Bật mí cách làm trắng da body từ loại quả “giúp phụ nữ vượt qua đau khổ”

Theo nghiên cứu, hàm lượng Vitamin C và các khoáng chất dồi dào có trong mướp đắng (khổ qua) giúp thu nhỏ lỗ chân lông, làm trắng da body hiệu quả. Chị em sẽ không cần phải chi quá nhiều tiền cho mỹ phẩm.

Trong mướp đắng có gì?

Hình dạng khá khô và xù xì, nhưng bên trong nó chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho Sức Khỏe . Cứ 100 gram mướp đắng sẽ chứa 22 mg vitamin C; 0,07 mg vitamin B1; 0,04 vitamin B2; 0,3 mg vitamin PP; 0,0212 vitamin B5; 0,043 mg itamin B6… Ngoài ra trong mướp đắng còn chứa lượng lớn sắt, natri, photpho, kẽm… Khi các chất này được hấp thụ vào trong cơ thể giúp hạn chế bệnh đái tháo đường, phá vỡ sỏi thận, giảm cholesterol, làm mát gan, tăng cường khả năng miễn dịch và làm đẹp da.

Khổ qua rừng là dược liệu quý giá tốt cho sức khỏe và làm đẹp da

Theo kết quả nghiên cứu, vitamin C khi hấp thụ vào cơ thể sẽ thực hiện quá trình thủy phân thành 2 loại Proline và Lisine Amino Acid, tạo thành một phân tử Procollagen. Sau đó, phân tử sẽ tập hợp lại và trở thành collagen bên ngoài tế bào. Nếu vitamin C không có sẵn, sự hình thành collagen sẽ bị phá vỡ và cơ thể sẽ không thể hấp thụ hoàn toàn collagen.

Do đó, nguồn vitamin C tự nhiên có trong khổ qua chính là yếu tố giúp nuôi dưỡng làn da trắng hồng, se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Cách làm trắng da toàn thân bằng mướp đắng

Thực tế, hàm lượng vitamin C có trong mướp đắng rất dễ bị mất đi khi nấu chính. Bởi vậy, khi sử dụng mướp đắng để làm thuốc, làm đẹp da… hãy sử dụng mướp đắng tươi để chế biến thành nước ép uống trực tiếp hay là mặt nạ.

Để làm nước ép khổ qua rất đơn giản, bạn chỉ cần làm sạch, loại bỏ hạt đem xay nhuyễn rồi lọc lấy nguyên phần nước. Nếu bạn cảm thấy vị đắng khó uống, có thể kết hợp với mật ong. Trong trường hợp mật ong không đáp ứng đủ vị ngọt, bạn có thể thêm đường phèn (nhưng cũng cần hạn chế). Thích uống lạnh, bạn có thể bỏ thêm đá. Uống nước ép khổ qua thường xuyên không chỉ có lợi cho sức khỏe, tone da sẽ được cải thiện, thêm trắng hồng, loại bỏ sắc tố da và giúp da mịn màng hơn.

Uống nước ép khổ qua thường xuyên giúp làn da trắng sáng đều màu

Để làm mặt nạ dưỡng da trắng hồng, se khít lỗ chân lông, bạn cũng lấy nước ép khổ qua nguyên chất trộn đều với 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa dầu dừa và cho vào ngăn đá. Khi sử dụng, bạn bỏ đá vào một khăn tay mềm, mỏng chà lên da theo chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Thực hiện đến khi đá tan ra hết là được. Thực hiện cách này thường xuyên sẽ giúp se khít lỗ chân lông, tăng cường dưỡng ẩm, loại bỏ tế bào chết giúp làn da cơ thể trắng sáng và mịn màng.

Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp mướp đắng với các nguyên tự nhiên khác để làm trắng da . Trong đó hỗn hợp mướp đắng và sữa tươi được nhiều chị em yêu thích nhất. Bạn chỉ cần đem mướp đắng xay nhuyễn trộn cùng với sữa tươi, sau đó thoa hỗn hợp sữa tươi lên toàn thân và massage nhẹ nhàng. Đợi khoảng 20 phút thì tắm lại với nước sạch. Thực hiện thường xuyên làn da sẽ trắng sáng, mềm mại, cải thiện tình trạng da khô, mụn và sần sùi.

Tắm bằng hỗn hợp từ mướp đắng giúp trắng sáng, giảm mụn sưng viêm hiệu quả

Ngoài sữa tươi, bạn có thể kết hợp mướp đắng với dưa chuột và mật ong theo tỷ lệ bằng nhau để làm hỗn hợp tắm trắng cho làn da. Đặc biệt, công thức sữa tắm trắng tự chế từ mướp đắng, muối biển và dầu oliu (tỷ lệ 2:3:1) ngoài giúp trắng da, còn giảm viêm, hạn chế mọc mụn.

Your browser does not support HTML5 video.

Mẹo khử vị đắng của trái khổ qua. Nguồn: Điện máy XANH

Xem thêm: Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Như Quỳnh (t/h)