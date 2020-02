Làm sáng da 'thần tốc' bằng phương pháp tiêm trắng, liệu có an toàn?

Hiểu thêm về Glutathione và vitamin C Những lợi ích khác của Glutathione như tái tạo tế bào; trẻ hóa da; giải độc và tăng cường hệ thống miễn dịch… Vitamin C được tìm thấy trong các loại trái cây và rau quả khác nhau, chẳng hạn như ớt chuông, trái cây họ cam quýt, các loại quả mọng khác nhau, rau lá xanh, kiwi… Những lợi ích khác mà vitamin C mang lại cho cơ thể chúng ta bao gồm: Điểu chỉnh sản xuất collagen; giúp giảm cháy nắng do UVB; giảm tác hại do các gốc tự do trong cơ thể gây ra…