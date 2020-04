Cách làm văn biểu cảm văn học lớp 7 nhanh, chính xác nhất

Khái quát cơ bản về văn biểu cảm

Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình ảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh, khêu gợi lòng đồng cảm nơi người đọc.



Thường, những bài văn biểu cảm tập trung biểu đạt một tình cảm chủ yếu. Tình cảm đó được bộc lộ trực tiếp qua những suy nghĩ, nỗi niềm, cảm xúc trong lòng người đọc.

Đặc điểm của văn biểu cảm

Trên thực tế, khi viết một bài văn biểu cảm, dù ở dạng thơ hay văn, người ta thường hay kết hợp sử dụng những phương thức khác như miêu tả, tự sự để bộc lộ thái độ, tình cảm gián tiếp thông qua những đối tượng, hình ảnh có ý nghĩa.



Trong quá trình vận dụng phương thức miêu tả, tự sự vào văn biểu cảm, học sinh cần lưu ý: có tả cũng không tả một cách cụ thể, hoàn chính: có kể cũng không kể một cách chi tiết, đầy đủ, rõ ràng. Người viết văn biểu cảm chỉ chọn những đặc điểm, thuộc tính nào đó có khả năng gợi cảm để biểu hiện tư tưởng, tình cảm của mình.

Văn biểu cảm đi sâu vào bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của người viết về sự vật, hiện tượng

Bố cục của văn biểu cảm được tổ chức theo mạch cảm xúc của người viết. Do vậy, trình tự các ý, các phần trong văn biểu cảm thường được sắp xếp rất tự nhiên, không gò bó cứng nhắc.



Về thái độ, tình cảm phải đảm bảo tính chân thực, trong sáng, rõ ràng, có nghĩa là không được giả dối, sáo rỗng. Có như vậy, văn biểu cảm mới đi vào lòng người.





4 bước cần thực hiện để làm bài văn biểu cảm

Bước 1: Xác định yêu cầu cùa đề và tìm ý

Căn cứ vào các từ ngữ và cấu trúc của đề bài để xác định nội dung, tư tưởng, tình cảm mà văn bản sẽ viết, cần phải hướng tới. Từ đó đặt ra câu hỏi để tìm ý ( nội dung văn bản sẽ nói điều gì? qua đó bộc lộ thái độ, cảm xúc, tình cảm gì?).





Bước 2: Xác định bố cục (dàn bài)

Bố cục của văn biểu cảm cũng bao gồm 3 phần: mở bài- thân bài-kết bài. Tuy nhiên, việc sắp xếp ý để tạo thành mộ bố cục hoàn chỉnh phụ thuộc vào mạch cảm xúc của người viết, không hề máy móc hay áp đặt.



Tuy nhiên, phần mở bài và kết bài thường là những câu văn nêu cảm nhận chung hoặc nâng co lên thành tư tưởng, tình cảm khái quát.



Các ý lớn nhỏ trong phần thân bài phải được sắp xếp hợp với diễn biến, tâm lí của con người trước sự việc, đối tượng.





Mở bài: Có thể giới thiệu sự vật, cảnh vật trong thời gian và không gian. Cảm xúc ban đầu của mình.



Thân bài: Qua miêu tả, tự sự mà biểu lộ cảm xúc, ý nghĩ một cách cụ thể, chi tết, sâu sắc.



Kết bài: Kết đọng cảm xúc, ý nghĩ hoặc nâng lên bài học tư tưởng.





Bước 3: Hoàn thành văn bản.

Đây là bước quan trọng. Trên cơ sở là dàn ý, người viết triển khai thành bài văn hoàn chỉnh.Lưu ý, trong quá trình diễn đạt phải biết kết hợp với các phương thức biểu đạt khác như miêu tả, tự sự, nghị luận. Đồng thời, phải biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật đặc sắc như so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, điệp ngữ, nói quá,…



Cùng với đó, câu văn có sự biến hóa linh hoạt như có câu trần thuật, câu cảm, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu dài, câu ngắn, có câu lược tỉnh, câu tồn tại,… Lời văn phải có cảm xúc, với vốn từ ngữ, giàu cảm xúc, hình ảnh

Bước 4: Kiểm tra lại bài.

Các bước để làm bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học

Đọc bài văn, bài thơ,… một vài lần, rút ra ấn tượng ban đầu.



Gạch chân, đánh dấu các chi tiết nghệ thuật, các hình ảnh, các câu thơ, văn hay nhất mà mình yêu thích.



Làm bài và dựng đoạn



Viết bài và chỉnh sửa



Bố cục bài văn biểu cảm tác phẩm văn học



Mở đầu: Giới thiệu một vài nét về tác phẩm, nêu lên ấn tượng sâu sắc nhất, khái quát nhất của mình khi đọc, xem tác phẩm ấy. Mở bài phải đạt được 2 yêu cầu: Tính khái quát và tính định hướng.



Phần thân bài: Lần lượt nêu lên những cảm nghĩ riêng mình về những tác phẩm. Không lan man, dài dòng mà đi sâu vào trọng điểm.



Phần kết bài: Nêu lên cảm nghĩ chúng, có thể đánh giá và liên hệ. Tránh dài dòng,. Trùng lặp, đơn điệu.



