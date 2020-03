Cách làm xịt khoáng dưỡng trắng da tại nhà vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng

Xịt khoáng được biết đến là loại mỹ phẩm dạng lỏng, được sản xuất ở dạng xịt phun sương. Xịt khoáng có thể giúp làn da cân bằng độ PH và giảm thiểu tác hại từ yếu tố bên ngoài như ô nhiễm khói bụi. Sử dụng xịt khoáng sẽ giúp tăng độ ẩm cho da lên đến 10-20%. Từ đó giúp kiềm dầu cho làn da hiệu quả. Bên cạnh đó, nước xịt khoáng còn được sử dụng để bảo quản lớp trang điểm. Sau khi sử dụng làn da sẽ trở nên mọng nước, căng mịn… Nhất là vào thời tiết nắng nóng, chị em có thể xịt khoáng cho da nhiều lần trong ngày giúp hạ nhiệt, thư giãn hiệu quả.

Ít ai biết, sản phẩm xịt khoáng có thể làm ngay tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên đơn giản và dễ tìm. Một số công thức làm xịt khoáng chị em có thể tham khảo dưới đây:

1. Xịt khoáng cam chanh

Nguyên liệu để làm xịt khoáng cam chanh gồm có 2 quả cam vàng, 1 quả chanh vàng và 2 viên dầu Vitamin E . Hoa quả rửa sạc, tách vỏ cho vào bát (chỉ sử dụng phần vỏ), cho nước sôi ngập phần vỏ trong bát và ngâm qua đêm. Sáng hôm sau lọc phần nước cất được từ hỗn hợp trên, nhỏ 2 viên con nhộng vitamin E vào dung dịch và khuấy đều. Cuối cùng, bạn chỉ cần cho vào bình để sử dụng.

Tinh dầu cam chanh có đặc tính làm trắng da

Trong vỏ cam, chanh có chứa vitamin C và alpha hydroxy axit có tác dụng làm trắng da tự nhiên. Trong khi đó, vitamin E kết hợp với vitamin C sẽ giúp dưỡng ẩm cho da, giúp da khỏe khoắn và tươi tắn.

2. Xịt khoáng hoa hồng và nha đam

Nguyên liệu gồm có 10 bông hồng (chọn hoa màu hồng nhạt), một chén nhỏ gel nha đam tươi và nước cất. Bạn tách phần cánh hoa hồng cho vào nồi thêm gel nha đam và nước cất sau đó đun sôi. Vặn nhỏ lửa đun thêm 30 phút nữa rồi tắt bếp. Để dung dịch nguội sau đó cho vào bình rồi sử dụng.

Hoa hồng là loại hoa có công dụng làm đẹp da phổ biến, là thành phần trong nhiều loại mỹ phẩm, sữa tắm… Bên cạnh đó, nha đam có tác dụng làm dịu da, sáng da, phục hồi làn da tổn thương vô cùng hiệu quả.

3. Xịt khoáng trà xanh

Nguyên liệu gồm có 1 gói trà túi lọc, 5 giọt tinh dầu trà xanh và 1 viên vitamin E. Bạn bỏ trà túi lọc vào ly nước nóng cho tan hết tinh chất, để nguội rồi đổ vào bình xịt. Sau đó chỉ cần cho tinh dầu trà xanh cùng viên vitamin E (bỏ vỏ) vào bình khuấy đều và sử dụng.





Xịt khoáng trà xanh giúp kháng viêm, sáng da

Theo đó, trà có chứa catechin có tác dụng hiệu quả trong việc làm dịu da, kháng viêm. Đồng thời, tinh dầu trà có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp da sạch và thông thoáng lỗ chân lông. Xịt khoáng trà xanh phù hợp để làm trắng cho làn da mụn.

4. Xịt khoáng bạc hà và quả mâm xôi

Nguyên liệu gồm có 5ml tinh dầu hạnh nhân, 15ml dầu bạc hà, 100g quả mâm xôi, 160ml nước cất/nước khoáng. Quả mâm xôi rửa sạch, cho vào máy xay nhuyễn hoặc ép lấy nước cốt. Cho nước cốt quả môm xôi vào bình xịt, thêm dầu hạnh nhân, dầu bạc hà và nước cất vào bình xịt, lắc đều và sử dụng. Lưu ý, bảo quản bình xịt trong tủ lạnh và dùng hết trong một tuần.

5. Xịt khoáng dưa leo

Nguyên liệu gồm có 1 quả dưa leo; 5ml nước cốt chanh; 15g trà bạc hà; 150ml nước cất. Dưa leo gọt vỏ, xay nhuyễn và lọc lấy nước cốt. Trà bạc hà pha nước sôi và lọc lấy nước. Trộn 2 loại nước này với nhau, thêm vào đó nước cất lắc đều và đổ vào bình xịt. Bảo quản xịt khoáng trong tủ lạnh và dùng trong 1 tuần.

Xịt khoáng dưa leo giúp làm mát và sáng da hiệu quả

Loại xịt khoáng dưa leo này đặc biệt thích hợp với da nhiều dầu, mụn. Nếu da nhạy cảm, bạn nên cân nhắc sử dụng hỗn hợp có chứa chanh.

