn kim sử dụng con lăn (dermaroller) với đường kính của mỗi kim từ 0,5 đến 2,5 mm để phá vỡ các điểm vi mô. Sau đó dựa vào cơ chế tự phục hồi của cơ thể để đào thải các tế bào cũ và tái tạo các tế bào mới. Nhờ đó làn da trở nên mịn màng, trắng hồng rạng rỡ.

Tuy nhiên, với các phương pháp can thiệp chuyên sâu, bạn cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn cơ sở, bác sĩ uy tín để thực hiện. Tránh biến chứng khiến da ngày càng nặng nề hơn.

Bí quyết làm trắng da toàn thân với bia cực kì hiệu quả. Nguồn: Handmade VN

Như Quỳnh (Theo MISS TRAM)