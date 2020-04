Làn da trắng nõn nà nhờ công thức làm đẹp từ vừng đen

Vừng đen – thuốc quý bổ gan thận

Vừng có hai loại trắng và đen, trong đó vừng đen (mè đen) có nhiều dược tính hơn nên được dùng làm thuốc chữa bệnh. Theo y học cổ truyền , vừng đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng dưỡng huyết, nhuận táo, bổ ngũ tạng, hư nhược, ích khí lực, bền gân cốt, sáng mắt, dùng ngoài đắp trị sưng tấy, vết bỏng và làm cao dán nhọt… Bên cạnh đó, vừng đen và dầu hạt vừng được dùng để chữa chứng táo bón, tăng cường dinh dưỡng.

Trong vừng đen còn có các chất dinh dưỡng giúp cải tạo và hồi phục chức năng nuôi dưỡng gan và thận. Với hàm lượng vitamin E phong phú có thể cải thiện khả năng tình dục của cả hai giới và cải thiện khả năng sinh sản của con người.

Vừng đen có công dụng bổ ngũ tạng

Sự gia tăng tuổi tác khiến âm huyết trong cơ thể dần mất đi. Khi đó, vừng đen có thể bổ sung phần dinh dưỡng bị thiếu hụt do tuổi tác. Do đó vừng đen có tác dụng chống lão hóa rất tốt và cũng có thể hỗ trợ bổ sung cho việc phát triển tóc, giúp tóc đen mọc nhiều hơn. Cách chế biến vừng đen cũng rất phong phú, đa dạng, dễ làm, dễ ăn, nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền.

Như đã nói, vừng đen có hàm lượng vitamin E dồi dào, bên cạnh đó lượng tinh dầu của vừng đen còn có chứa một số loại vitamin (A, C, D) nên càng tăng khả năng chống lão hóa. Do đó, kiên trì sử dụng vừng đen để làm đẹp , làn da sẽ được cung cấp các vitamin thiết yếu, nhất là vitamin giúp làn da trắng hồng rạng rỡ, mịn màng tươi trẻ.

Các làm trắng da bằng vừng đen

1. Tắm trắng da toàn thân bằng vừng đen

Tắm trắng da body được xem là phương pháp làm đẹp da an toàn, hiệu quả lại tiết kiệm chi phí tối da. Nguyên liệu gồm có vừng đen, sữa tươi không đường và mật ong





Làm trắng da bằng hỗn hợp mè đen và sữa tươi không đường

Vừng đen rửa sạch, cho vào máy xay nhuyễn rồi cho ra bát trộn cùng sữa tươi không đường và mật ong. Trộn đều để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Trước khi tắm trắng bằng vừng đen, bạn nên tẩy da chết toàn thân để tinh chất nhanh chóng thẩm thấu vào da. Thoa hỗn hợp lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 30 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn 3 lần/tuần, làn da sẽ nhanh chóng trắng hồng rạng rỡ.

2. Mặt nạ vừng đen và sữa tươi không đường

Hỗn hợp sữa tươi và vừng đen không chỉ có tác dụng làm trắng, da còn được cung cấp độ ẩm trở nên mịn màng, tươi tắn. Nguyên liệu chỉ cần vừng đen và sữa tươi không đường.

Tương tự như cách tắm trắng da toàn thân, bạn cũng đem vừng đen xay nhuyễn trộn cùng sữa tươi không đường lượng vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều hỗn hợp lên da sau khi được làm sạch, đợi khoảng 15 phút sau đó rửa lại mặt với nước. Thực hiện đắp mặt nạ vừng đen và sữa tươi không đường 3 lần/tuần, làn da sẽ cải thiện nhanh chóng, xóa mờ sẹo thâm do mụn.

3. Mặt nạ vừng đen và đậu xanh

Mặt nạ vừng đen và đậu xanh có tác dụng làm sạch da, thải độc , dưỡng ẩm giúp làn da trắng sáng, mịn màng và hấp thụ dưỡng chất được hiệu quả cao nhất. Nguyên liệu gồm có vừng đen xay nhuyễn, đậu xanh xay nhuyễn, mật ong và chanh.

Chuẩn bị xong nguyên liệu, bạn chỉ cần trộn đều chúng với nhau để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Rửa mặt thật sạch, bôi hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng cho tinh chất thẩm thấu vào da. Đợi khoảng 15 phút rồi rửa mặt lại với nước sạch. Thực hiện đắp mặt nạ vừng đen và đậu xanh 3-4 lần/tuần để có làn da trắng sáng, mịn màng, tươi trẻ.

Ăn vừng đen thường xuyên giúp đẹp da và đẹp tóc

Ngoài ra, để lưu giữ vẻ đẹp cho làn da và mái tóc, bạn có thể ăn vừng đen trực tiếp. Vừng đen 500g phơi khô, sao chín tán bột, cho vào lọ sạch dùng dần. Khi ăn, cho 1-2 thìa bột vừng vào bát, cho thêm đường tùy khẩu vị (nếu có đường phèn càng tốt), đổ nước sôi vào quấy đều thành chè. Chè vừng đen ăn thường xuyên có tác dụng rất tốt cho da, tóc.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm sữa mè đen thơm ngon bổ dưỡng cho mẹ bầu. Nguồn: Điện máy Xanh

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Như Quỳnh (t/h)