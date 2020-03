Cách làm trà hoa đậu biếc trị mụn, trắng da ngay tại nhà

Với màu xanh tím biếc vô cùng đẹp mắt, hoa đậu biếc được dùng nhiều trong việc chế tạo phẩm màu tự nhiên. Đặc biệt, hoa đậu biếc còn có nhiều tác dụng điều trị bệnh khác trong Đông y, làm thực phẩm và làm đẹp cho da hiệu quả.

Công dụng của cây hoa đậu biếc

Hoa đậu biếc (Butterfly Pea) là giống cây thuộc họ nhà đậu nhưng lại có hoa rất sặc sỡ. Người ta tận dụng tối đa những đặc tính của loài thảo dược này dùng để làm thuốc, làm trà tăng cường sức khỏe và điều trị bệnh.

Hoa đậu biếc có chứa chất proanthocyanidin – chất có thể sử dụng để diều trị các bệnh về trí não. Nó giúp máu trên não được lưu thông tốt hơn, từ đó tăng cường trí nhớ. Bên cạnh đó, phần rễ, hạt của cây đậu biếc có tác dụng giải độc cơ thể, đào thải độc tố, bảo vệ cơ thể.

Các bộ phận của cây hoa đậu biếc đều đem đến những lợi ích khác nhau đối với sức khỏe

Trị cảm sốt là một trong những công dụng phổ biến của loại hoa này. Rễ cây có vị đắng mạnh, có đặc tính kháng khuẩn cao. Do đó sử dụng sẽ giúp giảm sốt nhanh chóng. Nhờ đặc tính kháng khuẩn nên hoa đậu biếc cũng là loại thảo dược được sử dụng để rửa vết thương , trị sưng viêm, vết thương mau lành.





Trong Đông y, cây hoa đậu biếc có khả năng kích thích sự gia tăm insullin cho cơ thể người bệnh. Và chất này sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu người bệnh một cách hiệu quả. Sử dụng loài hoa này thường xuyên còn giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Màu sắc đẹp mắt của hoa đậu biếc được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm

Cây hoa đậu biếc có thể dùng trực tiếp hoặc phơi khô làm trà, đều có những công dụng khác nhau. Theo y học cổ của Thái Lan, trà hoa đậu biếc được dùng để trị bệnh hói đầu sớm cũng như bạc tóc sớm ở nam giới. Khả năng này là nhờ Anthocyanin – thành phần giúp tạo màu tím của hoa đậu biếc. Anthocyanin giúp tăng cường tuần hoàn máu ở vùng đầu và làm khỏe chân tóc.

Đặc biệt, proanthocyanidin có trong hoa đậu biếc có khả năng chống oxy hóa cao hơn gấp mấy lần vitamin E và vitamin C. Từ đó hoa đậu biếc có công dụng rất tốt trong làm đẹp, đặc biệt là giúp làn da trắng sáng, tươi tắn và đều màu hơn.

Cách làm trắng da bằng trà hoa đậu biếc

Như đã nói, những chất chống oxy hóa trong hoa đậu biếc ngăn ngừa và sửa chữa tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do. Đặc biệt, trà hoa đậu biếc còn chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất có lợi giúp cải thiện các vấn đề về da và tóc, Theo nghiên cứu, thường xuyên dùng trà hoa đậu biếc giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, mang đến làn da tươi trẻ, trắng sáng và mái tóc bóng mượt.

Người ta thường dùng bông đậu biếc tươi sấy khô để pha trà. Hoa sấy khô có ưu điểm là để được lâu, dễ bảo quản và đóng gói. Để sấy khô hoa đậu biếc tại nhà, bạn chọn những bông hoa tươi nở vừa độ, rải lên một cái mâm sạch, đem ra nắng phơi 1-2 ngày cho héo khô. Hoặc bạn có thể dùng máy sấy thực phẩm để bảo quản được hương vị của hoa tốt nhất.

Trà hoa đậu biếc thơm ngon giúp thanh lọc cơ thể và làm đẹp da

Để pha trà hoa đậu biếc, bạn cần chuẩn bị 2 gram hoa đậu biếc khô, 2 thìa đường (hoặc mật ong), 1-2 lát chanh và nước sôi khoảng 90 độ. Bạn cho hoa đậu biếc khô vào ấm, đổ nước vào tráng qua một lượt sau đó đổ vào 450-500ml nước dôi và ủ trong 3-5 phút. Sau khi ủ, rót ra chén, thêm đường hoặc mật ong cho vừa miệng rồi thưởng thức. Bỏ thêm lát chanh để tăng thêm hương vị. Uống trà hoa đậu biếc thường xuyên giúp đào thải độc tố trong cơ thể, tăng cường Sức Khỏe , tự khắc da dẻ sẽ hồng hào và sáng mịn theo.

