TP.HCM: Cách ly hơn 1.000 dân ở chung cư Hòa Bình sau 1 ca nhiễm COVID-19

Thông tin từ PLO cho biết, đến trưa 14-3 toàn bộ cư dân sinh sống ở chung cư Hòa Bình (địa chỉ 90 A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM) được lực lượng chức năng cho cách ly hoàn toàn.

Quyết định này được thực hiện sau khi bệnh nhân thứ 48 (sinh sống tại đây) được xác định nhiễm COVID-19. Theo thông tin từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, ca 48 nhiễm COVID-19 là nam giới, 31 tuổi, trú tại phường 14, quận 10, TP.HCM. Được biết, người này từng ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân số 45 và cùng đi tiếp xúc với bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận.

Ảnh: PLO.

Theo lực lượng chức năng, chiều ngày 13/3, cơ quan y tế đã lấy 20 mẫu ở chung cư để xét nghiệm, đến trưa nay, tất cả kết quả ghi nhận đều âm tính. Đến sáng 14/3, 43 trường hợp tiếp theo ở tầng kế tiếp cũng được lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm, kiểm tra.

Ảnh: PLO.



Vì phải cách ly nên sáng nay, lực lượng chức năng quận 10 đã hỗ trợ người dân thức ăn, nước uống, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí cho cư dân tại đây. Đến thời điểm hiện tại, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 48 vẫn được thực hiện cách ly đúng theo quy định 14 ngày kể từ lần cuối cùng tiếp xúc với bệnh nhân.

Ảnh: Tiền Phong.



Bệnh nhân thứ 50 là nam, 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 09/3. Ngày 11/3, ông xuất hiện các triệu chứng sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở.



Bệnh nhân thứ 51 là nữ, 22 tuổi trú tại địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở Châu Âu có đi du lịch nhiều nơi trong khoảng thời gian 23/02 – 12/3. Ngày 12/03 bệnh nhân có ho sốt và sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở. Ngày 13/1, nữ du học sinh trở về Việt Nam trên chuyến bay về Nội Bài trên chuyến bay QR968.



Bệnh nhân thứ 52 là nữ, 24 tuổi, địa chỉ Khu 4B, phường Hồng Hải, Hạ Long. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay ngày từ London về Việt Nam ngày 9/3. Bệnh nhân thứ 53 là nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, chưa ghi nhận tiền sử bất thường. Khai thác bệnh sử được biết, trong thời gian ở Cộng hoà Czech, bệnh nhân có tiếp xúc với người Italy.

