Cách ly 17 người từng tiếp xúc với người phụ nữ bỏ trốn sau khi về từ tâm dịch Hàn Quốc

Ảnh minh họa.



Tuy nhiên, sau khi bị những người nhậu cùng kích động, đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn công tác đến vận động bà H. đi cách ly tập trung thì người phụ nữ này lại không đồng ý. Tuyên truyền không hiệu quả, tổ công tác xin ý kiến cơ quan chuyên môn xây dựng phương án đưa người này đi cách ly đồng thời cử người giám sát tại nhà.

Ảnh minh họa.



Đến sáng 28/2, khi đến nhà tiếp tục vận động thì đoàn công tác nhận tin bà H. đã được bạn đón đi từ rạng sáng. "Lúc đi, H. chỉ nói đi Kiên Giang chơi, không rõ là đi địa điểm nào. Tổ công tác liên hệ với số điện thoại bà H. do người nhà cung cấp nhưng không được", theo Người Lao Động.



Tối cùng ngày, tổ công tác đến nhà thì mẹ đẻ H. cho biết con gái đã bay trở về Hàn Quốc. Ngay sau đó, 17 người từng tiếp xúc với bà H. đã được yêu cầu phải cách ly.

Your browser does not support HTML5 video.