Cách ly 20 người tiếp xúc với tài xế của nữ bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế chiều 7/3, đã xác định thêm 2 trường hợp mắc COVID-19, đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 17. Một người là bà L.T.H. (64 tuổi, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) là bác ruột của bệnh nhân và anh D.Đ.P. (27 tuổi, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) là tài xế của chị N.. Cả hai đều có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Ngay sau khi bệnh nhân N.H.N được xác định mắc bệnh, bà H. và P. lập tức được cách ly thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm kết quả trả về dương tính.



Khử trùng toàn bộ phố Trúc Bạch

Sáng 7/3, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho biết khoảng 9h15 ngày 5/3, sau khi chở nữ bệnh nhân thứ 17, anh P. lái ôtô đến gara trên đường Phạm Văn Đồng sửa xe. Tại đây, anh này có tiếp xúc gần với chủ tiệm 30 phút. Lúc này có 15 người ở tiệm sửa xe. Thậm chí, trong lúc chờ sửa xe anh P. có ngồi sang một ôtô khác.

Hình ảnh được cho là khử trùng địa điểm ở Mai Dịch, Cầu Giấy



Sau khi có thông tin, quận đã lập danh sách, cách ly 11 người, còn 4 người không thực hiện được vì đã về quê ở Nghệ An, Hà Nam, và sang Long Biên.



Trong ngày 6/3 anh P. có thăm 2 gia đình ở tổ 8, tổ 2 phường Mai Dịch (Cầu Giấy). Nắm bắt thông tin này, UBND quận Cầu Giấy đã cho khoanh vùng và cách ly 2 gia đình này với tổng cộng 9 người.



Ông Chiến cho hay, các cơ quan chức năng tổ chức cách ly nghiêm ngặt tại cơ sở y tế đối với tất cả trường hợp tiếp xúc với anh P..



Về trường hợp bà L.T.H., bác ruột của nữ bệnh nhân thứ 17, cơ quan dịch tễ xác định, bà H. chủ yếu ở nhà, không đi ra ngoài và chỉ tiếp xúc với bệnh nhân N. để đưa thức ăn nên phạm vi lây nhiễm hạn chế hơn.

