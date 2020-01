Cách lý giải khi bị CSGT thổi nồng độ cồn bị nhảy số mà không uống

Người tham gia giao thông được kiểm tra nồng độ cồn

Trao đổi về lo ngại này, thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó trưởng phòng Tuyên truyền Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết máy đo nồng độ cồn trang bị cho lực lượng CSGT khi tuần tra kiểm soát và xử lý được nhập từ Úc và các nước tiên tiến và được kiểm định của Bộ KH-CN, đảm bảo được các thông số kỹ thuật theo quy chuẩn.

Dẫn lời ông Nhật trên Báo Thanh Niên , “Cảnh sát ở các nước tiên tiến đang sử dụng thiết bị nào thì CSGT chúng ta đang sử dụng tương đương như vậy. Các loại máy này tích hợp luôn với máy in, có 2 chức năng đo ống thổi và phễu thổi. Ống thổi mỗi người dùng 1 lần nên người dân an tâm, không phải lo sợ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm gì cả”.

Thiết bị kiểm tra nồng độ cồn được kiểm định rõ ràng

Đồng ý với quan điểm trên, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, các thiết bị kiểm tra nồng độ cồn phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định theo văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLViệt Nam 107:2012 của Bộ KH-CN về phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở. Ngoải ra, thiết bị được cấp chứng chỉ kiểm định như tem kiểm định, dấu kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định theo quy định. Mức độ sai số, tiêu chuẩn cho phép sai số 0,020 mg/L hoặc 0,004% BAC với kiểm định ban đầu hoặc 0,032 mg/L hoặc 0,006% BAC với kiểm định định kỳ. Mỗi năm một lần, phương tiện đo hàm lượng nồng độ cồn sẽ được kiểm định.

Bên cạnh đó, cánh tài xế lo ngại, trong trường hợp, CSGT thổi nồng độ cồn bị nhảy số mà bản thân không uống rượu bia, liệu sẽ xử lý như thế nào.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Đỗ Thị Ngọc Diệp, nguyên Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, ngoài rượu, bia thì nhiều loại đồ uống, thực phẩm khác cũng có cồn, nên mọi người phải chú ý. Về cơ bản, thức ăn tự nhiên khó thể sinh ra cồn, hơn nữa thực phẩm là a xít hữu cơ nên không thể nào thổi qua hơi thở do quá trình hấp thu của cơ thể rất chậm. Với một số thuốc như sirô ho, người uống theo liều lượng chỉ định của bác sĩ rất ít, nên sẽ không thể sinh ra nồng độ cồn, trừ phi uống đến mấy trăm mi li lit.

Ăn các thực phẩm chứa cồn nên súc miệng để khử nồng độ cồn

Các chuyên gia cảnh báo, một số thực phẩm có thể sinh ra cồn như các loại trái cây chín, có lượng đường cao (vải, sầu riêng, chôm chôm…), các loại kẹo cao su không đường, protein bars, các loại nước sốt cay nóng; các món ăn có sử dụng bia, rượu mạnh, rượu vang trong quá trình chế biến. Cũng không nên chủ quan với các đồ uống như nước tăng lực, bia hoặc rượu vang không cồn, soda lên men.

Hi hữu có một vài trường hợp, những người bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc những người mắc hội chứng tự sinh rượu, còn gọi là hội chứng say xỉn không do uống rượu cũng có thể có kết quả dương tính khi kiểm tra nồng độ cồn.