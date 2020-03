Thêm 7 người ở Bà Rịa – Vũng Tàu đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiêm COVID-19 số 64 và 66

Theo tin từ Người lao động, sáng 19/3, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định và cách ly tập trung đối với 7 người đi chung chuyến bay với bệnh nhân số 64 và 66. Cụ thể:

5 người đi cùng chuyến bay EK392 với bệnh nhân số 66 từ Doha về Việt Nam hôm 12/3’ 2 người trên chuyến bay BR 395 (có bệnh nhân thứ 66) đi từ Mỹ tới Toronto - Canada, quá cảnh Đài Loan và về Việt Nam ngày 16/3. Các trường hợp này hiện đã được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, Sức Khỏe hiện ổn định.

7 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 64 và 66 đã được đưa đi cách ly

Trong sáng ngày 19/3, một người Nga (trú ở TP Vũng Tàu) cũng đã được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đón về khu vực cách ly tập trung của tỉnh. Theo điều tra dịch tễ, người này đến Bỉ và Tây Ban Nha hôm 13/3, sau đó bay về Nga. Đến ngày 15/3 thì bay từ Nga về Việt Nam. Hiện sức khỏe của người này ổn định.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch ở tỉnh này, mới đây, Sở Du lịch tỉnh đã kêu gọi 5 chủ khách sạn tại các huyện Đất Đỏ, Long Điền, TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu đăng ký đưa cơ sở lưu trú làm nơi cách ly tập trung với tổng cộng 300 phòng. Sở Du lịch cũng phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở lưu trú chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ người lưu trú cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tiếp tục vận động Hiệp hội Du lịch, Công an tỉnh, LĐLĐ tỉnh đăng ký thêm nhà khách, khách sạn làm cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid-19

Phong tỏa nơi bệnh nhân 64 sinh sống

Về hai bệnh nhân số 64 và 66 được Bộ Y tế công bố dương tính tối qua (18/3), hiện sức khỏe ổn định, đang được điều trị tại TP Hồ Chí Minh. Cụ thể các trường hợp đó là:

Bệnh nhân số 64: Nữ giới, 36 tuổi, trú tại phường 2, quận 8, có tiền sử mắc viêm gan siêu vi B. Bệnh nhân đi cùng bạn trai từ Thuỵ Sĩ tới Dubai và về Việt Nam ngày 12/3 trên chuyến bay EK392 từ Thuỵ Sĩ quá cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, còn người bạn trai tới Hong Kong, Trung Quốc. Ngày 16/3, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung ở quận 8. Ngày 18/3 có kết quả dương tính.,

Bệnh nhân số 66: Nữ giới, 21 tuổi, trú tại Chung cư Park View, số 107 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Ngày 14/3, đi từ Mỹ (Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16/3 trên chuyến bay BR 395, số ghế 6G (của Hãng hàng không Eva Air). Đến ngày 18/3 được xác định dương tính với COVID-19.

