Cách lập dàn ý phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Dàn ý bài văn cảm nghĩ của em về bài thơ Cảnh khuya

Dàn ý 1

Mở bài:





Giới thiệu về nguồn gốc và nội dung bài thơ



Bài thơ Cảnh khuya được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian nào? Hoàn cảnh ra sao?



VD: Bài thơ Cảnh khuya được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác vào năm 1947, trong thời kì kháng chiến chống Pháp, tại chiến khu Việt Bắc. Giữa cuộc kháng chiến gian khổ, Bác vẫn giữ vững ung dung, tự tại, lạc quan, vẫn luôn dành cho mình sự thanh thản để thưởng thức vẻ đẹp kì diệu của VD: Bài thơ Cảnh khuya được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác vào năm 1947, trong thời kì kháng chiến chống Pháp, tại chiến khu Việt Bắc. Giữa cuộc kháng chiến gian khổ, Bác vẫn giữ vững ung dung, tự tại, lạc quan, vẫn luôn dành cho mình sự thanh thản để thưởng thức vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên . Bác coi thiên nhiên là nguồn động viên tinh thần lớn đối với mình.





Thân bài





Miêu tả cảnh đêm trăng rừng êm đềm, thơ mộng (chúng ta cần giải thích các từ Hán Việt của hai bài thơ này).



Câu 1 và câu 2:



Tiếng suối trong như tiếng hát xa



Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa



Giữa không gian tĩnh lặng của đêm khuya, nổi bật lên tiếng suối chảy róc rách, nghe hay như tiếng hát. Với nhịp thơ 2/1/4 ngắt ở từ trong như một chút ấm để rồi đi đến so sánh thú vị : trong như tiếng hát xa.



Sự so sánh và liên tưởng ấy vừa làm nổi bật nét tương đồng giữa tiếng suối và tiếng hát xa, thể hiện sự nhạy cảm tinh tế của nhà thơ.

Ánh trăng chiếu sáng mặt đất, soi tỏ cảnh vật. Những mảng sáng, tối đan xen hòa quyện, tạo nên khung cảnh thơ mộng. “Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”, bóng trăng, bóng cây quấn quýt, lồng bảo bóng hoa một cách lung linh huyền ảo.



Nghệ thuật miêu tả phong phú, tinh tế, có xa có gần, cao và thấp, tĩnh và động,… tạo nên bức tranh đêm rừng cuốn hút hồn người.



Miêu tả tâm trạng của Bác trong đêm trăng sáng.



Câu 3 và câu 4



Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ



Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà



Bác say mê thưởng thức vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng của rừng núi, dưới ánh trăng soi đẹp như tranh vẽ.



Người chưa ngủ vì hai lí do. Lí do thứ nhất là vì cảnh đẹp, khiến tâm hồn người nghệ sĩ bang khuâng, say đắm. Lí do thứ hai vì nỗi lo lớn, lo cho vận mệnh nước nhà trước sự xâm lược của thực dân Pháp, về cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Cảnh thiên nhiên dù đẹp, nhưng cũng không làm Bác quên đi vận mệnh của cả dân tộc. Người chưa ngủ vì hai lí do. Lí do thứ nhất là vì cảnh đẹp, khiến tâm hồn người nghệ sĩ bang khuâng, say đắm. Lí do thứ hai vì nỗi lo lớn, lo cho vận mệnh nước nhà trước sự xâm lược của thực dân Pháp, về cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Cảnh thiên nhiên dù đẹp, nhưng cũng không làm Bác quên đi vận mệnh của cả dân tộc.



Cả hai câu thơ cho thấy sự gắn bó giữa con người thi sĩ đa cảm và con người chiến sĩ kiên cường trong Bác.





Kết bài





Cảnh khuya là một bài thơ tứ tuyệt hay và đẹp, có sự kết hợp giữa tính cổ điển (về hình thức) và hiện đại (về nội dung).



Bài thơ thể hiện tâm hồn nhạy cảm, tinh tế và tinh thần trách nhiệm cao cả cảu Bác Hồ,…





Dàn ý 2

Mở bài





Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là một nhà văn, nhà thơ lớn của đất nước. Bài thơ Cảnh khuya là một trong những tác phẩm thơ tiêu biểu của Người.





Thân bài





Cảnh đẹp của đêm trăng nơi rừng núi Việt Bắc:



Âm thanh: “Tiếng suối trong như tiếng hát xa”, Bác đã có sự so sánh âm thanh tiếng suối như tiếng hát du dương, tha thiết. Qua đó, gợi cho người đọc một liên tưởng, cảm tưởng sống động như con người.



Hình ảnh “Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”, Bác đã điệp từ “lồng” làm cho bức tranh thiên nhiên có nhiều tầng lớp, dường nét, hình khối. Bức tranh chỉ có hai màu sắc sáng và tối, đen và trắng song vẫn tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, ấm sáp, hòa hợp do âm hưởng của từ lồng.



Tâm trạng của nhà thơ



Điệp ngữ “chưa ngủ” thể hiện sự chuyển biến bẩt ngờ, tự nhiên của tâm trạng, đồng thời mô tả hai nét của tâm trạng.



Chưa ngủ vì cảnh đẹp, thể hiện được chất thi sĩ trong con người Bác; Chưa ngủ vì lo cho vận mệnh chung của đất nước, tinh thần của con người yêu nước, một chiến sĩ thực thụ.





Kết bài





Khái quát về giá trị nội dung, cũng như nghệ thuật của bài thơ. Thể hiện sự sống động của bức tranh đêm khuya ở núi rừng Việt Bắc, đồng thời phác họa bức chân dung của người chiến sĩ cách mạng, hết lòng lo lắng cho vận mệnh của đất nước.

