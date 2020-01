Cách luộc gà cúng Tết ngon, đẹp mắt, da căng bóng, màu vàng ươm ghi điểm trong mắt gia đình

Theo phong tục của người Việt, tất cả các mâm cỗ cúng đều không thể thiếu đĩa thịt gà luộc. Hơn nữa, gà đúng chuẩn được chọn phải là gà trống giò. Luộc gà không khó, nhưng phải có mẹo thì gà luộc mới vừa đẹp vừa ngon.

Chọn gà: Để có món gà ngon, nên chọn gà ta, lông mượt và không quá già. Nên chọn những con nhanh nhẹn, khỏe mạnh, mào đỏ tươi, móng khỏe, ưu tiên chọn gà trống. Nếu chọn gà làm sẵn, nên chọn gà có da mỏng, màu vàng nhạt tự nhiên, cổ và phao câu càng ít mỡ càng tốt.



Nếu chọn gà làm sẵn, nên chọn gà có da mỏng, màu vàng nhạt tự nhiên, cổ và phao câu càng ít mỡ càng tốt.

Sơ chế: Khi cắt tiết, không cắt quá sâu, mổ gà cũng không mổ hết bụng mà nên mổ phần bụng sau khoảng chừng 5 – 7 cm rồi moi nội tạng ra (để gà luộc trông đẹp hơn). Lấy hết phần mỡ gà ra trước khi rửa. Sau khi làm sạch lông gà, sát muối hoặc gừng để gà sạch, không bị hôi. Tuốt lưỡi, mỏ và chân, cắt bỏ cuống họng và cục hoi ở phao câu. Bẻ chân gà về trước/sau hoặc chặt bỏ, để gà ráo nước.





Cách luộc gà : Thả vào nước một ít hành tím bóc vỏ, gừng, lá chanh, muối. Chọn nồi có kích thước phù hợp, đổ nước luộc vừa ngập con gà. Đặt bụng gà hướng xuống dưới khi luộc, khi nước sôi cũng không lật ngược lại. Luộc gà với lửa lớn đến khi sôi, hạ nhỏ lửa thêm 7 đến 10 phút thì tắt bếp. Đậy nắp nồi lại, khoảng 10 phút gà sẽ chín đều, đẹp mắt.

Đặt bụng gà hướng xuống dưới khi luộc, khi nước sôi cũng không lật ngược lại.

Nếu không biết khi nào thịt gà chín, lấy que tăm hoặc que nhỏ dài. Que xiên dễ dàng, nước ứa ra không có màu hồng thì gà đã chín. Luộc gà xong, lấy màu nghệ trộn với mỡ gà rồi quét lên da gà, sẽ khiến gà có màu da vô cùng đẹp mắt.



Chặt gà: Để chặt thịt gà không bị vỡ, vớt ra để gà nguội và ráo nước hoặc ngâm gà trong nước lạnh. Sau đó mới chặt thì gà sẽ gọn miếng, không bị nát.



Bày thịt gà: Chuẩn bị hai chiếc đĩa, một cái dùng để xếp ngửa các miếng gà đã chặt sao cho ngay ngắn như hình con gà nằm ngửa, sau khi xếp kín thì dùng đĩa còn lại úp lên trên, khi lật ra sẽ được đĩa thịt gà vàng ươm óng mượt.



Your browser does not support HTML5 video.

Cách tạo dáng và luộc gà cúng chuẩn. Nguồn: VTC Now

Thùy Nguyễn (t/h)