Cách ly phi hành đoàn trên chuyến bay có bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19

Bệnh nhân đã đi thăm chị gái tại Anh, cùng chị gái qua Italy du lịch và trở về Hà Nội ngày 1/3/2020 trên chuyến bay VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines. Trên chuyến bay còn có 197 người khác gồm hành khánh và các phi hành đoàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, sáng 7/3 Vietnam Airlines đã nhanh chóng báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng để thông tin về hành trình di chuyển của hành khách. Đồng thời, để phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Vietnam Airlines đã khẩn trương dừng bay, khử trùng tàu bay, thực hiện cách ly đối với phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và những người có liên quan đến chuyến bay VN0054.

Tiến hành khử trùng máy bay VN0054

Đại diện Vietnam Airlines cho biết:"Hãng đã rà soát và tổng hợp thông tin của các hành khách ngồi gần hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân trên toàn bộ hành trình, để cung cấp cho nhà chức trách nhằm có phương án khoanh vùng, xử lý kịp thời". Trong thời gian này, do dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Vietnam Airlines luôn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh như khử trùng máy bay, trang bị khẩu trang, nước rửa tay,...

Được biết, nữ bệnh nhân ngồi ghế 5K, hạng C (hạng thương gia), đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3. Ghế hạng C có 28 chỗ, hiện TP Hà Nội đang phối hợp với hãng hàng không để xác minh danh tính 27 khách hạng thương gia còn lại.

Hiện cần phải làm rõ lịch trình của nữ bệnh nhân này như ở sân bay Nội Bài như đã xuống sân bay như thế nào, quá trình lấy hành lý, ra làm thủ tục, tiếp xúc với những ai,... để tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe kịp thời. “Cụm Cảng hàng không miền Bắc đang cho kiểm tra lại toàn bộ camera của giai đoạn này để xác định tất cả những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân”, ông Chung cho biết.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam đã đi những đâu, tiếp xúc với ai