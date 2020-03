Công thức dưỡng trắng da bằng vitamin B1 vừa rẻ vừa tốt, chị em nào cũng nên nằm lòng

Vì sao vitamin B1 làm trắng da?

Vitamin B1 được biết đến là một trong 8 loại vitamin nhóm B được hòa tan trong nước. Nó được xem là nhân tố quan trọng giúp phân hủy chất béo cũng như hàm lượng protein trong cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin B1 còn tăng cường Sức Khỏe hệ thần kinh, da, tóc, mắt, miệng, gan…

Đặc biệt phải kể đến công dụng của vitamin B1 đối với làn da. Nó có chứa các dưỡng chất có khả năng chống lão hóa da mạnh mẽ. Vitamin B1 giúp bảo vệ làn da trước những dấu hiệu của tuổi già, ngăn chặn sự hình thành của nếp nhăn.

Vitamin B1 (thiamine) - vitamin có trong thực phẩm

Ngoài ra, thành phần trong vitamin B1 còn có tác dụng loại bỏ những hắc tố gây ra nám và tàn nhang. Từ đó, làn da sẽ trở nên tươi tắn, trắng sáng rạng ngời. Sử dụng vitami B1 làm đẹp đều đặn, nó sẽ giúp xóa mờ những nốt thâm sẹo do mụn, nuôi dưỡng làn da trắng hồng và tươi trẻ từ bên trong. Do đó, giới làm đẹp đã biết đến vitamin B1 như một “thần dược” chăm sóc da mặt và toàn thân hiệu quả ngay tại nhà.

Tuy nhiên, khi sử dụng vitamin B1 làm trắng da, bạn cần kết hợp cùng các nguyên liệu khác giúp cân bằng độ ẩm như mật ong, trứng gà, Vitamin E … để giúp da vừa trắng hồng, vừa căng mọng mịn màng. Bởi, thành phần dược phẩm trong vitamin B1 dễ khiến da bị khô, bong tróc.

Công thức dưỡng trắng da với vitamin B1

1. Hỗn hợp vitamin B1 và trứng gà

Trứng gà chứa nhiều protein cùng các loại vitamin (A, C, E) và khoáng chất (canxi, kali…), giúp nuôi dưỡng, tăng cường độ ẩm cho da một cách tốt nhất. Đồng thời, những dưỡng chất này khi kết hợp cùng với vitamin B1 giúp tái sinh collagen giúp da trở nên mịn màng, giảm nếp nhăn, kháng khuẩn, cải thiện vết thâm nám và làm trắng da hiệu quả.

Làm trắng da dễ dàng với hỗn hợp vitamin B1 và lòng trắng trứng

Bạn lấy 15 viên nang vitamin B1 nghiền nhuyễn trong một chén nhỏ, đổ thêm ít nước lọc vào giúp hòa tan nhanh chóng. Đổ thêm vào chén lòng trắng của 1 quả trứng gà, 1 thìa tinh dầu oliu và đường trắng, sau đó trộn đều để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Làm sạch da rồi thoa hỗn hợp này lên vùng da cần làm trắng. Massage da rồi đợi khoảng 30 phút để hỗn hợp tự khô thì rửa sạch bằng nước. Thấm khăn mềm cho da khô bớt nước rồi thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo.

2. Hỗn hợp vitamin B1, sữa chua và mật ong

Nhờ thành phần acid lactic có trong sữa chua nên có có tác dụng dưỡng trắng da vô cùng hiệu quả. Trong khi đó mật ong có tính kháng khuẩn tự nhiên, bổ sung độ ẩm cần thiết cho da khỏe đẹp và mịn màng. Kết hợp 2 nguyên liệu này với vitamin B1 sẽ tạo thành hỗn hợp dưỡng trắng da toàn thân hoàn hảo.

Bạn trộn đều hỗn hợp gồm có 3-5 viên nang vitamin B1 (nghiền nhuyễn); 1 hũ sữa chua không đường; 2 thìa mật ong nguyên chất; 3 thìa dầu dừa/ dầu oliu. Thoa đều hỗn hợp lên vùng da cần làm trắng, kết hợp massage da nhẹ nhàng theo chuyển động tròn giúp hỗn hợp thấm sâu vào da. Thư giãn trong khoảng 20 phút cho hỗn hợp khô rồi rửa lại bằng nước sạch. Bạn nên thực hiện 2-3 lần/tuần để hiệu quả cao. Sau làm trắng, bạn cần thoa kem chống nắng và bảo vệ da kỹ càng khi đi ra ngoài.

3. Hỗn hợp trắng da từ vitamin B1 và vitamin E

Công dụng dưỡng trắng da hiệu quả của vitamin B1 kết hợp cùng dưỡng chất có khả năng dưỡng ẩm, nuôi dưỡng tế bào của vitamin E sẽ tạo thành hỗn hợp làm trắng da tuyệt vời.

Hỗn hợp vitamin B1 và vitamin E dưỡng da trắng hồng

Hỗn hợp gồm có 3 viên vitamin B1, 1 viên nang vitamin E, 1 lòng trắng trứng gà, 2 thìa sữa chua không đường. Nghiền nhuyễn vitamin B1 sau đó trộn đều cùng các nguyên liệu còn lại. Làm sạch da rồi thoa đều hỗn hợp lên vùng da mặt hay da toàn thân, kết hợp massage nhẹ nhàng. Đợi khi hỗn hợp khô lại thì bạn có thể rửa sạch với nước. Cuối cùng, bạn có thể dùng kem dưỡng ẩm để cân bằng lại độ ẩm giúp da khỏe mạnh.

4. Vitamin B1 và bia

Bia cũng là nguyên liệu làm đẹp nổi tiếng được nhiều chị em yêu thích. Hỗn hợp vitamin B1 và bia sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để làm trắng da. Bạn trộn 5 viên vitamin B1; 2 viên nang vitamin E; 1 lòng trắng trứng gà; 1 hũ sữa chua; 1 quả chanh; 2/3 long bia. Thoa đều hỗn hợp lên da đợi khoảng 10-20 phút thì rửa lại với nước sạch. Kiên trì thực hiện bạn sẽ có làn da trắng sáng.

