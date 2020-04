Cách ly toàn xã hội: 14 loại hình kinh doanh, dịch vụ được phép mở cửa

Đêm ngày 31/3, Chủ tịch TP UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra chỉ thị khẩn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 sau Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều cùng ngày.

Theo nội dung chỉ thị, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 0h ngày 1/4 trên toàn thành phố theo nguyên tắc: gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, thành phố cách ly với tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

"Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng", trích Chỉ thị 16/CT-TTg.



Đặc biệt, trong chỉ thị khẩn đêm 31/3, Chủ tịch thành phố cụ thể hóa các loại hình kinh doanh, dịch vụ được phép mở cửa trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội.

Cụ thể, trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh, trừ 14 trường hợp sau được phép mở cửa:

1. Siêu thị tổng hợp, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ.

2. Trung tâm thương mại: gồm siêu thị tổng hợp như trên, bệnh viện.

3. Chợ dân sinh: gồm các gian hàng như lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô.

4. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ) các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây.

5. Cơ sở lưu trú du lịch.

6. Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm.

7. Kinh doanh thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh.

8. Dịch vụ bưu điện.

9. Dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử.

10. Dịch vụ viễn thông truyền hình.

11. Dịch vụ bảo vệ.

12. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt.

13. Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang, hỏa táng.

14. Cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội.

Chỉ thị lưu ý khi thực hiện giao dịch trong các loại hình kinh doanh dịch vụ nêu trên, người dân cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế.

Với các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, công trường xây dựng, cần tổ chức cho cán bộ công nhân viên, người lao động nghỉ tại nhà, nơi cư trú, tại nhà máy, tại công trường xây dựng (nếu có).

Các đơn vị được phép hoạt động khi cách ly xã hội là các đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu như: sản xuất, sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm, hoa quả, dược phẩm, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh, an ninh quốc phòng; dịch vụ cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường; các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; các nhà máy cung cấp nước sạch, các xưởng may sản xuất khẩu trang y tế; nhà máy sản xuất nước đóng chai, nước trái cây; các nhà máy xí nghiệp đang phải sản xuất các đơn hàng phải trả theo hợp đồng đã ký trước ngày 15/4.

Trong quá trình hoạt động, các trường hợp nêu trên phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt bảo hộ lao động, đảm bảo người lao động đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, áp dụng các giải pháp phòng chống dịch tại cơ sở. Đặc biệt chủ động yêu cầu bắt buộc các nhân viên, công nhân có yếu tố tiếp xúc liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 10-28/3 phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với COVID-19.

