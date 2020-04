Cách lập dàn ý bài văn biểu cảm về cây bàng dành cho học sinh lớp 7

Bài tham khảo 1

Mở bài

Phủ xanh sân trường em là bóng dáng của nhiều loại cây cối, thu hút đàn chim tìm về làm tổ. (Cây phượng trổ bông đỏ thắm mỗi mùa hè về, cây sứ…). Trong số các loại cây đó, em thích nhất là cây bàng.





Thân bài

1. Tả bao quát

Dáng cây cao to,… cành đưa bốn phía tạo bóng mát rộng, giống như bác bảo vệ canh gác sân trường. Cần chú ý lồng ghép cảm xúc, sử dụng các từ miêu tat có tính biểu cảm.

2. Tả chi tiết

Rễ cắm sâu xuống đất tìm dưỡng chất.



Thân xù xì, màu nâu như đất mẹ, nhỏ hay lớn, (nhỏ bằng 2-3 vòng tay của hai bạn học sinh nhưng cây vẫn đứng vững vàng, chống chọi với mưa bão).



Lá to hơn bàn tay em, màu sậm, cuống lá, gân lá Lá to hơn bàn tay em, màu sậm, cuống lá, gân lá



Hoa



Quả…





3. Kể về một chi tiết

Đến mùa quả chín, tụi em thường rủ nhau lay cây để nhặt quả bàng ăn. Chấc hẳn, nhiều thế hệ học sinh đã từng nếm thử mùi vị của quả bàng, nó thực sự rất thú vị. Tuy không ngọt lành, ngon như các loại trái cây khác, nhưng đối với lũ học sinh, đó là món quà vô giá.



Nhớ những lần em cùng các bạn chơi trốn tìm quanh cây bàng, cùng ôn bài dưới tán cây và cảm nhận làn gió thoáng qua mơn man, dễ chịu.

Kết bài

Nêu cảm nghĩ về cây bàng. Cây bàng là biểu tượng của cây học trò, nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm cho thời học sinh.

Bài tham khảo số 2

Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần đề cập



“Mùa đông áo đỏ



Mùa hạ áo xanh



Cây bàng khi mở hội



Là chim đến vây quanh…”



Đây là lời bài hát về cây bàng trong sân trường tôi. Bài hát như gợi nhớ đến kỉ niệm thời học sinh của chúng tôi khi đến trường, cây bàng như một người bạn thân thiết, cứ mỗi giờ ra chơi lại chạy quanh gốc bàng chơi trốn tìm,…

Bao kỉ niệm chợt ùa về, tôi vân nhớ in về hình ảnh cây bàng thuở nào.





Thân bài

1. Tả bao quát

Dáng cây to, cao



Tán cây rộng



Cây bàng như một cụ già lom khom





2. Tả chi tiết

Cây bàng già nua, cao lêu nghêu, rễ ăn nổi trên mặt đất.



Thân cây lớn màu nâu, xù xì, thô ráp, nhiều mấu

.

Cành cây chĩa ngang và rất nhiều cành, tán lá gồm rất nhiều tầng, phân tầng rất đẹp.



Lá bàng lớn hơn bàn tay, mặt trên xanh đậm, mặt dưới xanh nhạt, hiện rõ những đường gân.



Lá bàng mọc thành từng chum. Tán cây tỏa rộng, cho bóng mát.



Hoa bàng hình Hoa bàng hình Ngôi Sao , nhỏ li ti, màu trắng ngà, thơm dịu.



Trái bàng hình thoi, màu xanh, lúc chín màu vàng ngọt, vị béo.



Chim choc thường làm tổ trên tán lá.



Gốc bàng là nơi tránh nắng, vui chơi,…





3. Tả cây bàng qua từng mùa

Mùa xuân:





Khi thời tiết trở nên ấm hơn, những hạt mưa phùn rắc nhẹ là lúc mùa xuân về trên những cành cây bàng.



Cây bàng lấm tấm những chồi non trông rất xinh xắn, rồi một hôm xòe những lá non mơn mởn. Cuối mùa xuân là những lá bàng xanh ngắt đầy cây bàng.

Mùa hạ:



Cây bàng xanh um lá



Những lá bàng tỏa bóng mát che khắp nơi



Những chú chim đua nhau làm tổ

Mùa thu





Những lá cây bàng bắt đầy ngả màu, những màu sắc vô cùng vui mắt: xan, nâu, vàng.



Quả bàng vàng ruộm lúc lỉu trên cây như những chiếc chuông vàng





Mùa đông





Thân cây lộ rõ vẻ sần sùi, những cái u trên thân trơ ra với cái gió đông lạnh lẽo.



Cành bàng trơ trụi lá, gầy guộc, nâu xám.



Chỉ còn vài lá bàng trơ trọi còn sót lại.

Kết bài

Nêu cảm nghĩ của em về cây bàng.



Nó đã gắn bó như thế nào với em trong tuổi thơ.

Bài 3

Mở bài: Giới thiệu vài nét về cây bàng

Trong trường em có trồng một cây bàng, cây to lớn đồ sộ và tỏa bóng mát khắp sân trường. Đây cũng là nơi để chúng em vui chơi thỏa thích sau mỗi giờ nghỉ giải lao.

Thân bài

a, Miêu tả cây bàng



Thân cây to và thẳng, vỏ cây xù xì, màu đen.

Gốc cây to lớn bằng vòng tay của học sinh, dưới gốc cây, rễ cây mọc tạo ra những hình thù quái dị.



Lá bàng hơi tròn, dày. Mỗi nhánh có nhiều lá, trong những tán lá có chum quả đong đưa trong gió.



Mỗi mùa trong năm, cây bàng sẽ được thay lên mình những bộ áo mới.





b, Miêu tả cây bàng vào mùa xuân



Những chiếc lá già rụng, nhường chỗ cho chồi non lấm tấm xuất hiện.



Vài ngày sau, cây bàng như khoác lên chiếc aaso màu xanh của mùa xuân, những chiếc chồi non vươn mình lên đón ánh nắng màu xuân.



Trên cây, những chú chim chuyền cành, hót líu lo.

c, Miêu tả cây bàng vào mùa hạ

Tán lá rộng, sum suê, cây bàng che chở tạo bóng mát cho cả sân trường.



Cây bàng như chiếc ô che nằng, che mưa…





d, Miêu tả cây bàng vào mùa thu

Cây bàng có sự chuyển mình, lá nhiều màu: xanh thẫm, ngả vàng,…



Quả bàng có màu vàng,…



Nhìn từ xa, cây bàng như nhuộm màu vàng của sắc thu



Gió mùa đông thổi qua se lạnh, càng khiến cho không khí thêm u sầu.



Học sinh tránh rét, đi học vội vã vào lớp, cây bàng lẻ loi buồn.





Kết bài

Cây bàng là người gắn bó, che chở cho học sinh



Em rất yêu quý cây bàng, loài cây hữu ích và gắn bó với nhiều thế hệ học sinh.



Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Cách làm văn biểu cảm văn học lớp 7 nhanh, chính xác nhất