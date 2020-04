Khắc phục hàm răng xỉn màu bằng 7 nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm

1. Kéo dầu

Kéo dầu là một kỹ thuật cổ xưa được sử dụng để làm sạch miệng, đồng thời để loại bỏ mảng bám ra khỏi răng. Nó thực hiện bằng các xoa dầu quanh miệng trong vài phút mỗi ngày. Bạn nên sử sử dụng dầu dừa để có kết quả tốt nhất, mặc dù dầu mè hoặc dầu hướng dương cũng có thể dùng được.

Kéo dầu dừa làm trắng răng hiệu quả

Ngậm 1/2 đến 1 muỗng canh (7,5 đến 15 ml) dầu dừa trong miệng. Vuốt dầu xung quanh để nó bao phủ răng và nướu, tránh để nó tiếp xúc với cổ họng, không được nuốt. Sau 5- 20 phút nhổ dầu vào thùng rác, tránh nhổvào bồn rửa, vì dầu có thể làm tắc cống. Sau đó sức miệng bằng nước sạch một vài lần hoặc đánh răng bằng kem đánh răng. Thực hiện hàng ngày, hàm răng của bạn sẽ trắng sáng và bóng bẩy.

2. Sử dụng than hoạt tính làm trắng răng

Bột than hoạt tính có đặc tính hóa học giúp loại bỏ vết bẩn và làm trắng răng nhanh chóng. Bạn có thể thực hiện ngay tại nhà bằng cách trộn nó với kem đánh răng giúp tăng thêm hiệu quả.

Rắc bột than hoạt tính lên kem đánh răng sau đó chải bình thường. Không thay thế than hoạt tính bằng than nướng.

3. Làm kem đánh răng từ baking soda và hydro peroxide

Hầu hết các sản phẩm làm trắng đều chứa cả hai thành phần này, vì vậy bạn có thể kết hợp chúng để làm trắng răng. Tự làm kem đánh răng tại nhà bằng baking soda và hydro peroxide vô cùng đơn giản.

Baking soda được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm làm trắng

Đổ một ít baking soda vào cốc, sau đó thêm peroxide và khuấy cho đến khi có được một hỗn hợp dày, nhão. Nhúng bàn chải đánh răng vào hỗn hợp này và chải răng nhẹ nhàng. Đợi khoảng 1-2 phút sau đó súc miệng. Vì cả hai thành phần này có thể ăn mòn men răng nếu sử dụng quá nhiều, nên chỉ sử dụng phương pháp điều trị này 2lần/ tuần để bảo vệ răng của bạn. Đừng nuốt hỗn hợp này. Thực hiện đều đặn, bạn sẽ loại bỏ được hàm răng xỉn màu mà không cần đến phòng khám.

4. Làm trắng răng bẳng vỏ chuối

Người ta cho rằng, khi răng hấp thụ các khoáng chất trong vỏ chuối (như kali, magiê và mangan) sẽ khiến chúng trở nên trắng sáng. Hơn nữa, vỏ chuối cũng là phương pháp làm trắng răng an toàn vì nó không làm mòn men răng. Tuy nhiên, bạn cần kiên trì thực hiện phương pháp này trong khoảng thời gian dài mới có hiệu quả rõ rệt.

Lấy vỏ của quả chuối chín vàng chà xát mặt trong lên răng, đợi khoảng 10 phút. Sau đó dùng bàn chải chải khô theo chuyển động tròn từ 1-3 phút. Điều này giúp đưa tinh chất vào sâu trong kẽ răng. Thực hiện đều đặn mỗi ngày một lần.

5. Sử dụng dâu tây và baking soda

Làm trắng răng bằng dâu tây tại nhà

Một hỗn hợp bột làm từ dâu tây và baking soda giúp loại bỏ vết bẩn trên bề mặt và loại bỏ mảng bám răng hiệu quả. Đơn giản, bạn chỉ cần chải hỗn hợp lên răng bằng bàn chải đánh răng trong vài phút, sau đó súc miệng lại bằng nước sạch.

6. Sử dụng chanh

Axit citric trong chanh là một chất tẩy trắng tự nhiên, do đó nó có thể giúp làm trắng răng. Trộn một ít nước chanh tươi với một ít baking soda hoặc muối và chà hỗn hợp này lên răng bằng bàn chải đánh răng.

Bạn cần đánh răng lại bằng kem đánh răng sau đó, vì nước chanh có tính axit cũng có thể làm mòn men răng.

7. Ăn nhiều táo

Ăn táo có thể giúp làm trắng răng, vì kết cấu giòn của chúng giúp loại bỏ thức ăn dư thừa và vi khuẩn khỏi răng và quét sạch các vết bẩn trên bề mặt. Nước trái cây cũng chứa axit malic - một thành phần được sử dụng trong nhiều sản phẩm làm trắng răng

