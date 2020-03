Muốn làn da trắng sáng, chị em cần nhận biết 3 loại mụn phổ biến nhất và cách điều trị từng loại

Mụn nhọt không chỉ là Mụn trứng cá ở tuổi dậy, nó còn xuất hiện do sự căng thẳng, chế độ ăn uống hoặc thay đổi nội tiết tố... Hiểu được loại mụn, chị em sẽ có cách khắc phục chính xác, từ đó giúp làn da trở lại trạng thái ổn định, khỏe mạnh và tươi sáng hơn.

Mụn nang

Mụn nang là những vết sưng sâu dưới bề mặt da, mụn không có đầu, thường nằm dọc theo xương hàm và cằm. Tình trạng này phổ biến ở những người có làn da dầu. Đặc biệt ở phụ nữ (hàm lượng estrogen có thể khiến sản xuất bã nhờn tăng đột biến), bụi bẩn và da chết trong lỗ chân lông. Các nốt mụn không chỉ gây đau và đỏ mà chúng còn có thể gây PIH (tăng sắc tố sau viêm, a.k.a. đốm đen) và sẹo lâu sau khi mụn bị vỡ. Chính vì vậy, việc điều trị mụn nang nhanh chóng là rất cần thiết.

Mụn nang rất dễ để lại sẹo thâm nếu không điều trị đúng cách

Bạn nên hình thành thói quen chăm sóc da phù hợp. Rửa mặt 2lần/ngày bằng sữa rửa mặt có chứa chất tẩy da chết hóa học như axit glycolic và bôi retinoid, như AcneFree Adapalene Gel ($ 10; amazon .com) vào ban đêm. Bác sĩ da liễu cho rằng, với mụn nang, các liệu pháp truyền thống như thuốc bôi ngoài da ít có tác dụng. Thay vào đó, dùng thuốc uống có thể hỗ trợ điều trị hiệu quả.





Một số loại thuốc tránh thai có chứa estrogen và proestin được FDA phê chuẩn để điều trị mụn trứng cá và được kê đơn. Vì các hormone này có thể làm giảm mức độ androgen gây mụn trứng cá, điều tiết hoạt động của tuyến bã nhờn. Trường hợp nghiêm trọng hơn, thì Isotretinoin, trước đây là Accutane là tiêu chuẩn vàng. Loại thuốc có khả năng làm thuyên giảm tình trạng mụn nang lâu dài, hoặc thậm chí chữa khỏi sẹo Mụn trứng cá . Tuy nhiên, phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai nên tránh dùng Isotretinoin vì nó có thể gây dị tật bẩm sinh. Nếu bạn muốn khắc phục mụn nang nhanh chóng, hãy tới gặp bác sĩ da liễu và tham khảo việc tiêm steroid.

Mụn đầu đen/mụn đầu trắng

Mụn đầu đen là do bã nhờn cộng với vi khuẩn và tế bào da chết tích tụ tại lỗ chân lông. Khi lỗ chân lông bị đóng lại, một mụn đầu trắng hình thành. Theo bác sĩ da liễu, khi bã nhờn, vi khuẩn và tế bào da chết tiếp xúc với không khí thì tất cả đều bị oxy hóa và chuyển sang màu tối hơn. Với mụn đầu trắng là mụn trứng cá khép kín, do các tạp chất ở dưới da không tiếp xúc với không khí. Cả hai thường xuất hiện nhiều nhất ở vùng T vì khu vực đó có nhiều tuyến bã nhờn nhất.

Mụn đầu đen xuất hiện khiến làn da kém sắc

Axit salicylic là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Vì nó có thể xâm nhập và làm sạch sâu lỗ chân lông. Tuy nhiên, bạn có thể ngăn ngừa mụn đầu đen hay mụn đầu trắng xuất hiện bằng cách làm sạch da thường xuyên. Tẩy trang, sữa rửa mặt, tẩy da chết, xông hơi… là những bước giúp làm sạch, thông thoáng lỗ chân lông hiệu quả nhất.

Nếu bạn muốn khắc phục nhanh chóng, khi mụn đầu trắng xuất hiện có thể sử dụng miếng dán trị mụn. Những miếng dán này được làm từ hydrocoloid, tạo thành một loại gel hấp thụ chất lỏng. Nó giúp hút bụi bẩn và dầu thừa, giảm viêm và tạo ra một rào cản để ngăn chặn vi khuẩn.

Vết thâm trên cơ thể

Ngay cả với một người có làn da sạch, tình trạng mụn vẫn có thể xuất hiện trên cơ thể. “Thủ phạm” phổ biến vẫn là bụi bẩn, dầu thừa và da chết… mồ hôi cũng là một yếu tố chính. Nhiều phụ nữ nhận thấy, vùng da ngực của họ có nhiều mụn hình thành nhất.

Bạn có thể sử dụng sản phẩm có chứa benzoyl peroxide để làm sạch da sau khi tập luyện để loại bỏ vi khuẩn gây vết thâm.

Mụn cơ thể có thể do nội tiết hoặc tuyến mồ hôi

Một thói quen phổ biến của chị em khiến tình trạng mụn hay ghé thăm đó là thói quen triệt lông bằng dao cạo (đặc biệt với làn da dầu, mụn) khiến tình trạng da thêm nặng nề, nhạy cảm và kích ứng. Bên cạnh đó, những vật dụng như ga gối, chăn màn, điện thoại, tóc… có thể chứa chấp vi khuẩ. Vì vậy, bạn cần làm sạch những thứ tiếp xúc với da mặt hàng tuần, tránh nguy cơ hình thành mụn. Ngoài ra, bạn nên từ bỏ thói quen ăn thực phẩm nhiều đường, nó dễ khiến làn da tiết nhiều dầu – nguyên nhân khiến mụn xuất hiện. Đặc biệt bạn cần uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và tích cực tập luyện… giúp đào thải độc tố, cơ thể khỏe mạnh, làn da cũng sẽ trắng hồng rạng rỡ.

