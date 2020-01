Cách ly thêm các trường hợp nghi nhiễm virus corona tại Thanh Hóa và Khánh Hòa

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với thông tin bệnh nhân vừa trở về từ Vũ Hán, nên ngay lập tức bệnh nhân được chuyển lên BV đa khoa tỉnh. Sau 1 ngày nhập viện, bệnh nhân đã dứt sốt nhưng vẫn được cách ly, theo dõi.



Sở Y tế Thanh Hóa và Bệnh viện đa khoa tỉnh đã ban hành kế hoạch khẩn cấp nhằm phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm virus corona.

Còn tại Khánh Hòa, trưa 26/1 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà cho biết đang tiếp tục cách ly, theo dõi một nam du khách 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, có dấu hiệu sốt.



Trước đó tại sân bay Cam Ranh, nam du khách được phát hiện bị sốt khi đi qua hệ thống đo thân nhiệt. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập tức cách ly và chuyển nam du khách đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.



Một nam bệnh nhân 60 tuổi (ngụ TP Nha Trang) bị sốt nhiều ngày cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà. Hiện Viện Pasteur chưa trả kết quả xét nghiệm nhưng nam bệnh nhân đã hồi phục tương đối tốt.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà



Trước đó, tại bệnh viện này cũng thực hiện cách ly một bệnh nhi người Trung Quốc bị sốt. Cha mẹ cháu bé phản đối gay gắt thậm chí còn chửi mắc đội ngũ bác sĩ bệnh viện.



Một trường hợp khác là cháu bé 10 tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện Quân y 87 (TP Nha Trang) vào sáng 24/1 và ngay lập tức được cách ly, theo dõi. Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy cả hai bệnh nhi này đều âm tính với virus corona. Hai bệnh nhi và gia đình được tiếp tục làm thủ tục trở về Trung Quốc.

Dịch viêm phổi do virus corona đang diễn biến hết sức phức tạp tại Trung Quốc và trên thế thế giới. Bệnh đã xuất hiện tại 4 châu lục với gần 2000 ca nhiễm được ghi nhận, trong đó có 56 người chết.

Bệnh do vi rút corona gây ra có triệu chứng như thế nào?