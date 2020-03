9 mẹo chăm sóc trong mùa xuân giúp làn da trắng sáng rạng ngời từ bên trong

Làm thế nào để chăm sóc da đúng cách luôn là vấn đề khiến chị em quan tâm. Đặc biệt là trong thời tiết mùa xuân hè, chị em cần những mẹo gì để làn da luôn tươi tắn, trắng sáng và khỏe khoắn nhất?

1. Chọn mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp

Lựa chọn kem dưỡng có kết cấu lỏng nhanh thẩm thấu

Vào mùa xuân, nhiệt độ bắt đầu ấm dần hơn. Nhưng thời tiết lại có sự thay đổi thất thường về độ ẩm. Do đó, chị em cần lưu ý lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Trong đó, chị em cần ưu tiên lựa chọn sản phẩm chăm sóc da (dưỡng ẩm, toner, serum…) có kết cấu lỏng để dưỡng chất nhanh chóng thẩm thấu vào da. Đồng thời tránh làm bít tắc lỗ chân lông.

2. Điều chỉnh tần suất tẩy tế bào chết

Vào mùa xuân, nhiệt độ và độ ẩm tăng lên, da sẽ ít xuất hiện tình trạng bong tróc. Vì vậy chị em nên điều chỉnh tần suất và cách tẩy tế bào chết để da được làm sạch hiệu quả, mà không làm mất lớp dầu tự nhiên hay sức đề kháng cho da.

Tốt nhất, chị em nên thực hiện tẩy tế bào chết 1-2 lần/tuần và sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học để không gây tổn thương cho da mặt.

3. Lựa chọn mặt nạ có công dụng dưỡng ẩm

Mặt dù nhiệt độ và độ ẩm trong mùa xuân hè có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, thời tiết thất thường, do đó làn da cần được cấp nước đầy đủ. Do đó, bạn cần ưu tiên lựa chọn loại mặt nạ có nhiều dưỡng chất để bổ sung độ ẩm cho da.

Một số mặt nạ có nguyên liệu từ thiên nhiên bạn có thể áp dụng như mật ong, bơ, sữa tươi, bột yến mạch, khoai tây, sữa chua…

4. Luôn sử dụng kem chống nắng

Chống nắng là bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da, thường bị chị em “xem nhẹ” nhưng nó vô cùng quan trọng. Kem chống nắng như lớp hàng rào bảo vệ da khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường và ngăn ngừa da thoát nước.

Mùa xuân nên chọn kem chống nắng kết hợp tính năng dưỡng ẩm

Vào mùa xuân, bạn cần ưu tiên lựa chọn kem chống nắng có thêm tác dụng dưỡng ẩm, cũng như không cần chọn kem chống nắng có SPF quá cao. Chọn sản phẩm có chiết xuất tự nhiên và đảm bảo SPF luôn>30.

5. Massage da mặt mỗi ngày

Massage da mặt hàng ngày là bí quyết làm đẹp , trẻ hóa làn da của nhiều beauty blogger nổi tiếng. Không chỉ có tác dụng lưu thông máu, giúp da hồng hào, mịn màng, trong quá trình massage các dưỡng chất sẽ thẩm thấu vào da nhanh hơn. Chị em nên massage cùng với các bước thoa kem 2 lần sáng và tối. Từ đó, bạn sẽ nhanh chóng có được làn da khỏe mạnh, trắng hồng rạng rỡ trong mùa xuân.

6. Đừng quên xông hơi da mặt

Nếu thực hiện đúng cách, xông hơi là một phương pháp cực kỳ hiệu quả giúp làm sạch và loại bỏ bụi bẩn, bã nhờ sâu trong lỗ chân lông. Bên cạnh đó, xông hơi da mặt còn làm tăng lưu thông máu, giúp làn da săn chắc và hồng hào hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý thực hiện đúng cách, nếu không sẽ gây phản tác dụng.

Mỗi tuần, bạn chỉ nên xông mặt khoảng 2 lần với các tinh dầu tự nhiên hoặc các nguyên liệu như chanh, sả, tía tô, kinh giới… Quá trình xông hơi chỉ nên được thực hiện trong 10 phút, sau đó cần làm lạnh da để se khít lỗ chân lông. Tốt nhất nên thực hiện xông hơi sau khi tẩy tế bào chết để da được làm sạch tận gốc.

7. Hạn chế trang điểm

Lớp trang điểm cùng với sợi bã nhờn không được làm sạch sẽ gây bít tắc lỗ chân lông

Nhiệt độ tăng dần vào mùa xuân khiến da tiết nhiều dầu hơn, do đó nếu thường xuyên trang điểm sẽ khiến cho lỗ chân lông bị tắc nghẽn… Cộng với việc không làm sạch da kỹ càng mỗi ngày sẽ khiến da bị viêm và nổi mụn.

8. Thực hiện chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh

Qua kỳ nghỉ Tết, chị em thường khó giữ được chế độ ăn uống lành mạnh như trước, do đó da sẽ gặp nhiều vấn đề về. Để có được làn da khỏe mạnh, rạng rỡ, chị em nên điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, ăn nhiều trái cây và rau xanh, uống nhiều nước… để cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể.

Bên cạnh đó, bạn cần luôn đảm bảo ngủ đủ giấc; không thức quá 2 ngày liên tiếp; đảm bảo da luôn sạch và đủ độ ẩm…

9. Dành thời gian tập thể dục mỗi ngày

Tập thể dục không chỉ duy trì một cơ thể khỏe mạnh, còn giúp làn da bạn tươi mới và tràn đầy sức sông. Bởi, khi cơ thể hoạt động, quá trình lưu thông máu được đẩy nhanh, độc tố dưới da cũng được đào thải nhanh chóng qua mồ hôi. Đặc biệt, hoạt động thường xuyên cũng kích thích sản xuất collagen trong cơ thể, giúp làn da mịn màng và trắng hồng.

Rửa mặt sạch sâu để có làn da bóng mịn. Nguồn: Lindsie Pham

Như Quỳnh (t/h)