Bất ngờ cả tá công thức làm trắng da bằng trứng gà đơn giản mà cực hiệu quả

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng gà là thức ăn bổ dưỡng, cung cấp lượng protein lớn cho sức khỏe. Nó còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng khác như khoáng chất, vitamin B2,B6,… không chỉ tốt cho Sức Khỏe mà còn có tác dụng làm đẹp , nhất là làm trắng da . Xuất phát từ nguyên liệu tự nhiên, giá thành rẻ lại rất an toàn,… đó chính là lí do để trứng gà cuốn hút hội chị em tìm đến để chăm sóc da như thế.





Chúng ta hãy cùng tham khảo một số phương thức làm trắng da bằng trứng gà ngay dưới bài viết này nhé!





Làm trắng da bằng lòng trắng trứng gà

Cách này đã khá quen thuộc và đã được nhiều chị em áp dụng, có kết quả tốt. Cách thực hiện như sau: Bạn đem tách lòng trắng trứng ra cho vào bát bát riêng rồi đem đánh đều chúng lên. Tiếp đó, dùng phết cọ lên mặt và giữ nguyên như vậy cho đến khi mặt nạ khô, rửa lại bằng nước sạch. Bạn nhớ phải rửa mặt thật sạch trước khi đắp mặt nạ nhé. Áp dụng cách này giúp da bạn trắng sáng, căng mịn, chống lão hóa da và cải thiện nếp nhăn. Thực hiên 2-3 lần/tuần để đạt hiệu quả bạn nhé!





Đắp mặt nạ 2 lần với lòng đỏ và lòng trắng trứng



Nếu lòng trắng trứng giúp bạn se khít lỗ chân lông thì lòng đỏ trứng gà lại giúp ích cho việc giữ ẩm da, giúp da mềm mịn. Công thức cũng thật đơn giản: Tách lòng trắng trứng và lòng đỏ riêng thành 2 bát, sau đó dùng đũa đánh nổi bọt. Làm sạch da mặt bằng nước ấm, tiếp đó bạn quét lòng trắng trứng lên trước, Để từ 5-10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Sau cùng thoa kem dưỡng ẩm hay toner lên da. Kiên trì thực hiện 1-2 lần/tuần sẽ cho để cảm nhận sự thay đổi.

Mặt nạ lòng trắng trứng với dầu oliu và mật ong



Trong dầu oliu chứa thành phần vitamin E có thể hỗ trợ làm giám vết nhăn, giúp trẻ hóa làn da và tạo bức màng bảo vệ cho da, giúp da trắng sáng mỗi ngày. Dùng kết hợp lòng trắng trứng gà và dầu oliu là một lựa chọn hoàn hảo cho để dưỡng da.





Trứng gà và mật ong

Khỏi phải bàn cãi về công dụng làm đẹp của mật ong, giúp kháng khuẩn, cấp ẩm và ngừa mụn cho da. Kết hợp giữa trứng gà và mật ong có có thể giúp da trắng hồng tự nhiên mà không lo Dị ứng



Cách làm: Trộn lòng đỏ trứng gà với một muỗng mật ong, đánh tan và sử dụng như mặt nạ thông thường. Bạn cũng nên nhớ phải rửa mặt thật sạch trước khi thực hiện phương pháp này nhé. Trong quá trình đắp mặt nạ, bạn có thể massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm vào da, đẩy nhanh hiệu quả. Thực hiện 1-2 lần/tuần nhé.





Kết hợp trứng gà và bia tươi

Nguyên liệu gồm: 1 quả trứng gà, 1 thìa muối biển hạt, 2 viên sữa ong chúa. Và 1 nửa lon bia.

Bắt đầu thực hiện nào:



Đầu tiên, bạn đập trứng gà vào 1 chiếc bát, lấy luôn cả lòng trắng và lòng đỏ. Tiếp theo, bạn cho thêm 1 thìa muối biển, lượng nhỏ vào bát trứng. Cho quá nhiều sẽ khiến làn da bạn dễ bị bắt nắng hơn. Sữa ong chúa bạn cho vào hỗn hợp trứng và muối, sau cùng cho bia vào khuấy đều các nguyên liệu trên. Bước này hãy đảm bảo cho muối biển được tan hết bạn nhé, nếu không thì khi thoa lên da sẽ rất dễ gây trầy xước, khiến da tổn thương.

Cách sử dụng: Bạn làm ướt da mặt bằng nước ấm rồi tiến hành cho hỗn hợp này lên mặt masssge nhẹ nhàng trong khoảng từ 10-15 phút. Tiếp đó, bạn tắm lại với sữa tắm hoặc xà bông cho da hết mùi tanh của trứng. Cuối cùng, lau khô và bôi thêm kem hoặc sữa dưỡng ẩm để da mềm mịn hơn.



Lưu ý:



Trong quá trình thực hiện cách tắm trắng da bằng cách này, dù trời mưa hay nắng bạn cũng nhớ bôi kem chống nắng hàng ngày để chống tia UVA/UVB không gây sạm da. Khi ra ngoài, bạn nên che chắn cẩn thận bằng khẩu trang, áo chống nắng,… để tránh da bị bắt nắng. Phương pháp làm trắng da bằng trứng gà và bia tươi, bạn chỉ nên thực hiện 2-3 lần/tuần là đủ.





Làm trắng da bằng trứng gà và bơ



Bơ có tác dụng nuôi dưỡng làn da của bạn trở nên mềm mại. Dùng thịt bơ trộn đều với lòng trắng trứng, bạn cũng có thể thêm vài giọt tinh dầu nếu thích. Đắp hỗn hợp này trong vòng 15 phút trên da rồi rửa sạch. Phương pháp này giúp làm mềm và trắng da.





Lòng đỏ trứng gà và bột nghệ

Bạn dùng lòng đỏ trứng gà đánh đều sau đó thêm một ít bột nghệ trộn đều. Đắp hỗn hợp lên mặt, nằm thư giãn và chờ cho đến khi khô hẳn, rồi rửa lại bằng nước sạch.





Làm trắng bằng trứng gà và sữa tươi

Nguyên liệu gồm trứng gà và sữa tươi không đường. Bạn cho hai hỗn hợp này vào với nhau và trộn đều, đắp lên da mặt và để chừng 20 phút. Thực hiện kiên trì trong khoảng 3 tháng, bạn sẽ có kết quả như ý.



